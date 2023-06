Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (24/6)

Câncer

Touro

Sagitário

Aquário

Leão

Virgem

Peixes

Capricórnio

Áries

Gêmeos

Escorpião

Libra

Dia marcado por inseguranças e pequenos fantasmas do passado. Acontece que Saturno, Senhor do Tempo, que está em seu movimento retrógrado por Peixes, hoje faz oposição com a Lua, que fala sobre nossos instintos e emoções, no signo de Virgem. Ao mesmo tempo em que nos cobramos por dar conta de todas as tarefas com as quais nos comprometemos, nossa consciência nos leva a encarar o fato de que é impossível dar conta de tudo. O que você está deixando de fazer por estar tão atribulado? Com quem você deixa de ter contato por trabalhar tanto? A mensagem é que nem tudo é sobre dinheiro e o que você pode comprar, mas também sobre presença, aquilo que você pode fazer, o que pode despertar no outro. Ficar em casa é uma boa pedida, porque Júpiter favorece escolhas aconchegantes e familiares. Me siga no Instagram @brendanorinA Espiritualidade tem cobrado de você mais foco e disciplina. Não adianta apenas ter uma boa conexão com seus Deuses de devoção, é preciso colocar tudo isso em prática. Não se assuste caso alguém de sua família apareça com algum tipo de lição de moral. Será um dia gostoso, perfeito para ambientes confortáveis e guloseimas.Vênus em sextil com o signo Ascendente traz muita criatividade e diversão para o seu final de semana, Taurino. Faça então o possível para se divertir - ainda que você se sinta cansado, lutar contra esses compromissos que podem aparecer na última hora só vai te estressar ainda mais. Aproveite essa disposição física da conjunção com Marte e siga em frente.A sensação geral de hoje é boa. Provavelmente você sentirá a necessidade de colocar a casa em ordem, mexer com papéis, arrumar guarda-roupas e coisas escondidas. A Lua em trígono com Júpiter te ajuda a focar a mente no que é preciso, então prepare-se para ter reflexões resolutivas. Permita-se receber os louros de suas conquistas.A saída da Lua do signo de Leão deixa a sua vida mais tranquila. Aquela sensação constante de irritação e nervosismo começa a te deixar pouco a pouco. Há uma situação que você pensava já estar resolvida voltando para te assombrar. A falta de empatia das pessoas incomoda, assim como a dificuldade que elas têm em dizer não.Sol e Júpiter fazem um excelente aspecto, promovendo sensações de bem-estar e estabilidade, Leonino. Você se sente mais próximo do mundo espiritual, e isso pode resultar em sonhos proféticos ou em uma intuição muito forte. Acima de tudo, seus sentimentos se mostram cada dia mais maduros em relação ao que você deseja para o futuro.Muito cuidado nesse sábado para não se entregar a quaisquer vícios - veja, muitas vezes vícios são coisas comuns, como dormir, transar ou comer, mas que quando feitas em exagero se tornam um problema. A Lua passando pelo seu signo tende a deixar seu coração confuso, dialogando com inseguranças antigas em relação à sua necessidade de controlar as coisas.Apatia, melancolia e pessimismo vão marcar o seu sábado, Pisciano. Sim, você pode ser feliz desse jeito e aproveitar bem o seu final de semana, mas para isso acontecer é preciso não ficar só. Saia de casa, vá encontrar pessoas, faça atividades físicas, passeie. O Sol traz essa disposição, enquanto Júpiter em trígono com a Lua ajuda a racionalizar os sentimentos, mesmo aqueles que parecem não ter sentido algum.A Lua caminha pelo signo de Virgem, o que traz organização e disciplina para a sua vida, Capricorniano. No entanto, Saturno, que é o seu planeta regente, está retrógrado em Peixes, e assim faz uma oposição com a Lua. Você tende a ser impactado por esse efeito pessimista, uma falta de esperança e apatia sem razão.Essa fase pede que você vença os desafios que colocou para si mesmo, apenas para perceber que é capaz de fazer coisas especiais sem precisar de ajuda externa. Esse sábado será perfeito para um encontro com amigos próximos, ou mesmo para curtir o conforto de sua casa. O que você realmente precisa é acalmar seu coração e diminuir o ritmo, portanto, descanse.Não tem muito como fugir do passado. Aliás, a melhor forma de resolver o futuro é fazer as pazes com o passado, até porque a infância é um terreno pelo qual sempre iremos caminhar… Hoje você será lembrado de suas fragilidades, Geminiano, mas encontrará forças para aprender a resolver problemas mesmo estando vulnerável.A Lua em Virgem pode te deixar um pouco obsessivo com suas atividades de rotina, o que certamente é mais leve do que o estresse causado pelo ego de quando ela transitava por Leão. É melhor evitar conversas difíceis nos próximos dias, em especial quando envolve familiares ou pessoas que te conhecem há muito tempo. A sua disposição física é boa para a prática de exercícios.É um ótimo dia para se praticar atividades ao ar livre - você precisa de espaço, Libriano. Vá fazer uma caminhada e, se possível, passe um tempo em algum tipo de parque. O contato com a Natureza irá recarregar as suas baterias. Se está interessado em alguém romanticamente, essa é a hora perfeita para fazer uma investida.