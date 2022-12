Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (3/12)

Aquário

Hoje o movimento retrógrado de Netuno finalmente chega ao fim. Agora que o trânsito deste astro está mais fluido, somos convidadas a explorar novas formas de conexão com nosso Eu interior, com nossas crenças e valores. Por isso, aproveite os próximos dias para cultivar novos hábitos que te ajudem nesse movimento de conexão. Dê a si mesma a chance de estar verdadeiramente presente, apreciando as pequenas coisas do dia a dia, como um bichinho ou uma flor que passarem pelo seu caminho. Esse olhar mais inspirado para a vida também é proporcionado pela influência da Lua crescente que aconteceu em Peixes, signo regido por Netuno. Hoje a Lua está crescente em Áries, o que nos deixa mais animados, mas também mais impulsivos.Os imprevistos, mudanças de rota e quebras de expectativas que acontecem nesse momento podem ser uma ponte para o autoconhecimento, e também para compreender as outras pessoas.A Lua em Áries pode fazer com que as emoções fiquem mais instáveis nesse momento. As oscilações de humor podem ser prejudiciais, principalmente caso você tente 'mandar' nas pessoas ao redor.É muito importante, principalmente para as pessoas de Peixes, aproveitar a fluidez de Netuno a partir dos próximos dias para ter mais momentos de autocuidado e de dedicação ao que é importante para você. Quais hábitos podem fazer a sua rotina ser mais gostosa?Aproveite esse momento para refletir sobre os assuntos que realmente merecem a sua atenção, sobre os quais você se dedicará mais até o fim do ano. A forma como você está direcionando suas energias hoje já pode começar a mudar as coisas.Tenha cuidado para não agir de forma grosseira no calor do momento. Quando estiver estressado, prefira não tomar nenhuma decisão antes de organizar suas ideias.Apesar de o posicionamento da Lua formar um bom aspecto com o seu Sol natal, é preciso ter cuidado com decisões importantes nesse momento. Pequenas atitudes podem desencadear vários eventos.Muitas vezes, pequenas mudanças em sua rotina podem gerar uma movimentação de energia dentro de você, que faz com que se sinta mais disposto. Aproveite para cuidar um pouco de você hoje.Ainda com a energia da Lua crescente, a influência de Áries pode nos deixar mais ansiosos. A sua reação pode ser tentar controlar tudo ao seu redor, o que é impossível e faz com que você se irrite com facilidade. Tenha cuidado para não começar discussões sem necessidade.O trânsito mais fluido de Netuno indica um momento em que nos sentimos mais esperançosos e idealistas. Aproveite para analisar as situações que você está vivendo com mais flexibilidade, tentando enxergar formas de aprendizado.Não tenha medo de dar asas a sua criatividade e comunicar suas ideias, isso será muito enriquecedor. Porém, lembre-se que você não precisa colocar tudo em prática ao mesmo tempo.Os trânsitos dos próximos dias nos conferem praticidade, intensidade, renovação e disciplina, o que nos ajuda a movimentar os projetos que estavam um pouco travados no último mês.A energia da Lua crescente em Áries te convida a manifestar coisas boas, deixando de lado o hábito de ficar apenas reclamando sobre os aspectos negativos dos seus relacionamentos afetivos e profissionais. Expresse seu carinho e procure ter momentos de lazer com quem você ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.