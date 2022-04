Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (30/4)

Capricórnio

Esse sábado é marcado por um fenômeno muito importante na Astrologia: um Eclipse Solar. De modo geral, eclipses trazem à tona as coisas em um jogo de luz e sombra. Enquanto algumas coisas se tornam nítidas e cristalinas, outras são eclipsadas e podemos acabar nos decepcionando com algo. Por isso, é preciso trabalhar o autoconhecimento e a reflexão profunda durante os dias anteriores e posteriores a esse fenômeno, para lidar com esses acontecimentos da melhor forma possível. Quando um eclipse acontece em Touro, que é caracterizado pela racionalidade, pela segurança e pela noção de conforto, podemos esperar mudanças na rotina. Seja devido a algum imprevisto ou à uma escolha própria, a energia de transformação de um eclipse nos leva a enxergar a necessidade de mudar, o que é um dos principais desafios relacionados ao signo de Touro. O movimento despertado por um eclipse nesse signo nos direciona exatamente a questionar as crenças, hábitos ou relações que acreditamos ser fixas em nossas vidas. Porém, lembre-se que isso não significa tomar atitudes rebeldes ou desvalorizar suas raízes, mas sim rever quais delas ainda fazem sentido no presente e ainda devem ser adubadas.A influência do Sol em Touro indica um período em que as pessoas de Capricórnio se sentem em harmonia com a própria essência. Aproveite para se dedicar a 'ser você', buscando entender aquilo que faz sentido para si.A passagem do Sol por Touro faz com que os nativos de Câncer se sintam um pouco mais confortáveis e abertas para cultivar seus relacionamentos. Aproveite esse momento para realinhar metas e pontos de vista.A presença de Marte (um dos regentes de Escorpião) em Peixes aflora uma sensibilidade que evidencia inseguranças. Quando esses sentimentos vierem à tona, tente acolhê-los e busque entender suas origens.As pessoas de Gêmeos são regidas por Mercúrio, que está no signo de Touro, próximo ao Sol. Isso significa que a sua capacidade intelectual será evidenciada. Porém, é preciso ter cuidado para que isso não te leve a focar demais no trabalho, e acabar sobrecarregando-se.Durante um Eclipse, é preciso buscar a aceitação para as coisas que não temos controle. A dificuldade nesse momento é que estamos na energia taurina, que é muito ligada à necessidade de estabilidade. É importante ser flexível aceitar essa movimentação, sem 'nadar contra a corrente'.Para as pessoas de Aquário, o trânsito do Sol por Touro indica alguns desafios envolvendo questões de segurança. É importante dialogar e refletir sobre a necessidade de compreensão para construir a confiança.A presença de Urano em Touro direciona a influência desse eclipse, que traz por si só um tom de libertação, marcando o início de um novo ciclo no campo pessoal e social. Por isso, este é um momento de desapego das coisas que não servem para nossa evolução. Precisamos aprender a lidar com o novo sem tanta teimosia e apego.Podemos aproveitar o eclipse para trabalhar o desapego, reconhece os limites. Deixe ir o que quiser ir, e aceite o que é pra vir. É preciso ter paciência e sabedoria, porque algumas situações pontuais do dia a dia podem ocorrer, como perdas materiais, disputas comerciais, disputas territoriais, atrasos, demoras, confusões de comunicação.A influência do Sol em Touro deixa os nativos de Sagitário um pouco mais ansiosos. Isso acontece porque a necessidade de estabilidade faz com que as cobranças se tornem mais pesadas. Não exija demais de si mesmo!Hoje - e durante os próximos dias - o lado sonhador e sensível de Peixes tende a deixar as coisas muito indiretas. Você pode acabar se exaltando caso fique tentando conter e ignorar seus sentimentos.Na sua vida profissional, a calma e clareza de Touro te ajudarão a tomar decisões assertivas, enquanto o pioneirismo e a determinação de Áries indicam que esse será um bom período para se dedicar a novos projetos. Porém, é preciso lembrar-se de descansar, mesmo que você precise trabalhar no fim de semana.O início de maio, que está se aproximando, marca um momento propício para focar no seu crescimento pessoal e profissional. O Sol está transitando pelo seu signo, despertando seu carisma e magnetismo pessoal.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.