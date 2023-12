Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (30/12)

A Lua está cheia de paixão, de desejos e vontades. É Lua cheia em Leão. E agora você já tem consciência das situações do passado que ficaram cristalizadas e das expectativas irreais que te impedem de seguir. E esses assuntos inacabados do passado devem ser colocados de lado, dê boas vindas as verdadeiras manifestações de amor em sua vida. Desde o dia 4 de setembro estamos tendo que lidar com a retrogradação de Júpiter, o maior planeta de todos. Nos últimos meses você foi convidado(a) a olhar para o seu tamanho e reconhecer a sua grandeza diante dos locais ou relacionamentos pequenos. Mas hoje, Júpiter volta ao seu movimento direto. E depois de pensar muito e constatar o que não está legal na sua vida, corte os excessos, faça os ajustes e continue.

Áries

Reflita: O momento é de expansão, ariano(a). Você está buscando novas oportunidades e descobrindo novos aspectos dentro de si. Honre os seus desejos e faça o que faz seu coração vibrar. Tente se divertir mais, a lua em Leão pede momentos de alegria.

Touro

Reflita: Como você tem direcionado seus esforços para colocar seus talentos em movimento? Chegou a hora de fazer escolhas, revisar seus caminhos e metas. Não exagere nos gastos e valorize seus talentos.

Gêmeos

Reflita: Você está se preparando para iniciar um novo ciclo. Quais aspectos relacionados a sua família você acredita serem prioritários para expandir internamente? Além disso, em termos de novos projetos, o que você identifica como áreas a serem nutridas e desenvolvidas?

Câncer

Reflita: Como andam os seus projetos para o futuro e o seu engajamento em causas sociais, nas suas amizades? É importante que você encontre uma via para lutar por ideais em comum.

Leão

Reflita: O que você ainda precisa fazer para se sentir realizado(a), crescer e ser reconhecido(a) e valorizado(a) por aquilo que faz e ter mais visibilidade na carreira e/ou atingir certos objetivos?

Virgem

Reflita: Será que há algo em que você possa aperfeiçoar em termos de estudos, idiomas ou visão de mundo? Como andam seus interesses sobre assuntos como fé e espiritualidade? Chegou a hora de encarar a vida com otimismo e esperança, mesmo em momentos difíceis.

Libra

Reflita: Que transformações sente que precisa fazer na sua vida? Mergulhe nos seus medos e apegos. Júpiter vai te ajudar a atravessar com fé e esperança esses momentos difíceis.

Escorpião

Reflita: Você tem buscado melhorar suas relações e sua forma de se relacionar? Você está vivendo uma ótima fase em relação as parcerias. Cultive a humildade, pois é ao lado de alguém que você vai crescer e expandir.

Sagitário

Reflita: O que você pode fazer para melhorar sua rotina, alimentação ou saúde? Cuidado com os excessos e exageros nessa rotina, pois esses excessos podem prejudicar a sua saúde.

Capricórnio

Reflita: Como você anda se expressando? Você anda muito otimista, mas cuidado para não exagerar na dose e ficar o tempo todo na performance. Seja verdadeiro com você mesmo, valorize a diversão, atividades lúdicas e criativas. O excesso de trabalho vai fazer com que você se perca de você mais uma vez.

Aquário

Reflita: Onde você está fincando suas raízes? O que você está fazendo em relação a sua casa, família e sua vida privada? Valorize os ensinamentos da família e honre a sua história. Esse movimento vai fazer com que você se sinta mais seguro nos relacionamentos afetivos.

Peixes

Reflita: O que você tem feito para melhorar sua comunicação? Expresse suas ideias, realize contatos, parcerias, escreva ou ensine. É a sua comunicação que vai te ajudar a crescer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.