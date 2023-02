Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (25/2)

Câncer

Hoje temos um dia todo de Lua em Touro em sua fase nova, fazendo uma conjunção com Urano logo pela manhã. Esse trânsito desperta um clima de renovação e mudanças, te incentivando a quebrar antigos padrões que te impedem de evoluir. Esse movimento pode ser a 'chave' para novos caminhos para algumas pessoas, ou um motivo para desistir e jogar tudo pro alto para outras. A influência de Urano te convida a se atentar a seus sentimentos, observando o que está te fazendo sentir revoltado, o que está te impedindo de mudar ou o que não condiz com sua essência.A Lua em Touro traz uma necessidade de acolher seus sentimentos sem deixar que as outras pessoas te façam sentir inadequado ou oprimido. Nem sempre você vai conseguir falar ou ouvir o que deseja. Atente-se para que os antigos padrões não acabem te paralisando.A Lua em Touro traz um foco maior para seus sentimentos e como vem lidando com suas indecisões. Aproveite esse sábado para se organizar e planejar o que precisa ser feito para evoluir em sua vida profissional, sem deixar de lado seu lazer e bem-estar.A Lua em Touro em conjunção com Urano evidencia seus sentimentos e ideias mais profundas, e te convida a repensar seus preconceitos. É preciso desacelerar e encontrar motivação em suas ações, aproveitando o sábado para viver novas experiências.A presença da Lua em um signo de terra, assim como Capricórnio, traz um excesso de praticidade e foco para seu dia. É preciso lembrar que além das suas obrigações, seu corpo e sua mente precisam descansar. Busque fazer uma atividade de lazer com quem está ao seu lado.A Lua em Touro traz mais objetividade e paciência para os escorpianos, possibilitando que foquem em suas prioridades antes de se doar às pessoas. Aproveite a conjunção com Urano para testar novas possibilidades, sem deixar que seus sentimentos te impeçam de agir.A Lua em Touro forma uma quadratura com Mercúrio, que afeta sua comunicação e pode te deixar mais inseguro ao falar sobre seus sentimentos. Tenha conversas com quem você confia, para colocar em ordem seus pensamentos. Aproveite esse sábado para viver novas aventuras.A conjunção de Urano com a Lua te convida a se desapegar de padrões, principalmente mentais, que estão te limitando a ir atrás dos seus sonhos. É importante ter cuidado para não prolongar questões que não te levam a lugar nenhum e não são sua prioridade.O trânsito do dia pede que tenha mais confiança em relação aos seus sonhos, observando quais oportunidades podem te ajudar a chegar onde deseja. Aproveite para desapegar de pensamentos antigos. É um momento para observar e tomar decisões mais racionais.O trânsito do dia vem para te lembrar que não adianta somente identificar um problema e suas causas, se você não tomar atitudes para modificá-los. Aproveite esse sábado para refletir sobre suas escolhas, sobre como vem cuidando de você e das suas necessidades, sem deixar de lado as pessoas à sua volta.As pessoas de Libra são mais sonhadoras, e podem acabar se perdendo em meio às possibilidades que criam em sua mente. A energia de Touro traz mais estabilidade e foco para os librianos, fazendo com que você tome decisões mais racionais e com os 'pés no chão'.A presença da Lua em seu signo, traz mais equilíbrio e foco para se organizar em meio a tantos pensamentos. É um momento de buscar mais confiança em seus sentimentos e em suas ideias, sem definir nada por impulso.A energia taurina pode trazer um desafio para as pessoas de Sagitário, já que afetam a sua liberdade e forma de ver a vida, exigindo uma postura um pouco mais séria e responsável. Aproveite esse momento para tomar decisões de forma mais prática, pensando em como progredir diariamente.