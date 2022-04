Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (2/4)

Capricórnio

Hoje, e durante a primeira quinzena do mês, é um dia muito fértil em vários sentidos, principalmente para realizar a escolha de despertar a sua coragem e confiança. A Lua nova que aconteceu ontem, em conjunção com Quíron em Áries, pode trazer certos incômodos à tona - e é importante não tentar ignorá-los. Se tem um sentimento te afetando profundamente, faça algo sobre isso e procure enxergar e buscar soluções em relação às questões que precisam ser curadas. Feridas ligadas à autoconfiança podem se evidenciar - busque ressignificá-las e também aceite ajuda (da família, amigos ou profissionais). A vontade de se fortalecer, melhorar e se transformar precisa partir de você, mas você não precisa fazer isso sozinha. Se comprometa com o que vai ser transformador na sua vida: começar terapia, colocar exercício físico como parte fundamental da rotina, ou qualquer outra mudança que você sinta que pode implementar a partir de hoje ou dos próximos dias, para se tornar mais forte e confiante.As relações que você constrói ao longo da vida tem o poder de te fazer ser uma pessoa melhor e são um reflexo do que você entrega para o mundo. Por isso, não é preciso ter medo ou deixar que o orgulho te impeça de reconhecer suas limitações, porque apenas assim é possível se tornar a melhor versão de si mesmo a cada dia.Hoje você se sente facilmente irritado por qualquer acontecimento que não ocorrer de acordo com as suas expectativas. Sabendo disso, procure ser resiliente para lidar com os imprevistos diários. Em sua vida afetiva, você consegue se conectar com quem ama, caso tenha paciência para dialogar.Esse novo ciclo lunar que se iniciou em Áries evidencia a necessidade de reavaliar seus valores, princípios e o sentido que você tem dado para as coisas. Porém, é preciso ter cuidado para não cobrar um comportamento perfeito de si mesmo e das pessoas com quem você está se relacionando.A lunação que aconteceu em Áries indica a necessidade de melhor alimentar suas motivações, aquilo que faz sentido para você e que desperta a vontade de acordar todas as manhãs.Hoje você se sente facilmente irritado por qualquer acontecimento que não ocorrer de acordo com as suas expectativas. Sabendo disso, procure ser resiliente para lidar com os imprevistos diários. Em sua vida afetiva, você consegue se conectar com quem ama, caso tenha paciência para dialogar.Nesse momento, você é levado a encarar seus medos e inseguranças, o que nunca é agradável, mas é uma fase necessária do processo de superação. Além disso, a influência da Lua em Áries te convida a reencontrar sua verdade mais espontânea, aquilo que você não precisa forçar, porque apenas flui de dentro para fora.Hoje você pode aproveitar o posicionamento dos astros para cuidar de si mesmo e encontrar bem-estar dedicando-se a um novo hobby. É importante ter cautela para não deixar que seus impulsos te levem a iniciar brigas por motivos mínimos, o que pode acabar magoando todos os envolvidos.Como a Lua em Áries nos volta para nós mesmos, torna-se mais fácil reconhecer que você precisa se libertar da carga pesada que está carregando, seja por assumir responsabilidades demais ou por cobrar de si mesmo uma performance extraordinária.A instabilidade emocional pode te impulsionar a modificar algo em seus relacionamentos ou em suas vida profissional, por se sentir insatisfeito com alguma situação que tem sido recorrente. Procure dialogar com serenidade e lembre-se de valorizar seu trabalho nesse momento delicado que estamos vivendo.A Lua em Áries pode trazer várias coisas boas, mas também indica que é preciso limpar o terreno, de livrar daquilo que está te impedindo de sair do lugar e, finalmente, encontrar a sua força interior. Ela é necessária para atravessar esse processo de transformação com confiança de que você está se tornando a sua melhor versão.Para realmente compreender tudo o que você está vivendo nesse momento, é preciso olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas feridas. Não é possível cuidar de algo que você ignora e, assim como feridas físicas, as emoções precisam de atenção, dedicação e persistência para serem curadas.A Lua no seu signo pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo.