Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (31/8)

Hoje, a Lua em Leão faz um aspecto significativo com os Nodos Lunares, trazendo à tona questões relacionadas ao nosso propósito de vida e à direção que estamos tomando. Esse é um momento poderoso para refletir sobre as escolhas que têm moldado nosso caminho. A energia leonina nos encoraja a sermos corajosos e autênticos, a colocarmos nossa luz no mundo com confiança. No entanto, essa conexão com os Nodos Lunares também pode nos confrontar com situações que nos fazem questionar se estamos no caminho certo. É um dia para se perguntar: “Estou seguindo o caminho que realmente ressoa com a minha essência?”. Se houver dúvidas, esse é o momento de ajustar sua rota, mesmo que isso exija coragem e mudanças.

Áries

Hoje é um dia para se reconectar com sua paixão e coragem. A Lua em Leão ilumina sua criatividade e liderança, mas os Nodos Lunares pedem que você reflita se o caminho que está trilhando realmente alinha com o seu propósito de vida. Seja ousado, mas também sábio em suas escolhas.

Touro

A Lua em Leão traz à tona questões familiares e de lar, pedindo que você olhe para dentro e avalie suas raízes. Os Nodos Lunares indicam que há algo em seu passado que precisa ser revisitado ou liberado para que você possa avançar com mais leveza.

Gêmeos

A comunicação e as conexões estão em destaque para você hoje. A Lua em Leão te incentiva a expressar suas ideias com confiança, mas os Nodos Lunares sugerem que você revise suas redes de contato. Esteja atento a quem realmente compartilha do seu propósito e quem talvez esteja te desviando do seu caminho.

Câncer

A Lua em Leão ilumina suas finanças e valores pessoais, pedindo que você avalie o que é realmente importante para você. Os Nodos Lunares indicam que este é um momento crucial para alinhar seus recursos materiais com seu verdadeiro propósito. Invista no que realmente ressoa com seu coração.

Leão

Com a Lua em seu signo, você brilha mais intensamente, mas os Nodos Lunares pedem que você olhe para o futuro e para o que realmente deseja construir. Hoje, é importante equilibrar sua autoconfiança com uma visão clara do seu destino. Seja fiel a quem você é, mas não perca de vista onde quer chegar.

Virgem

O dia pede introspecção e reflexão, Virginiano(a). A Lua em Leão ativa seu mundo interior, enquanto os Nodos Lunares sugerem que há algo no seu inconsciente que precisa ser trabalhado para que você possa seguir em frente. Use esse momento para curar e liberar o que não serve mais ao seu caminho.

Libra

As amizades e os grupos sociais estão em destaque para você hoje, Libriano(a). A Lua em Leão te incentiva a brilhar dentro das suas redes, mas os Nodos Lunares pedem que você avalie se essas conexões estão alinhadas com o seu verdadeiro propósito. Não tenha medo de ajustar suas parcerias se necessário.

Escorpião

O foco de hoje está na sua carreira e imagem pública, Escorpião. A Lua em Leão traz uma energia poderosa para você se destacar, mas os Nodos Lunares indicam que é hora de refletir se a sua trajetória profissional está em alinhamento com o seu coração. Faça ajustes onde sentir que é necessário.

Sagitário

A Lua em Leão desperta seu desejo por expansão e aventura, mas os Nodos Lunares sugerem que você deve considerar o propósito mais profundo das suas jornadas. Reflita sobre o que você realmente busca em suas explorações e se essas experiências estão te levando na direção certa.

Capricórnio

Hoje, a Lua em Leão ilumina as áreas de transformação e intimidade para você, Capricorniano(a). Os Nodos Lunares pedem que você olhe para as mudanças que são necessárias para o seu crescimento pessoal. Este é um momento de se libertar de antigos padrões que já não servem mais ao seu caminho.

Aquário

Os relacionamentos estão em foco hoje, Aquário. A Lua em Leão te encoraja a expressar seu amor e lealdade, mas os Nodos Lunares indicam que é hora de reavaliar como suas parcerias se encaixam ou não na sua vida. É um bom momento para fortalecer laços ou liberar conexões que não estão em alinhamento.

Peixes

A Lua em Leão ilumina sua rotina e saúde, pedindo que você cuide do seu bem-estar com mais atenção. Os Nodos Lunares sugerem que é hora de ajustar seus hábitos diários para que eles estejam mais alinhados com você. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.