Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (31/12)

Aquário

Capricórnio

Peixes

Escorpião

Câncer

Libra

Áries

Gêmeos

Leão

Sagitário

Touro

Virgem

O último dia do ano é marcado pela forte influência de Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Podemos acabar sentindo alguns ‘pesos’, nos cobrando por resultados que não foram conquistados em 2022. Apesar de metas que podem não ter sido alcançadas, é importante reconhecer todas as suas pequenas vitórias neste ano, os momentos em que você escolheu com o coração e se permitiu crescer. Sabemos bem que a vida é uma ‘montanha russa’, e que não precisamos (e nem teria como) acertar o tempo todo. Pela manhã, a Lua em Áries forma uma quadratura com Vênus e com Plutão, e que alguns estresses podem surgir, notícias inesperadas, imprevistos e atritos nos relacionamentos. A Lua entrará em Touro e nos convida a nos recolher, dar mais atenção às nossas necessidades, como de conforto e de acolhimento. O dia da virada pode ser um pouco tenso, mas, no final das contas, o que importa é partilhar boas energias com quem está nos acompanhando neste momento!A busca por estabilidade e independência pode aumentar, já que a influência de Touro pode deixar você, aquariano, mais organizado e focado em seus potenciais. Lembre-se de buscar equilíbrio, tendo momentos de descanso e conexão com quem você ama.O movimento retrógrado de Mercúrio em seu signo traz a necessidade de se atentar a tudo que você quer dar início de imediato. Mesmo que tenha muitas metas para esse novo ano, é importante separar um momento do dia para se conectar com sua essência, e entender que nem tudo vai mudar assim que der ‘meia noite’.A entrada da Lua em Touro, depois do turbilhão de emoções causado pelos trânsitos da manhã, te ajuda a ter mais foco no que você quer buscar no próximo ano. Reflita sobre o que será prioridade para você no próximo ano.O Sol em Capricórnio traz um lembrete para ter mais paciência, principalmente em dias como hoje, que muitos imprevistos podem surgir, como influência da quadratura que a Lua está formando com Vênus e Plutão. As situações desafiadoras que podem surgir são uma oportunidade para lidar de forma menos impulsiva, e buscar leveza em suas atitudes.Os trânsitos da Lua durante este sábado, podem deixar você um pouco instável. A entrada da Lua em Touro no fim do dia ajuda na sensação de estabilidade, e será importante tirar um tempo para se conectar com quem você ama.A conjunção que Vênus, seu planeta regente, está formando com Plutão. Tente entender como você está se sentindo, antes de falar com as pessoas à sua volta. A busca por equilíbrio entre seguir sua intuição e pensar antes de agir pode ser uma das metas para 2023.A Lua em seu signo forma duas quadraturas ao longo da manhã, gerando um atrito nas suas comunicações e na forma de se relacionar. Você, ariano, pode se sentir mais impulsivo, agindo sem pensar nas consequências.A entrada da Lua em Touro traz um pouco mais de foco para você, já que os trânsitos da manhã podem ter te deixado mais ansioso. Aproveite uma parte da sua tarde para escrever sobre seu ano e sobre suas realizações, e para se desconectar das cobranças.Os trânsitos do dia podem trazer desafios para a sua comunicação, gerando algumas discussões. A presença do Sol em Capricórnio te ajuda a definir suas metas de forma alinhada a quem você ama. Tenha cuidado com a impulsividade e não se arrisque em grandes mudanças, já que Mercúrio estará retrógrado até dia 18/01.Para os sagitarianos, a conjunção entre Vênus e Plutão pode despertar um momento desafiador em suas relações mais íntimas. Cuidado com as suas atitudes, para não acabar jogando tudo pro ar sem pensar nas consequências, mesmo que elas não sejam imediatas.A conjunção entre Vênus e Plutão pode amplificar as falhas de comunicação, enfatizando alguns problemas nos relacionamentos. É preciso se atentar aos excessos, até mesmo em relação à alimentação e à bebida, porque estamos mais impulsivas.A entrada da Lua em Touro proporciona um pouco de estabilidade para as pessoas de Virgem, priorizando sua necessidade de conforto e acolhimento. Você estará mais disponível emocionalmente, mas pode acabar sendo teimoso em algumas situações.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.