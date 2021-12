Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (25/12)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Gêmeos

Libra

Sagitário

Virgem

Áries

Peixes

Leão

Touro

A véspera de Natal hoje pode ter sido marcada por eventos inesperados. A Lua entrou em Virgem no começo do dia e nos deixou mais críticos, mas também mais eficientes. Esse posicionamento lunar desperta um espírito de fraternidade, já que Virgem é um signo associado ao ato de servir as pessoas amadas. As festividades de fim de ano despertam um clima fraternal e, ao mesmo tempo, nostálgico. Algumas pessoas costumam adorar esse momento, enquanto outras se sentem incomodadas, irritadas e até mesmo tristes. Independentemente dos gostos pessoais, o fato é que as comemorações que estão acontecendo neste momento fazem com que as pessoas se aproximem mais. Mesmo que você não goste de alguém que precisa conviver nesse momento, essa pode ser uma oportunidade de superar o orgulho. Quando não focamos apenas nas diferenças e nos conflitos, é possível ter momentos mais agradáveis do que imaginávamos.O trânsito da Lua por Virgem pode te deixar mais impaciente, é importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama. A entrada do Sol em Capricórnio te ajuda a desenvolver melhor a noção de responsabilidade afetiva, o que beneficia os relacionamentos.Os capricornianos tendem a ficar mais racionais, e talvez até um pouco indiferentes, pela influência conjunta de Capricórnio e Virgem hoje. Estar indiferente não significa que você não se importe, mas sim que não tem facilidade em demonstrar seus sentimentos e suas intenções. Uma dica interessante é expressar-se com pequenas atitudes.Os nativos de Câncer são acostumados com certa flutuação de humor, porque a Lua é o seu planeta regente, e também é o astro que transita mais rápido pelos signos. O clima de celebração no fim do ano te deixa mais emotivo e carinhoso, mas as energias virginianas podem incitar um pensamento pessimista.O posicionamento da Lua em Virgem pode fazer com que você fique muito exigente e defina padrões de comportamento difíceis de alcançar. Neste momento de confraternização, lembre-se que ‘antes feito, que perfeito’. As discussões por pequenos detalhes podem (e devem) ser relevadas.A forte influência do Sol em Capricórnio e da Lua em Virgem pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar nos outros e agir com cautela, para não magoar alguém que você ama e acabar criando um clima desagradável.A presença da Lua em Virgem, que é um signo do elemento terra assim como Capricórnio, te faz sentir mais autoconfiante e determinado. Por outro lado, a alta expectativa que você deposita em si mesmo e nos outros pode despertar inseguranças. Nesses momentos, é importante ter paciência para dialogar. Aproveite o clima natalino para deixar os conflitos para trás.A forte influência do Sol e de Vênus retrógrado Capricórnio pode despertar o seu lado mais sério e inflexível. Por isso, é preciso ter cuidado com a forma que você se comunica com as pessoas neste momento. A sinceridade em excesso pode causar um clima desagradável, especialmente neste momento em que a família tende a estar reunida.Além da presença da Lua no seu signo, a conjunção que está acontecendo entre Vênus e Plutão nos últimos dias incita uma postura mais independente, que pode te levar a se afastar das pessoas que você convive. Por isso, é importante aproveitar os momentos de confraternização neste fim de ano para refletir sobre as pessoas que são verdadeiramente importantes para você e que merecem mais atenção e paciência.Com a influência da Lua em Virgem, você tende a agir de forma mais ‘direta e reta’, o que pode acabar criando um clima desagradável. É importante ter confiança nos seus parceiros e nas pessoas com quem convive, para não tentar ‘guiá-los’ a todo momento, porque isso é frustrante para ambos os lados.Como os piscianos são naturalmente mais sensíveis e intuitivos, a racionalidade e praticidade que nos influencia nesse momento pode lhe ser incômoda, devido ao posicionamento do Sol e da Lua em signos de Terra. Lembre-se de não levar as coisas para o lado pessoal. Principalmente durante as festividades de fim de ano, é importante relevar comentários e encontrar um ponto de apoio em si mesmo.Como os leoninos não costumam segurar a língua, é preciso ter cuidado com os momentos estressantes hoje, porque a conjunção que Vênus está formando com Plutão em Capricórnio faz com que a comunicação seja dificultada, além de nos levar a agir por impulso. A proximidade entre Vênus (planeta regente de Touro) e Plutão em Capricórnio vem acontecendo desde a semana passada e pode estar gerando um clima tenso em suas relações afetivas. Lembre-se de não deixar que o orgulho te faça afastar as pessoas amadas. Nos momentos de maior estresse, mantenha-se reservado para não falar o que não deve.