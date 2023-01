Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (28/1)

Touro

Capricórnio

Libra

Sagitário

Aquário

Escorpião

Gêmeos

Leão

Peixes

Áries

Câncer

Virgem

Hoje a Lua em Touro entra em sua fase crescente, te convidando a agir em busca de movimento, podendo gerar muita vontade de começar novos projetos e atividades que possam mudar o curso da sua vida. Porém, hoje temos duas energias um pouco opostas. Ema mais leve, que diz para descansar e cuidar do seu corpo, já que Touro traz uma energia mais preguiçosa para esse sábado. E outra, que te incentiva a levantar e fazer diferente, deixando seus pensamentos mais ativos, possibilitando o surgimento de novos insights, por conta da fase crescente da Lua. Por isso, separe um tempo para se organizar e planejar a semana e colocar em seus planos as novas ideias que deseja movimentar. Além disso, tenha momentos de autocuidado, de descanso, buscando cuidar do seu corpo e da sua mente.A Lua crescente em seu signo, num momento em que Vênus, seu planeta regente se encontra em Peixes, te convida a refletir sobre qual seu chamado e seu propósito. É importante tirar um momento para refletir sobre seus planos e se eles condizem com sua forma de viver a vida.Os trânsitos do dia te convidam a enxergar os 'problemas' de uma forma mais prática, podendo ser um mecanismo para desenvolver novas habilidades. É muito importante encontrar caminhos mais originais para conquistar suas metas.A Lua crescente em Touro te convida a refletir sobre seus ideais e como tem feito para se colocar em primeiro lugar. A conjunção com Nodo Norte enfatiza esse processo, sendo necessário olhar para o seu interior e entender o que precisa se concretizar. É um ótimo momento para procurar projetos que envolvam trocas e conexões.Aproveite a influência do Sol em Aquário para buscar soluções mais inteligentes para os seus projetos. Esse movimento é muito importante já que a Lua entra em sua fase crescente, pedindo mais consciência sobre suas ações. Foque no que precisa ser transformado.A Lua em Touro forma conjunção com Nodo Norte te convidando a olhar para dentro e entender o que precisa concretizar, colocando seus ideais em ação. É um ótimo momento para projetos que envolvam trocas e conexões. Saia do campo das ideias e escolha o que de fato deve ser feito.A Lua em Touro pede para que os escorpianos tenham mais controle sobre sua intensidade, colocando em foco apenas o que realmente dá conta. Aproveite esse sábado para se organizar, separando as demandas mais urgentes.A Lua em Touro forma conjunção com Nodo Norte te convidando a deixar para trás os padrões autodestrutivos que te impedem de se colocar em movimento de forma inteligente. Encontre um equilíbrio entre o descanso deste final de semana e sua força de ação.A Lua crescente é muito poderosa para agir em prol do que acredita. Encontre seu caminho de ação, e acesse os recursos que você tem para fazer o que for necessário. Muitas vezes, você pode acabar deixando de ouvir o que seu coração vem pedindo para ser feito.Aproveite a Lua em Touro para relaxar e se desligar um pouco das cobranças excessivas. Busque cuidar de si e estar bem com seus pensamentos e sentimentos. Muitos impulsos para ação podem surgir ao longo do dia, escreva sobre eles mas deixe para agir durante a semana.A entrada da Lua em sua fase crescente te convida a focar em mudanças que vem adiando. É importante entender quais seus objetivos e o que precisa para concretizá-los. Muitas mudanças podem ser feitas se aproveitar a energia de Touro para se organizar em meio ao turbilhão de pensamentos.Os trânsitos do dia te convidam a cuidar melhor do seu corpo, da sua alimentação e buscar ter um boa noite de sono, aproveitando o lado mais tranquilo de Touro. É um ótimo momento para desenhar suas próximas ações, se organizando para a próxima semana.A Lua crescente em Touro é um ótimo momento para ser mais prático, buscando começar novos projetos a longo prazo, cultivando novos frutos. Reflita sobre o que tem feito para alcançar a vida que deseja ter? Aproveite para escrever e planejar-se para a semana.