Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (24/9)

Esse sábado será marcado pela quadratura que a Lua em Virgem faz com Marte em Gêmeos, em ângulo de 90 graus que traz alguns desafios. Esse aspecto desperta as energias de Marte, que está transitando por Gêmeos até o próximo ano, nos desafiando a lidar com o excesso de pensamentos, informações, tarefas, vontades e ansiedades. Como a Lua é o planeta regente das nossas emoções, a influência virginiana nos deixa mais críticos e inflexíveis. Por isso, é importante entender que os contratempos que estão surgindo podem te ajudar a perceber que, quando você se planeja, é possível lidar de modo perspicaz quando as coisas saem do esperado. A sensação de urgência que é despertada por Marte em Gêmeos pode ser enganadora - não se permita agir por impulso.A cobrança pessoal e, principalmente, profissional que é característica dos signos de terra (como Virgem), pode fazer com que você se sinta um pouco frustrado hoje. Porém, não deixe isso te desanimar, mas procure identificar o que está te fazendo sentir insatisfeito, para perceber exatamente o que você pode melhorar.Os nativos de Gêmeos tendem a se cobrar mais e a se irritar facilmente, devido à influência da presença da quadratura entre a Lua e Marte, que está no seu signo. Tenha cuidado para não reagir de forma agressiva, falando o que não devia em momentos de estresse. Lembre-se que ser grosso não te leva a lugar algum.Além da presença da Lua no seu signo, a conjunção que está acontecendo entre Vênus e Mercúrio retrógrado em Virgem e incita uma postura mais independente, que pode te levar a se afastar das pessoas que você convive, caso não estejam se dando bem ultimamente. Porém, um diálogo aberto pode ajudar a amenizar essa situação.Os nativos de Leão são influenciados por Marte, que evidencia sua tendência impulsiva. Sabendo disso, tenha cuidado para não ser muito impaciente e também exigente, durante esse período em que Marte vai estar transitando por Gêmeos. Lembre-se que não é possível manter uma relação saudável sem diálogo.Como os piscianos são naturalmente mais sensíveis e intuitivos, a racionalidade e praticidade que nos influencia nesse momento pode lhe ser incômoda, devido ao posicionamento da Lua em Virgem, que é seu planeta oposto Lembre-se de não levar as coisas para o lado pessoal e trabalhar sua independência emocional.A quadratura que o seu planeta regente está formando com Marte hoje é especialmente desafiadora para você. Neste momento, o mais difícil pode ser não dar a sua opinião em situações que envolvem pessoas importantes para você. Tome muito cuidado com as palavras e o tom que você escolhe para se expressar.A presença da Lua em Virgem, que é um signo do elemento terra assim como Capricórnio, te faz sentir mais autoconfiante e determinado. Por outro lado, a alta expectativa que você deposita em si mesmo pode criar inseguranças, que você não terá a medida que passar a valorizar todo o seu potencial.Os librianos se sentem impulsionados a fazer jogos de conquista hoje, o que pode ser perigoso para as suas relações, porque desperta inseguranças e dificuldades na convivência. Isso pode te causar certo arrependimento, porque a presença da Lua em Virgem nos convida a pensar com mais responsabilidade.O posicionamento da Lua em Virgem pode fazer com que você fique muito exigente e defina padrões de comportamento difíceis de alcançar, além de esperar o mesmo de quem está à sua volta. Lembre-se que todos estamos em processo de evolução, e guardar rancor de si mesmo ou de outra pessoa apenas lhe faz mal.Os taurinos tendem a ficar mais racionais, e talvez até um pouco indiferentes, pela influência Virgem hoje. Estar indiferente não significa que você não se importe, mas sim que não tem facilidade em demonstrar seus sentimentos e suas intenções. Uma dica interessante é expressar-se com pequenas atitudes.Os arianos são regidos por Marte e, por isso, você deve ter muito cuidado para compreender que nem sempre aquilo que você acha ser adequado para uma pessoa amada é aquilo que a fará feliz. Tenha flexibilidade para dialogar e não seja vitimista, porque as decisões do outro não devem ser baseadas em você.Os sagitarianos podem sentir uma maior necessidade de espaço em seus relacionamentos, porque sua liberdade é muito importante para que se sintam bem. Porém, você deve se lembrar que para haver confiança na relação, é preciso haver diálogo. Não pense que o outro deve ser capaz de adivinhar seus pensamentos e necessidades.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.