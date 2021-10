Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (30/10)

No final da semana passada, o Sol ingressou em Escorpião, signo relacionado à intensidade, à intuição, à transformação e à sensualidade.

Hoje Marte, que é considerado o planeta regente de Escorpião na Astrologia Clássica, também está adentrando neste signo.

Marte é compreendido como o planeta que representa o instinto de sobrevivência e os mecanismos de defesa que utilizamos para nos proteger.

Por isso, a regente desse astro se relaciona com aquilo que nos motiva a agir, nossa força de vontade, nossos impulsos agressivos e sexuais.

Isso indica um momento em que nos sentiremos mais confiantes, decididos e determinados. Por outro lado, tudo em excesso faz mal.

A manipulação é um dos pontos desafiadores que podem ser evidenciados em nossa personalidade quando o Sol e Marte estão sob a influência de Escorpião.

Aquário

Mesmo em situações muito desafiadoras, a capacidade de se reinventar e de ser resiliente são características de Escorpião, o que faz com que você não tenha tanto medo de errar nesse momento Além disso, a força de Escorpião provém principalmente do reconhecimento de finitudes das coisas, o que o que te leva a viver intensamente.

Câncer

Os cancerianos são guiados por suas emoções e pela intuição A forte influência de Escorpião faz com que você consiga ler nas entrelinhas e perceba coisas que passam batidas para outras pessoas. Por isso, as suas motivações podem não ser compreendidas por outras pessoas, que vão te considerar impulsivo. Lembre-se que suas decisões só devem fazer sentido para você.

Capricórnio

A persistência e a resiliência são traços invejáveis da sua personalidade, tendo em vista que você não permite se abalar com os desafios, transformando-os em uma motivação para conquistar o que deseja. Porém, isso evidencia também a tendência a ser muito exigente e duro consigo mesmo, definindo padrões altos que podem fazer com que você sofra profundamente caso não consiga atingi-los.

Gêmeos

A forte influência de Escorpião pode despertar um medo de rejeição. Você sentirá mais dificuldade em expor aquilo que está sentindo e, quando conseguir fazer isso, pode ficar profundamente magoado com quem não valoriza o seu esforço. Por isso, você reagir de forma infantil (procurando conforto em comportamentos vingativos), mesmo que não deseje verdadeiramente o mal para a pessoa.

Escorpião

Os escorpianos não perdem a oportunidade de controlar as coisas, nem perdem a oportunidade de demonstrar sua maturidade contínua, como se soubessem mais que os outros. Essas tendências serão mais evidentes em todos nós durante a passagem do Sol por esse signo e, agora, a sua forma de tomar atitudes (que é relacionada a influência Marte), também amplifica essa tendência a agir de forma um pouco arrogante.

Sagitário

A influência de Escorpião desperta fortes capacidades defensivas, capazes de esconder suas inseguranças e medos. Os sagitarianos, uma vez que não gostam de perder o controle da situação, podem comportar-se de maneira dominante e acabam não considerando os efeitos de suas ações em relação a terceiros, podendo serem vistos como controladores.

Leão

Nesse momento em que o Sol e Marte estão transitando por Escorpião, os leoninos não toleram a superficialidade e, consequentemente, não gostam de pessoas, situações e relações que são rasas e geram insegurança. Por isso, nas fases iniciais de um relacionamento, quando a confiança ainda está sendo estabelecida, eles podem ser desconfiados, principalmente se a outra pessoa der algum motivo.

Peixes

Assim como Escorpião, Peixes também é um signo de água, caracterizado por uma sensibilidade aflorada. Você se sente emotivo durante os próximos dias, ao mesmo tempo que se cobra para ter um pensamento mais racional. Seja compreensivo consigo mesmo, mas lembre-se de não perder o foco no que é importante para você.

Virgem

Os virginianos podem se sentir irritados com o posicionamento do Sol e de Marte em Escorpião, que desperta suas emoções de uma forma que lhe é incômoda, te deixando frustrado por não conseguir compreendê-las muito bem. É necessário ter cautela com a forma que você se expressa, para não descontar seus sentimentos em outras pessoas.

Libra

Apesar de todo o poder de tentação associado a Escorpião, é difícil para este signo compartilhar suas emoções devido ao medo de rejeição. O magnetismo sexual pode ser grande, porém identificam-se mais com paixões intensas e breves. Um aspecto importante de Escorpião relacionado à sua capacidade de atração é seu carisma e maneiras eficazes de se comunicar com as pessoas de quem gosta.

Áries

Além de reger Escorpião, Marte também é o planeta regente de Áries e, por isso, a entrada desse astro em um novo signo faz com que esse seja um momento em que você tem a oportunidade de se renovar e iniciar um novo ciclo, aproveitando que as energias escorpianas são relacionadas ao poder de nos reinventar, para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos.

Touro

Os próximos dias não serão muito fáceis para os taurinos, que prezam por manter a estabilidade emocional, exatamente porque não sabem lidar com sentimentos mais intensos. Por isso, é interessante iniciar a semana dedicando-se a algum hábito que te ajude a descarregar o estresse do dia a dia.