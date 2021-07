Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (31/7)

Neste sábado, após uma semana bem intensa e desafiadora, a Lua irá transitar por Touro durante todo o dia, o que nos ajuda a relaxar e buscar conforto.

A Lua cheia que nos influenciou no início da semana pode ter trago muita aceleração e angústia, nos mostrando a necessidade de movimentar e renovar áreas da nossa vida.

Porém, com a nova fase lunar que acontece hoje, somos convidados a nos recolher para descansar e nos permitir respeitar nosso próprio corpo.

Muitas vezes, os sintomas físicos que atrapalham o seu dia a dia estão te mostrando a maior necessidade de dar atenção a si mesmo(a).

É preciso lembrar também que a saúde física está muito atrelada à saúde mental, e dores como nas costas ou enxaqueca podem ser resultado de estresse.

Por isso, é extremamente importante cuidar de si mesmo(a) nesse fim de semana e lembrar que você não precisa e nem deve ficar provando a sua própria produtividade. Faça as suas tarefas em um ritmo mais calmo para respeitar sua mente e seu corpo.

Capricórnio

A influência de Vênus em Virgem evidencia a tendência de se aproximar de pessoas com valores semelhantes aos seus, por sentir a necessidade de manter o controle até mesmo da vida afetiva. Por isso, você prefere parceiros que são previsíveis, valorizando tanto a organização quanto a rotina.

Aquário

Ao adentrar em Touro, a Lua se aproxima de Urano (planeta regente de Aquário), produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, rotina e previsibilidade não serão padrões de relacionamentos desejados no momento.

Câncer

A Lua é um astro que representa o equilíbrio emocional, sendo responsável pela qualidade das relações afetivas. Quando esse astro é associado a um signo que preza igualmente os relacionamentos duráveis, como Touro, encontra um ambiente fértil para criar uma atmosfera cheia de afeto e amor.

Gêmeos

Você pode ter enfrentado muita pressão no trabalho nesta semana. A Lua minguante em Touro pode trazer insights sobre como levar sua carreira para um nível mais alto. Lembre-se que tudo acontece no devido tempo. Uma boa dica para esse fim de semana é ter um momento agradável e mais sofisticado com quem você ama.

Leão

A lunação em Touro promove um olhar refinado para a materialidade,que te capacita a presentear uma pessoa amada com aquilo de que ela realmente gosta. Essa característica, associada ao posicionamento Sol em Leão, é reforçada, uma vez que o nativo de Leão gosta de demonstrar generosidade tanto quanto o taurino.

Escorpião

Ao adentrar em Touro, a Lua se aproxima de Urano, produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, a rotina e a previsibilidade não serão muito presentes em sua rotina nos próximos dias. Tenha cuidado com estresses no trabalho.

Peixes

Quando a Lua está associada a um signo que preza os relacionamentos duráveis, como Touro, encontra um ambiente fértil para criar uma atmosfera cheia de afeto e amor. Além disso, a influência de uma Lua minguante configura um momento adequado para nos livrarmos de maus hábitos, principalmente em relação à falta de autocuidado.

Sagitário

A influência de uma Lua minguante configura um momento adequado para nos livrarmos de maus hábitos. Como essa lunação acontece no signo de Touro, que corresponde a finanças e relacionamentos, o ideal é se livrar de tudo aquilo que impossibilita crescer materialmente. Busque se planejar melhor.

Libra

O signo de Touro é conhecido por suas qualidades nobres, como a paciência, a tranquilidade e o gosto por tudo aquilo que desperta prazer, sendo amante de uma boa comida, de roupas bonitas e do conforto. Por isso, uma boa dica para esse fim de semana é ter um momento agradável e mais sofisticado com quem você ama.

Áries

A ansiedade desperta pelo posicionamento do Sol em Leão forma um tensão com as energias taurinas despertas por essa lunação, devido à necessidade emocional taurina no que tange ao gosto pela rotina e ao apreço pela vida pacata. Tenha cuidado para buscar equilíbrio nesse sentido e não se exaurir com cobranças profissionais.

Touro

O signo de Touro é conhecido por suas qualidades nobres, como a paciência, a tranquilidade e o gosto por tudo aquilo que desperta prazer, sendo amante de uma boa comida, de roupas bonitas e do conforto. Por isso, uma boa dica para esse fim de semana é ter um momento agradável e mais sofisticado com quem você ama.

Virgem

A Lua na próxima semana forma um encontro muito favorável com o planeta Vênus no signo de Virgem, o que favorece o estabelecimento de relacionamentos amorosos. Porém, o conservadorismo e a objetividade desses signos são presentes tanto no cotidiano quanto na vida amorosa. Por isso, você consegue se entregar ao parceiro à medida que sente seriedade no romance.

