Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (29/10)

Hoje a Lua está transitando por Capricórnio, nos deixando mais disciplinados e dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Por isso, esse é um bom momento para planejar a próxima semana, definir as prioridades e a forma como você vai cumprí-las. Porém, para que a mente esteja verdadeiramente capacitada para que você consiga seguir seus planos, também é necessário que tenhamos momentos de autocuidado e de relaxamento. O estresse que acumulamos por pequenos motivos no dia a dia pode acabar se tornando um fardo pesado demais. Esse momento astrológico nos pede para desacelerar, cuidar de nós mesmos e, assim, conseguir cumprir nossos objetivos de forma mais consciente, assertiva e leve. Além disso, Mercúrio está se aproximando do Sol e de Vênus hoje, entrando no signo de Escorpião. Esse trânsito despertará reflexões profundas, marcando um momento intenso de reconstrução pessoal.A intensidade dos piscianos pode fazer com que os processos de mudança sejam muito sofridos, principalmente nesse momento em que o Sol, Vênus e Mercúrio estão transitando por Escorpião. Acolha com amor as mudanças que estão acontecendo e tenha momentos de recolhimento, para que você consiga refletir com serenidade.Esse é um momento propício para que você analise as ações impulsivas que você cometeu, para identificar o que as motivou. Na maioria das vezes, quando reagimos de forma abrupta, é porque nos sentimos vulneráveis. Busque reconhecer suas inseguranças para desenvolver melhor o controle emocional.O bem-estar e propiciado pela Lua em Capricórnio configura um bom momento para que você acenda sua autoconfiança e reflita sobre o que tem sentido nos últimos dias. Esse posicionamento traz clareza mental e, por isso, você deve estar atento à sua intuição, que te guia para conhecer melhor a si mesmo.Apesar de ser benéfica para colocar a rotina em ordem e reestabelecer suas prioridades, a influência da Lua em Capricórnio também evidencia o seu senso crítico e pode fazer com que você projete nas pessoas ao seu redor as coisas que estão te incomodando em si mesmo. Aquilo que enxergamos no outro é um espelho do que temos por dentro.As energias capricornianas podem fazer com que você se sinta inseguro. Cobrar demais de si mesmo faz com que você perca oportunidades por estar com medo demais de tentar. A presença do Sol em Escorpião indica que esse é um momento em que você precisa encarar suas sombras para as superar.O posicionamento da Lua em Capricórnio te auxilia a ter mais clareza mental para refletir sobre o que você está sentindo, mas, simultaneamente, você tende a bloquear as emoções mais desafiadoras. É importante se esforçar para não ceder a essa tendência e buscar formas de se expressar, como escrever uma carta para si mesmo ou até dar espaço às suas predisposições artísticas.A entrada de Mercúrio em Escorpião pode fazer com que a sua autoestima seja elevada de forma um pouco perigosa, fazendo com que você aja como se fosse superior às outras pessoas. Mesmo que você tenha uma percepção mais aguçada, é preciso lembrar-se que todos os pontos de vista são válidos e que é preciso diálogo para alinhá-los.A dica para esse momento é ser flexível para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. A entrada de Mercúrio em Escorpião te ajuda a identificar os pontos que estão atrasando a sua rotina e fazendo com que você se sinta sobrecarregado. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas.Mudanças de atitude e mentalidade estão rolando para que você se sinta com mais poder de ação e transformação. A entrada de Mercúrio em Escorpião faz com que a autoconfiança para colocar as coisas em prática esteja diretamente relacionada com a forma que você encara suas inseguranças. Tentar acobertar seus sentimentos apenas causa confusão mental.A entrada de Mercúrio em Escorpião te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Esse processo de transformação também é impulsionado pela influência do ciclo de Eclipses que estamos vivendo agora. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com essas mudanças, mas não deixe de realizá-las.A proximidade entre o Sol, Vênus e Mercúrio pode fazer com que o seu pensamento fique acelerado. É preciso alinhar suas prioridades e começar o dia com algo que te faça bem, como algum tipo de exercício físico, meditação ou simplesmente escutar uma música.A entrada de Mercúrio em Escorpião hoje indica intensidade e densidade. Esse é um momento para reconhecer sombras e lidar com o emocional. O momento pode exigir muita análise e ponderação, pois tende a ser realmente mais confuso e emocionalmente carregado. Em excesso, o que é remédio pode se tornar veneno.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.