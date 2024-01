Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (27/1)

O momento presente está nos ensinando sobre nosso senso de segurança e bem-estar. E enquanto Urano esteve retrógrado, foi possível perceber as bases falsas e padrões de pensamentos destrutivos. Com o fim de Urano retrógrado você vai sentir que sua segurança financeira e emocional começam a se estabilizar e as ideias vão se ajustando aos poucos. Prepare-se para receber novas informações, ferramentas e ideias. Mercúrio e Marte estão juntos no signo de Capricórnio, super decididos, preparados para agir. Você só precisa dominar os caprichos do ego e desenvolver uma postura sábia diante da vida. Nem tudo você vai colher agora, mas observe, seja estratégico. A Lua chega no signo de Virgem vai te ajudar a organizar todas as informações antes de partir para ação. Busque aperfeiçoamento, busque o que está dando certo e o que não deu certo. E com todas as informações em mãos, vã para ação.

Áries

O sábado traz uma energia maravilhosa de harmonia e prosperidade. Você não vai querer saber de nada que seja falso ou sufocante. Não se deixe limitar pela necessidade de segurança ou posse material.

Touro

O final de semana reserva uma energia especial. Hoje, o dia está super favorável para interagir com outras pessoas e criar conexões duradouras. Tudo que você quer hoje é ser deixado em paz para prosseguir no que te interessa.

Gêmeos

Tome uma respiração profunda e mergulhe nas suas águas internas. Explore suas motivações internas e se liberte desse sentimento de solidão e isolamento. O fim de semana chega com uma mistura perfeita de estabilidade e sorte.

Câncer

O fim de semana promete ser um período de oportunidades. Hoje, dedique um tempo para reforçar laços importantes. Tudo que você precisa hoje é de bons amigos e boas companhias.

Leão

Hoje, você pode se sentir impulsionado(a) a estabelecer conexões duradouras, tanto no ambiente profissional quanto pessoal ou familiar. Dê oportunidade para que o lado inventivo da sua natureza venha à tona.

Virgem

O que você espera de um relacionamento? Tudo que você precisa agora é de alguém que o acorde desses sonhos ou devaneios e lhe ofereça mudanças e novos horizontes.

Libra

Prepare-se para as reviravoltas; pode ser que de uma hora pra outra para outra, um capítulo se encerra e outro começa, ou um acontecimento imprevisto altera drasticamente a direção que a pessoa seguia.

Escorpião

O fim de semana promete uma mistura perfeita de expansão e

oportunidades. Hoje, você pode sentir uma conexão mais profunda com as pessoas ao seu redor.

Sagitário

Hoje, você terá a oportunidade de dedicar-se a projetos domésticos. Pode ser o dia ideal para organizar sua casa, cuidar do jardim ou até mesmo planejar uma pequena reforma.

Capricórnio

O fim de semana traz um clima perfeito para tomar decisões estratégicas

que equilibram prazer e responsabilidade. Chega de modos convencionais ou tradicionais de auto-expressão, deixe sua individualidade irradiar-se através de qualquer coisa que faça.

Aquário

No fim de semana você vai ficar mais focado(a) no seu crescimento e transformação pessoal. Foque na sua necessidade de encontrar o lugar a que realmente pertence.

Peixes

O fim de semana reserva momentos felizes. Busque seus próprios caminhos para entender o que acontece ao seu redor, em vez de ficar preso à forma como foi educado para ver as coisas. Aproveite a sua inventividade e originalidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.