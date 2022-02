Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (26/2)

Aquário

A influência da Lua em Capricórnio despertam o anseio por controle emocional, o que nos ajuda a validar as emoções que são fundamentadas na realidade em que nos encontramos. Apesar de isso ser benéfico neste momento em que as energias piscianas estão nos conduzindo ‘do céu ao inferno’ em questão de horas, devemos ter cuidado com esse movimento de racionalização dos sentimentos, porque reprimi-los também não é uma boa opção. Ao calar aquilo que estamos sentindo, esses afetos ‘caminham’ em direção ao campo inconsciente da mente, onde acabam ganhando mais força e, por isso, podem ser expressos de maneira desagradável nos piores momentos. É a clássica situação em que, quando percebemos, já falamos ou fizemos algo inapropriado, o que não aconteceria caso fosse uma escolha consciente. Sendo assim, é necessário refletir verdadeiramente sobre suas emoções para perceber que, mesmo aquelas que parecem incabíveis, têm um sentido único e subjetivo, que você não consegue apreender de maneira lógica.Hoje a Lua em Capricórnio forma um sextil com Urano, planeta regente de Aquário. Apesar de ter dificuldade para lidar com as energias capricornianas, a influência desse aspecto evidencia a sua intuição e criatividade e você deve aproveitar esse momento para buscar soluções originais para os desafios que está enfrentando.O bem-estar e propiciado pela Lua em Capricórnio configura um bom momento para que você acenda sua autoconfiança e reflita sobre o que tem sentido nos últimos dias. Esse posicionamento traz clareza mental e, por isso, você deve estar atento à sua intuição, que te guia para conhecer melhor a si mesmo.Quando a Lua se encontra em Capricórnio, você tem a oportunidade de lidar com suas emoções de forma menos dramática. Por outro lado, a natureza das energias capricornianas é oposta à sua, o que causa incômodo, mas te direciona a encontrar um ponto de apoio em si mesmo, te ajudando a lidar com a dependência emocional.O sextil que a Lua está formando com Urano desperta a sua intuição, sendo importante estar aberto para escutá-la. Porém, a presença da Lua em Capricórnio forma um aspecto desarmônico com o seu Sol natal e faz com que você se sinta inseguro emocionalmente. É preciso analisar seus sentimentos com racionalidade, porque eles têm o propósito de mostrar algo em si mesmo que precisa de evolução.Os leoninos tendem a sentir certa dificuldade para lidar com as energias capricornianas, que despertam uma postura muito crítica acerca de si mesmo. Tente não focar sua atenção em suas falhas, mas sim em como você pode evoluir.A presença da Lua em Capricórnio pode te levar a projetar nos outros aquilo que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre o quanto você tem colocado em outras pessoas a responsabilidade sobre o seu bem estar psicológico. Lembre-se que a sua felicidade não pode ser totalmente depositada em um relacionamento.Apesar de o posicionamento da Lua em Capricórnio despertar uma autocobrança que te deixa mal humorado, esse astro está formando um sextil com Urano que pode ajudar a equilibrar o criticismo. Esse aspecto te ajuda a enxergar as situações por um novo ponto de vista, sendo mais fácil resolvê-las.A entrada da Lua em Capricórnio pode fazer com que os sagitarianos fiquem exigentes e mal humorados. Uma forma de transmutar as energias capricornianas positivamente é aproveitar para refletir sobre os seus sentimentos com mais racionalidade, questionando-se sobre as raízes dessas suas emoções, o que te ajuda a observá-las por outro ângulo.Hoje é um dia propício para que você analise aquela voz interior que você vem ignorando, para acolher aquilo que está te incomodando internamente. Na maioria das vezes, quando reagimos de forma abrupta, é porque nos sentimos vulneráveis e, inconscientemente, reproduzimos comportamentos agressivos para nos proteger. Percebendo e tratando suas inseguranças você consegue ter mais controle emocional.O posicionamento da Lua em Capricórnio pode te levar a pensar demais, ficando preso em ideias negativas que te impedem de sair do lugar. Apesar de ser necessário saber analisar as situações com sabedoria, você precisa ter serenidade para tomar decisões, sabendo que fará o seu melhor de acordo com os recursos que têm no momento.A conjuntura astrológica atual te convida a dar mais atenção para a forma que você está se comunicando, lembrando de reconhecer que suas palavras têm o poder de afetar as outras palavras. Os dramas familiares podem estar sendo um problema para você e é necessário estar disposto a conversar para resolver essas situações.Hoje a Lua está formando um sextil com Urano, que ativa a sua intuição e criatividade. Porém, como a Lua está transitando por Capricórnio, você tende a refletir excessivamente sobre os pensamentos que vêm à tona sem chegar a lugar nenhum. Colocar suas ideias no papel te ajuda a organizá-las.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 