Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (26/11)

Ontem a Lua entrou em Capricórnio no fim do dia, o que pode dificultar um pouco a nossa capacidade de relaxar, nos desligar das obrigações e focar mais na saúde mental e nos momentos de lazer. Por outro lado, a sensação de cobrança que é evidenciada pelas energias capricornianas também pode despertar reflexões importantes, sobre suas prioridades nos relacionamentos pessoais e na vida profissional. Contribuindo para essa necessidade de repensar a forma como estamos tomando atitudes, Marte em Gêmeos começa a formar um trígono com Saturno em Aquário - de hoje (26/11) até quarta-feira (30/11). Porém, é muito importante nos esforçar para desacelerar um pouco, e buscar descansar a mente para nos preparar para a próxima. Isso não significa ficar parado - você pode fazer um exercício para liberar as energias, passear em um parque ou qualquer outra coisa que lhe proporcione bem-estar.Para lidar com as cobranças de Capricórnio hoje, você pode fazer uma lista com as tarefas que precisa cumprir na próxima semana, organizando suas prioridades primárias e secundárias. Após colocar a mente em ordem, porém, é importante tentar se desligar das coisas que você precisará fazer. Foque no que está ao seu alcance agora, e confie na sua capacidade de lidar com o resto no tempo certo.O trânsito da Lua por Capricórnio hoje pode evidenciar aquele tipo de pensamento sabotador que te leva a acreditar que nada que você faz é suficiente. Para um minuto para refletir sobre tudo o que você já conquistou até aqui, e perceba que você está trilhando uma jornada única, que só precisa fazer sentido para si mesmo. Não se julgue com base no que você acredita que os outros estão pensando. Em segredo, existem muitas pessoas que te admiram - por que você não é uma delas?Para as pessoas de Aquário, a influência da Lua em Capricórnio hoje pode fazer com que algumas situações pareçam impossíveis de lidar. Nesses momentos de aflição, reflita sobre os maiores desafios que você enfrentou e perceba que sempre foi possível encontrar uma saída. Acredite na sua força e resiliência, e lembre-se que nem tudo pode ser resolvido na hora e da forma que você deseja - o que não significa que é uma situação sem saída.A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta mais confortável, mas as pessoas ao seu redor podem sofrer um pouco, caso você deixe o espírito crítico e detalhista tomar conta. Lembre-se que é você mesmo quem precisa lidar com o seu perfeccionismo. Muitas vezes, a necessidade de que tudo seja o mais perfeito possível te impede de viver momentos importantes com mais leveza e presença.Capricórnio é um signo de terra assim como Touro, o que significa que o trânsito da Lua neste momento te faz sentir mais confortável. Porém, é preciso ter cuidado para que o seu lado mais sério não acabe te impedindo de viver momentos de lazer. Lembre-se que descansar e cuidar da sua saúde é uma necessidade básica, e essencial para que as outras áreas da sua vida funcionem em harmonia.A Lua em Capricórnio (que é um signo de terra assim como Virgem) pode fazer com que você foque muito nas burocracias que precisa resolver. Aproveite os aspectos benéficos que a Lua está formando na parte da manhã para lidar com essas questões, mas permita-se descansar e se desconectar das coisas que não estão ao seu alcance neste momento.A influência das energias capricornianas hoje pode deixar as pessoas de Áries um pouco mal humoradas, porque você tende a olhar de forma mais crítica para todas as situações. Esse tipo de percepção te auxilia a identificar o que você ainda deseja transformar. Mas é preciso ter cuidado para não se apegar às reclamações, esquecendo-se de que há muitas razões para ser grato.A presença da Lua em Capricórnio ao longo de todo dia hoje pode fazer com que você se sinta sobrecarregado mentalmente. Ao mesmo tempo em que você está buscando por leveza e liberdade, devido a presença do Sol, Vênus e Mercúrio em Sagitário, a influência capricorniana não te deixa esquecer das pendências que você está evitando.A presença da Lua em Capricórnio pode fazer com que você sinta um pico de produtividade, e você pode aproveitar a parte da manhã para resolver burocracias e organizar a agenda da próxima semana. Porém, também é importante aproveitar o sábado para desacelerar um pouco do modo ‘automático’ da rotina, para se conectar consigo mesmo e com quem você ama.A presença da Lua em Capricórnio, enquanto outros três astros estão transitando por Sagitário, pode despertar um sentimento de confusão e dualidade. Você pode estar buscando inovação e desprendimento, mas as energias capricornianas estão te lembrando que, para isso, você precisa honrar suas raízes e tomar os próximos passos de forma estruturada e responsável.Apesar do turbilhão de cobranças que pode ser despertado pela Lua em Capricórnio hoje, lembre-se que tudo acontece no momento em que precisa acontecer. Pode ser que algo não esteja fluindo na sua vida na velocidade que você gostaria, mas é muito importante confiar na sabedoria do Universo. Quantas vezes as coisas saíram dos planos e você pensou que daria tudo errado, mas, no final das contas, o resultado foi incrível?O aspecto que está se formando entre Marte e Saturno hoje pode tocar em assuntos que despertam medo, inseguranças e bloqueios. Apesar de ser desafiador, essa percepção das coisas que estão te ‘travando’ é muito importante para que você possa lidar ativamente com elas e, então, desobstruir seu caminho. O aspecto que está se formando entre Marte e Saturno hoje pode tocar em assuntos que despertam medo, inseguranças e bloqueios. Apesar de ser desafiador, essa percepção das coisas que estão te 'travando' é muito importante para que você possa lidar ativamente com elas e, então, desobstruir seu caminho. Lembre-se da sua força e resiliência para enfrentar essas situações.