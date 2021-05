Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (29)

Hoje a Lua está transitando pelos últimos graus de Capricórnio, nos deixando mais reservados e sérios. Como estamos menos abertos para lidar com nossas emoções e para as expressar, é importante ter cuidado para não agir de modo impaciente e acabar magoando alguém de forma desnecessária.

Essa dificuldade em expressar seus pensamentos com clareza é evidenciada pelo início do movimento retrógrado hoje, que dificulta a troca de informações durante as próximas semanas.

Na astrologia, o deslocamento atípico de um astro caracteriza um momento de introspecção e preparação para tomar um novo rumo.

Apesar de ter ficado conhecido por seus efeitos mais desagradáveis, como os imprevistos, falhas na comunicação e ruídos tecnológicos, compreender Mercúrio Retrógrado como uma ‘pedra no sapato’ não é adequado.

Quando esse astro começa a retrogradar, nos convida a desacelerar, refletir e revisar os assuntos que estão precisando de mais atenção.

Os contratempos associados a esse trânsito nada mais são do que uma oportunidade para repensar as decisões diárias e o ritmo que estamos a vida.

CONFIRA O SEU SIGNO DE HOJE (29/5)

Áries

Os nativos de Áries costumam ser pessoas agitadas e ansiosas, como se estivessem sempre com pressa e sobrecarregados. O movimento retrógrado de Mercúrio que se inicia hoje te convida a sair do modo automático que está regendo o seu dia a dia para evoluir de forma mais fiel ao seu propósito pessoal.

Touro

Com a presença da Lua em Capricórnio, você tende a perder o controle emocional por qualquer alteração que ocorra em seus planos, fazendo com que isso abale a sua confiança. É importante internalizar que você não precisa (não pode e nem deve) controlar tudo, mas sim aprender a ter resiliência para lidar com os conflitos diários.

Gêmeos

Nesse momento em que Mercúrio (planeta regente de Gêmeos) começa a retrogradar, você precisa parar para analisar os padrões de comportamento que não estão mais sendo benéficos para a sua vida. Siga em frente com tudo que já está funcionando, mas saiba desapegar do que tem te impedido de alcançar seu potencial.

Câncer

O trânsito da Lua por Capricórnio é difícil para os nativos de Câncer, que são regidos por esse astro. Além disso, a Lua está posicionada a 180 graus de Plutão, o que configura um aspecto tenso que te leva a buscar perfeccionismo em suas atitudes e nas das pessoas ao seu redor, gerando frustrações e conflitos.

Leão

Os nativos de Leão podem ter dificuldades para lidar com o movimento retrógrado de Mercúrio, porque requer que você controle a sua ansiedade para não perder o controle emocional com os contratempos que irão acontecer com mais frequência nas próximas semanas. É importante redobrar a paciência e o autocuidado.

Virgem

Os nativos de Virgem são extremamente metódicos e rígidos e, nesse momento em que seu planeta regente começa a retrogradar, você precisa desenvolver mais flexibilidade para lidar com as situações que irão sair do seu controle na próxima semana. É importante parar para refletir sobre o que você tem priorizado em sua vida.

Libra

Os nativos de Libra são pessoas idealistas, tendendo a esperar o melhor dos outros e se frustrar por isso. Nesse momento em que as energias capricornianas são somadas ao movimento retrógrado de Mercúrio você deve ter cuidado para não adotar uma postura perfeccionista, que é prejudicial para si mesmo e todos ao seu redor.

Escorpião

A retrogradação de Mercúrio que se inicia hoje faz com que você não tenha a clareza mental que lhe é habitual. Por isso, você pode transparecer a mensagem errada pelo tom que escolhe se comunicar e acabar gerando discussões, mesmo tendo boas intenções. Por isso, reflita duas vezes antes de falar algo em momentos estressantes.

Sagitário

Os nativos de Sagitário são pessoas agitadas e livres, que não apreciam uma rotina rígida e cobranças excessivas. Sua natureza é contrária às energias capricornianas que estão nos influenciando, fazendo com que você se sinta incomodado com sua própria consciência, que te direciona a analisar as áreas da sua vida que requerem mais responsabilidade.

Capricórnio

Esse é um bom momento para refletir sobre suas emoções, mas com cuidado para evitar brigas e discussões. Você pode estar mais irritado e, com isso, acaba ficando na defensiva e brigando sem ter necessidade. Tenha cuidado para não deixar que qualquer situação que saia dos seus planos faça com que você perca o equilíbrio psicológico.

Aquário

Essa semana foi produtiva para os assuntos do trabalho e, agora, é necessário desacelerar e pensar em incluir hábitos que lhe farão ter uma vida mais saudável. O autocuidado começa analisando suas próprias necessidades e escutando seu corpo e suas emoções, para identificar o que precisa de mais atenção nesse momento.

Peixes

Hoje a Lua se encontra posicionada a 180 graus de Plutão, o que configura uma oposição tensa. Esse aspecto indica um momento delicado especialmente para as suas relações afetivas, porque faz com que você busque perfeição e, consequentemente, sinta-se extremamente frustrado com qualquer coisa que saia dos seus planos.

