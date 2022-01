Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (29/1)

Aquário

Ontem a Lua ficou fora de curso a partir das 16 horas e continua transitando dessa forma até hoje, aproximadamente às 6 horas. Por isso, é normal que tenhamos dificuldades para dormir ou que aconteça algum imprevisto durante a noite. A Lua fora de curso também indica a possibilidade de acidente, por isso, é preciso ter um cuidado extra nesse momento. Logo pela manhã, esse astro entra em Capricórnio e nos ajuda a desacelerar. Além disso, Mercúrio retrógrado e Plutão estão caminhando lado a lado neste momento, o que pode evidenciar aqueles sentimentos que temos evitado, mas que continuam vindo à tona. Como Janeiro está sendo marcado pela retrogradação de Mercúrio e de Vênus, estamos sendo direcionados a prestar mais atenção no que precisa ser curado, para começar um novo ciclo. Não é interessante fugir desse processo.Com a proximidade entre Plutão e Mercúrio retrógrado, os nativos de Aquário tendem a ficar mal humorados e levar tudo para o lado pessoal. É preciso ter cuidado com atitudes impensadas e com comportamentos perigosos, porque esse aspecto indica que acidentes podem acontecer hoje.É possível que hoje aconteçam resgates de questões do passado. Cuidado para não ficar remoendo certos acontecimentos e machucar as pessoas próximas a você com suas palavras. É importante ter atenção com os diálogos, porque a tensão que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão ativa o inconsciente, ou seja, faz com que tenhamos mais dificuldade em ‘filtrar’ o que pensamos antes de falar.A tensão que está acontecendo entre Mercúrio retrógrado e Plutão tende a evidenciar padrões autodestrutivos da sua personalidade. Preste atenção hoje a pensamentos como ‘tudo está perdido’ e avalie qual a origem desses sentimentos. Levar a vida com muita intensidade pode ser cansativo.Você não precisa fugir e negar os acontecimentos, nem se entregar a padrões destrutivos acreditando que tudo está errado na sua jornada. Observe o que acontece com a certeza de que tudo serve para te ajudar a crescer e evoluir.A conjunção que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão tende a evidenciar pensamentos negativos, o que pode te levar a buscar formas de não sentir ou de desligar seus pensamentos. Por isso, é preciso ter cuidado para não ceder a válvulas de escape que são perigosas para você.Um exercício simples, porém poderoso para hoje e para os próximos dias, até o fim da retrogradação de Mercúrio, é anotar os insights, os sentimentos e as ideias que você tiver nesse momento. Após a retrogradação, com a mente mais clara e um raciocínio mais assertivo, essas anotações podem te ajudar a encontrar respostas para questões importantes.Hoje é um dia poderoso para fazer terapia ou, pelo menos, observar seus sentimentos e se dedicar ao autocuidado. Caso algo que você leia ou veja seja um gatilho para questões do seu passado que te machucam, não busque apenas calar esses sentimentos, porque eles precisam ser superados para que você não continue carregando essa bagagem para o seu futuro.A influência da conjunção que está se formando entre Plutão e Mercúrio faz com que os librianos se sintam inseguros. Por isso, você tende a estar na defensiva agora, tentando estabelecer barreiras que podem te defender. É necessário perceber que quando não estamos desarmados, o diálogo não flui e não é possível chegar a um consenso.Quando Mercúrio sair da sua retrogradação, na próxima semana, ele vai percorrer os mesmos graus por onde passou enquanto estava retrogradando. Por isso, ter anotações e reflexões sobre o que está acontecendo e o que você está pensando nesses últimos dias é algo que pode te ajudar a ter novas percepções.É importante aproveitar os últimos dias da retrogradação do seu planeta regente para ativar sua capacidade de transformar seus pensamentos e se reinventar. Para o seu amadurecimento, é preciso encarar para os sentimentos o que vem à tona de forma mais profunda, sem se entregar a padrões autodestrutivos. Tome consciência das questões que te afetam e escolha transformar suas reações a elas.Hoje é preciso ter cuidado com as palavras que você usa para expressar algum tipo de chateação. Mesmo que seja um motivo relevante, a tensão entre Mercúrio retrógrado e Plutão nos deixa mais vulneráveis, porque dificulta o raciocínio, fazendo com que os sentimentos sejam dominantes.Hoje você tende a se magoar por algum motivo que não aparenta ser tão importante para outras pessoas, mas que está relacionado a algo que você já estava carregando internamente. Esse tipo de gatilho emocional pode fazer com que você acabe descontando os sentimentos em pessoas que não têm culpa dos traumas que você está carregando. Em vez de ficar na defensiva, tente se abrir.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.