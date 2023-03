Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (25/3)

Capricórnio

Hoje temos a entrada de Marte em Câncer, fazendo com que o lado mais agressivo, assertivo e dinâmico do planeta entre em contato com as características emocionais e sensíveis do signo de Câncer. Esse movimento pode amplificar as emoções, deixando os dias mais intensos e sensíveis, e nos convidando a valorizar mais os momentos com as pessoas amadas. Marte em Câncer é um lembrete para nos nutrir mais, buscando segurança e conforto. Apesar de sentirmos uma queda de energia, é um momento para nos conectar com o que importa, buscando mais leveza para lidar com as obrigações.O sextil da Lua com Netuno traz a sensação de estabilidade emocional e segurança. Você pode se sentir mais conectado com suas necessidades e desejos emocionais, beneficiando seu lado mais intuitivo. Aproveite essa confiança para planejar suas metas e objetivos.A entrada da Lua em seu signo acontece hoje no fim do dia, e desperta seu lado mais intuitivo e de autoconhecimento, fazendo com que se sinta mais sensível e vulnerável. É importante aprender a expressar suas emoções de forma mais direta e honesta.A entrada de Marte em seu signo, pode intensificar suas energias levando a se sentir mais assertivo e confiante. Apesar disso, você pode ficar mais suscetível a reagir emocionalmente às situações estressantes. Tenha cuidado para não descontar suas frustrações nas pessoas próximas.A entrada de Marte em Câncer traz desafios em suas relações. Neste período, é preciso aprender a lidar com conflitos de forma mais direta e assertiva. Aproveite essa sensibilidade para se aproximar de quem você ama.O sextil entre a Lua e Netuno pode gerar um impulso de introspecção, te convidando a explorar sua espiritualidade, dando mais atenção para sua intuição. Aproveite para se conectar com seus sentimentos, buscando suas inspirações e motivações.O sextil entre a Lua e Netuno desperta uma maior sensibilidade emocional e empatia pelo outro, que pode ser intensificada pela entrada de Marte em Câncer. Esse trânsito traz desafios em suas relações pessoais e profissionais, sendo muito importante aprender a lidar com conflitos de forma mais direta e assertiva.A entrada de Marte em Câncer pode despertar uma energia mais intensa e emotiva, o que pode ser desafiador para você, que já é intenso por natureza. É preciso buscar um equilíbrio, aprendendo a lidar com suas emoções de forma mais consciente.A Lua em seu signo traz a sensação de equilíbrio e harmonia para sua rotina, possibilitando que tenha mais foco e determinação para cumprir suas obrigações. Você pode se sentir mais confiante e seguro em relação a suas escolhas e decisões.A entrada de Marte em Câncer potencializa a energia intensa e emotiva já presente nas pessoas de Peixes. Será preciso lidar com algumas questões internas e com assuntos do passado, com muita sabedoria e maturidade.O sextil entre a Lua e Netuno traz um aspecto muito positivo em relação a sua criatividade e capacidade de explorar novos interesses. Você pode se sentir mais inspirado e conectado com sua imaginação, aproveite para rever alguns projetos e colocar um toque especial.Os trânsitos do dia enfatizam uma abertura para seu lado mais curioso, possibilitando novas ideias e perspectivas. Você pode se beneficiar com uma maior conexão com a sua imaginação e inspiração. Porém, esteja aberto a pedir ajuda caso seus medos e inseguranças surjam.Os trânsitos do dia trazem um aspecto mais calmo, aumentando sua intuição, e te ajudando a sintonizar seus desejos as suas necessidades emocionais. Além disso, você pode se sentir mais intenso e emocional, sendo muito importante se expressar de forma clara e consciente.