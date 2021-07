Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (24/7)

Neste sábado, as energias da Lua cheia em Aquário (que aconteceu ontem à noite) estão reverberando de forma muito intensa. Caso você esteja percebendo o aparecimento de algum anseio ou que alguma situação está chegando ao ápice, é preciso dar atenção a esses processos e observar nossas emoções. A influência de Aquário desperta uma força revolucionária que pode gerar a vontade de ‘jogar tudo para o alto’.

Tente observar e compreender o que está acontecendo em sua vida desde o dia 11 de fevereiro, quando aconteceu a Lua nova em Aquário. Em torno de cinco meses atrás, alguma ideia ou nova experiência se iniciou em nossas vidas, algo que percebemos que queríamos ir atrás e desenvolvemos ao longo desse período.

Podem ter acontecido alguns contratempos, porque Mercúrio estava retrógrado, dificultando a comunicação e os processos tecnológicos. Agora, com a Lua cheia em Aquário, é importante colocar no papel tudo aquilo que você agradece, tudo o que você foi vendo florescer nesses meses e tudo de bom que mais marcou o seu ano até agora.

Touro

Esse é um bom momento para se conectar com seu eu interior e acolher aquilo que você precisa transformar em si mesmo(a), aquilo que está precisando de mais atenção, cuidado e adequação. Aproveite a Lua cheia que ilumina tudo para iluminar também essas questões internas que podem e devem ser transformadas.

Virgem

É preciso aproveitar esse momento para identificar esses padrões que sabemos que precisamos transformar e que estão se evidenciando hoje. Alguns hábitos repetitivos podem estar prejudicando o seus relacionamentos e dificultando o diálogo.

Libra

Durante o dia, a Lua vai formar uma conjunção com Saturno em Aquário e um sextil com Quíron. Esses dois aspectos são ótimos para possibilitar a cura através do comprometimento, para que você possa alcançar aquilo que você verdadeiramente deseja. Reflita verdadeiramente sobre quais hábitos ainda podem ser transformados e quais padrões você não quer mais repetir, porque você já sabe que não te faz bem.

Sagitário

Essa lunação indica que a nossa semana pode ter chegado ao fim de forma um pouco turbulenta, devido a algum acontecimento que pode ter nos surpreendido e gerado reviravoltas. Às vezes tomamos consciência de que algo não nos faz tão bem e nos sentimos culpados. Mas, além de tomar consciência, é preciso conseguir transformar esse ‘ponto fraco’.

Peixes

Às vezes tomamos consciência de que algo não nos faz tão bem e nos sentimos culpados. Mas, além de tomar consciência, é preciso conseguir transformar esse ‘ponto fraco’. Tenha cuidado necessário dar um passo de cada vez em direção ao que você deseja, modificando a sua realidade com paciência e sabedoria.

Leão

Durante o dia, a Lua vai formar uma conjunção com Saturno em Aquário e um sextil com Quíron. Esses dois aspectos são ótimos para possibilitar a cura através do comprometimento, para que você possa alcançar aquilo que você verdadeiramente deseja.

Gêmeos

Aproveite a Lua cheia que ilumina tudo para iluminar também essas questões internas que podem e devem ser transformadas. Seja muito honesto(a) consigo mesmo(a), e aproveite esse momento para celebrar o que você aprendeu e conquistou durante esse período, valorize muito tudo isso.

Capricórnio

É preciso aproveitar esse momento para identificar esses padrões que sabemos que precisamos transformar e que estão se evidenciando hoje. Alguns hábitos repetitivos podem estar prejudicando o seus relacionamentos e dificultando o diálogo.

Escorpião

Às vezes tomamos consciência de que algo não nos faz tão bem e nos sentimos culpados. Mas, além de tomar consciência, é preciso conseguir transformar esse ‘ponto fraco’. Tenha cuidado necessário dar um passo de cada vez em direção ao que você deseja, modificando a sua realidade com paciência e sabedoria.

Áries

É preciso aproveitar esse momento para identificar esses padrões que sabemos que precisamos transformar e que estão se evidenciando hoje. Alguns hábitos repetitivos podem estar prejudicando o seus relacionamentos e dificultando o diálogo.

Câncer

É preciso aproveitar esse momento para identificar esses padrões que sabemos que precisamos transformar e que estão se evidenciando hoje. Alguns hábitos repetitivos podem estar prejudicando o seus relacionamentos e dificultando o diálogo.

Aquário

Esse é um bom momento para se conectar com seu eu interior e acolher aquilo que você precisa transformar em si mesmo(a), aquilo que está precisando de mais atenção, cuidado e adequação. Aproveite a Lua cheia que ilumina tudo para iluminar também essas questões internas que podem e devem ser transformadas.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.