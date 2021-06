Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (26)

Hoje a Lua fica fora de curso até às 11 horas, o que indica possíveis imprevistos e mal entendidos na parte da manhã. Portanto, caso você tenha um compromisso antes desse horário, busque sair mais cedo e conferir tudo (endereço, documentos, o que você precisa levar…) duas vezes.

Após esse horário a Lua ingressa em Aquário e traz um clima mais leve para o fim de semana, dissipando um pouco das cobranças internas que estavam gerando frustrações.

As energias aquarianas estão ligadas a um posicionamento mais livre e desconstruído e, nesse momento pós retrogradação de Mercúrio, é interessante aproveitar para se desapegar verdadeiramente dos hábitos que você percebeu durante as últimas semanas que não estavam surtindo o efeito esperado.

Aproveite o sábado para fazer algo diferente, fora da rotina, que te ajude a relaxar e a recuperar as energias. Uma dica interessante é fazer algo sozinho, lembrando-se de como é gostoso estar em sua própria companhia.

O que seu signo revela para hoje, sábado (26)

Áries

A Lua em Aquário desperta uma maior necessidade de independência e não há nada de errado com isso. Porém, é preciso ter cuidado com a forma que você expressa esse sentimento que está aflorado, porque a falta de sensibilidade pode fazer com que alguém importante se magoe. Tenha paciência para dialogar, caso isso ocorra.

Touro

Os nativos de Touro são mais apegados e até mesmo possessivos. Esse tipo de comportamento, por si só, já é algo que precisa ser trabalhado em si mesmo. O agravante acontece quando esse apego é motivado pela comodidade, e não pela vontade real de estar com a pessoa. Aproveite o posicionamento da Lua em Aquário para refletir sobre isso.

Gêmeos

Assim como o Aquário, Gêmeos é um signo de ar movido pela liberdade. Isso é evidenciado pelas energias aquarianas despertadas pelo posicionamento da Lua e você deve aproveitar para refletir sobre as áreas da sua vida em que você não está sendo você mesmo, prendendo-se a algum paradigma ou expectativa de terceiros.

Câncer

Os nativos de Câncer são muito apegados e tendem a desenvolver dependência emocional em seus relacionamentos. O posicionamento da Lua (planeta regente do seu signo) em Aquário te convida a refletir sobre a necessidade de mais liberdade para encontrar, compreender e expressar a sua individualidade. Tenha coragem para se libertar do apego.

Leão

A presença da Lua em Aquário pode fazer com que você se comporte de maneira egoísta. Por mais que seja necessário colocar-se em primeiro lugar na sua vida, você também precisa honrar seus compromissos. Quando o que foi acordado não estiver mais suficiente para você, é preciso dialogar de forma honesta (com o outro e consigo mesmo).

Virgem

A presença da Lua em Aquário convida os nativos de Virgem a repensar seus preconceitos, lembrando-se que existem pontos de vista diversos que precisam ser considerados. Você tende a viver momentos difíceis em seus relacionamentos por orgulho, que te leva a se prender à sua opinião de forma inflexível e arrogante.

Libra

Os nativos de Libra devem aproveitar as energias aquarianas para cuidarem de seus próprios interesses, sem pensar em como outras pessoas (que não estão diretamente envolvidas) vão reagir às suas atitudes. Você tende a viver mensurando tudo o que faz para agradar pessoas que nem mesmo são afetadas por suas atitudes.

Escorpião

Os nativos de Escorpião tendem a ser muito apegados e, consequentemente, querem controlar os passos das pessoas com quem se relacionam (mesmo que não admitam isso facilmente). O posicionamento da Lua em Aquário te convida a refletir sobre essa possibilidade. Lembre-se que todos precisam de liberdade e individualidade.

Sagitário

A presença da Lua em Aquário desperta uma necessidade de liberdade que pode fazer com que você aja de maneira irresponsável com as pessoas que se relaciona afetivamente. Caso você precise de mais espaço ou até de um tempo em suas relações, é necessário comunicar isso e saber dialogar com paciência, para não magoar pessoas amadas.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tendem a ser muito conservadores e orgulhosos, e acabam perdendo a oportunidade de aprender com as pessoas que amam por não ter flexibilidade para considerar pontos de vista diferentes. O posicionamento da Lua em Aquário te convida a fazer essa reflexão e a dialogar abertamente com quem você se relaciona.

Aquário

O posicionamento da Lua em Aquário evidencia a sua necessidade de liberdade e você deve ter cuidado com a forma que comunica isso para as pessoas com quem se relaciona. Muitas vezes, a sua independência pode assustar essas pessoas, principalmente quando você não dialoga sobre os seus sentimentos e dá espaço para inseguranças.

Peixes

Os nativos de Peixes costumam desenvolver dependência emocional com facilidade, principalmente em seus relacionamentos românticos. O posicionamento da Lua em Aquário te convida a refletir sobre a possibilidade de estar idealizando a pessoa com quem você se relaciona. Lembre-se da importância da sua individualidade.

