Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (23/9)

O Sol ingressa em Libra. E a essa altura do campeonato, você já sabe que algumas lutas não fazem mais sentido. Não esqueça de ser justo(a) também com você. E na temporada libriana, alguns rompimentos podem ser definitivos. Pode ser que você tenha que redefinir os caminhos. E eu sei que você ainda não está seguro o suficiente, mas só confia. Não confunda segurança com apego. Não se acomode. Júpiter está lá no alto abençoando e facilitando os banhos

Áries

Com a chegada do Sol à Libra, suas relações ganham um destaque especial. Este é o momento de fortalecer laços e trabalhar em colaboração para alcançar o sucesso. Procure ser mais receptiva às opiniões alheias e busque harmonia nas suas relações pessoais e profissionais. Aproveite a energia do equinócio para renovar suas intenções e semear novos começos. O cenário não é dos melhores, mas tudo está se encaminhando

Touro

Com a chegada do Sol ao signo de Libra , você inaugura uma temporada de renovação e oportunidades. Foque na sua saúde e busque momentos de paz. É o momento ideal para revisar sua rotina, dando espaço para hábitos mais saudáveis. A vida te implora por harmonia.

Gêmeos

A chegada do Sol ao signo de Libra é sempre um prenúncio de fluidez, magnetismo e criatividade para as geminianas (de sol ou ascendente). Aproveite as próximas semanas para colocar no mundo algo que faz seu coração vibrar. Este é um momento perfeito para curtir, se divertir e explorar novas formas de expressão. Além disso, a harmonia entre Mercúrio e Júpiter no dia 23 vai te ajudar a olhar a vida com maior otimismo e praticidade.

Câncer

A entrada do Sol em Libra, na sexta-feira (23), marca o início de um ciclo onde sua atenção se volta ainda mais para as questões íntimas e familiares. Durante as próximas semanas, aproveite para cuidar melhor do seu lar e use o momento para se aproximar ainda mais das pessoas que você quer ter por perto

Leão

A chegada do Sol em Libra e da primavera, renova também a sua curiosidade e inteligência, tornando as próximas semanas ideais para aprender algo novo ou aprimorar suas habilidades de comunicação. Pode ser um bom período para fazer um curso ou começara escrever! O bom aspecto entre Mercúrio e Júpiter (dia 23) pede para que você compartilhe suas ideias e projetos. É hora de transformar sonho em realidade.

Virgem

Bem-vinDo à temporada libriana, que promete florescer não só os jardins, mas também a sua conta bancária, virginiana! A energia da temporada favorece planejamentos financeiros e pode trazer boas oportunidades de investimento. Além disso, Mercúrio e Júpiter se alinham neste dia 23 trazendo uma dose extra de sorte e otimismo para seus projetos.

Libra

Um novo ciclo começa para você! A chegada do Sol em Libra no dia 23 é sinônimo de renovação e abertura de caminhos em sua vida. Aproveite as próximas semanas para dar início a projetos, traçar novas metas e renovar a sua imagem pessoal. Ainda no dia 23, Mercúrio e Júpiter reforçam os bons ventos e abrem os caminhos para planos mais audaciosos. Sonhar é bom, mas com planejamento é melhor ainda.

Escorpião

Relacionamentos em alta No mesmo dia que o inverno astral começa, Mercúrio e Júpiter trazem boas novas para as parcerias e acordos. Pode ser o dia perfeito para ter aquela conversa construtiva com seu parceiro ou para fechar um negócio que trará muita satisfação. Fique atenta às oportunidades

Sagitário

A chegada da primavera coincide com o Sol entrando em Libra, abrindo horizontes promissores para suas relações e para sua vida social a partir do dia 23. Este período será excelente para expandir seu círculo de amizades e para nutrir as relações já existentes com equilíbrio e harmonia.

Capricórnio

O Sol em Libra ilumina suas ambições mais elevadas. As energias estão todas voltadas para o crescimento profissional, então, por que não se permitir sonhar mais alto? Um dia de sorte Ainda no dia 23, a sintonia entre Mercúrio e Júpiter te envolve em uma verdadeira onda de sorte. Prepare-se para as boas notícias.É o universo conspirando a seu favor, por isso, não perca a chance quando ela bater à sua porta!

Aquário

Com a chegada do Sol em Libra, você inaugura um período de expansão dos seus sonhos . Sim, não tenha medo de sonhar. A palavra é renovação, em todos os sentidos! E no fim de semana, o encontro harmonioso entre Mercúrio e Júpiter promete trazer boas notícias no âmbito doméstico. Aproveite para fortalecer os laços com sua família, talvez organizando um jantar especial com pratos que trazem memórias afetivas

Peixes

O sol em libra te convida a fazer uma faxina na vida. Chegou a hora de se livrar de tudo que impede teu crescimento. Não se trata apenas de limpar a casa, mas de renovar a energia e abrir caminho para experiências mais saudáveis e gratificantes. Para encerrar a semana, a diversão está garantida com uma harmonia entre Mercúrio e Júpiter. Essa dupla promete risadas e novidades em uma saída com amigos ou vizinhos. Não desperdice essa dupla ficando sozinha em casa, promete?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.