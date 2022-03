Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (26/3)

Capricórnio

A influência da Lua minguante em Capricórnio que aconteceu ontem faz com que esse sábado seja um pouco mais desanimado que o usual. Além disso, Mercúrio em Peixes está formando um sextil com Plutão em Capricórnio, o que nos deixa mais lentos. Porém, isso pode nos ajudar a ver as coisas por outros ângulos, sem tanta pressa. Aproveite esse sábado para ter momentos de mais carinho e cuidado com as pessoas que vivem com você. A desconexão que muitas vezes sentimos com quem nos relacionamos costuma acontecer porque não dedicamos momentos realmente especiais ao lado de quem queremos estar próximos. Tudo aquilo que você deseja construir ou aprimorar exige atenção e tempo.Nesta fase lunar, as taurinas precisam ter cuidado para não acabar internalizando sentimentos ruins causados por desentendimentos. A influência de Capricórnio pode elevar seu orgulho, mas a mágoa é um sentimento que fere muito mais você mesmo, do que a outra pessoa.A fase minguante da Lua é aquela que vem trazer encerramentos e desfechos. Em Capricórnio, tudo aquilo que o signo rege no campo emocional deverá passar por reavaliações e até mesmo mudanças ou encerramentos. Por isso, nessa fase é interessante olhar para dentro de si e se permitir a reconhecer suas falhas. Tenha cuidado para que o orgulho capricorniano não complique as coisas.Os nativos de Câncer podem aproveitar a Lua minguante para refletir com mais consciência sobre aqueles hábitos que você cultivou durante o último mês, mas que não devem ser mantidos no próximo. Essa é uma fase favorável para finalizações internas e externas. Aproveite para resolver aquela pendência que está te incomodando, e finalize esse ciclo deixando isso para trás.Os nativos de Escorpião tendem a se sentir sobrecarregados, com o efeito da Lua minguante em Capricórnio - que é considerado um dos signos mais críticos e sérios do zodíaco (principalmente com eles mesmos). As fortes energias deste signo podem criar uma tensão no ambiente de trabalho, mas é muito importante não ‘comprar briga’ nesse momento.Ao contrário da Lua cheia, a disposição estará em falta e a introspecção despertada por essa fase lunar pode fazer com que você fique excessivamente emotivo, além de enxergar as coisas com certo pessimismo e ansiedade. Todo o posicionamento astral de hoje pode trazer um sentimento de cansaço emocional para os librianos, então cuide de si mesmo.A Lua minguante influencia a desatar laços não convenientes, finalizar crenças limitantes, vícios e planejamentos deixados de lado. Outra possibilidade é que chegue ao fim algum ciclo no trabalho, trazendo mudança na direção de empresas ou até mesmo gerando desemprego para algumas pessoas.Aproveite essa fase lunar para refletir sobre situações e planos que não fazem sentido para o seu crescimento. Pode ser necessário reavaliar algumas ideias que já estavam consolidadas e é preciso ter flexibilidade para lidar com isso. Tenha cuidado para que a característica arrogante de Capricórnio não se evidencie nesse momento.Os piscianos, que são ansiosos por natureza, costumam se sentir indispostos ou irritados nesta fase lunar. Como Capricórnio é um signo de terra, você pode aproveitar esse momento para refletir sobre o que mais pode aprender com esse signo: a necessidade de lidar com as coisas de forma mais prática - e menos dramática.A fase minguante da Lua se relaciona exatamente com a necessidade de olhar para dentro, buscando os pontos que estão causando qualquer tipo de incômodo emocional. Aproveite para se movimentar em prol de finalizar esse ciclo lunar sem nenhum peso interno. Esse processo desperta um clima um pouco mais introspectivo e te leva a sentir vontade de “fazer melhor” - mas é preciso ter cuidado com o criticismo.A Lua minguante te convida a questionar aquilo que não está se encaixando bem, mas é preciso fazer tudo com calma, pensando com clareza e tomando decisões conscientes. Direcione a sua energia para coisas produtivas e não perca tempo apontando o dedo para o que está errado.A Lua minguante tende a deixar os nativos de Sagitário mais emotivos e introspectivos, mas você pode aproveitar as energias despertadas por esse fenômeno para finalizar com coragem aqueles assuntos ou relacionamentos que estão sendo desgastantes. Não carregue fardos desnecessários.Nesta fase lunar, você é direcionado a ter reflexões importantes sobre situações e planos que não fazem sentido para o seu crescimento. Se for necessário mudar a sua organização, mudar a sua forma de pensar ou o modo que você está tratando os outros, por que não fazer isso? Não tem como ‘melhorar’ de vida sem que a mudança comece por você.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.