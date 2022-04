Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (23/4)

Capricórnio

A fase minguante da Lua representa um momento de recolhimento, em que nos sentimos mais introvertidos e até mesmo sem energia. Por isso, podemos nos sentir um pouco desanimados hoje, já que a Lua entra na fase minguante enquanto transita por Aquário. Como essa é a última fase do ciclo lunar, é normal nos sentirmos sobrecarregados e uma das lições mais importantes que podemos aprender é sobre a importância respeitar nossos próprios limites. No mundo atual, sabemos que são poucas as pessoas que realmente tem o privilégio de parar tudo para viver esse momento da forma mais plena possível. Ainda assim, a Lua minguante desperta a necessidade de avaliar melhor quais são as prioridades em meio aos compromissos diários. Quando conseguimos definir aquilo que verdadeiramente merece o gasto de tempo e de energia, torna-se claro que os momentos de autocuidado e de descanso são essenciais para que todo o resto funcione de acordo com o esperado.Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo desse último ciclo lunar. O mais importante é focar em você, sem deixar que acontecimentos externos mudem a sua visão sobre si mesmo.A emotividade que pode ser despertada quando a Lua (planeta regente de Câncer) entra na fase minguante pode fazer com que você reflita por um ponto de vista vitimista sobre as situações que está passando. Tenha cuidado para não ficar esperando algum tipo de salvação, sem que você mesmo corra atrás do que deseja.Os nativos de Escorpião podem aproveitar a Lua minguante para refletir com mais consciência sobre aqueles hábitos que foram construídos ao longo do último mês, mas que não devem ser mantidos no próximo. Essa é uma fase favorável para finalizações.Os leoninos, que são acelerados por natureza, costumam ficar irritados nesta fase lunar. Como Aquário é o signo complementar à Leão, você pode aproveitar esse momento para refletir sobre o que mais pode aprender com o signo oposto ao seu: a necessidade de encontrar motivação e propósito para tudo o que for fazer.Essa fase lunar te desafia a refletir sobre aqueles pensamentos e sentimentos que você tenta deixar ‘dormentes’. Porém, para que essas questões não sejam carregadas para o próximo ciclo lunar, é preciso encará-los com coragem e, principalmente, sendo honesto consigo mesmo.A introspecção favorecida pela Lua minguante pode ser desafiadora para os nativos de Gêmeos, que costumam ser extrovertidos na maior parte do tempo. Porém, os sentimentos que vem à tona nesse momento são exatamente aqueles que precisam de mais atenção, para que você termine o ano sem levar assuntos mal resolvidos.Aproveite essa fase lunar para refletir sobre situações e planos que não fazem sentido para o seu crescimento. Pode ser necessário reavaliar algumas ideias que já estavam consolidadas e é preciso ter flexibilidade para lidar com isso.A Lua minguante tende a deixar os nativos de Peixes mais carentes, mas você pode aproveitar as energias despertadas por esse fenômeno para finalizar com coragem aqueles assuntos ou relacionamentos que estão sendo desgastantes. Não carregue fardos desnecessários para o próximo ano.Você tende a se sentir irritado caso precise lidar com alguma mudança de planos, mas é necessário ter consciência de que 'nadar contra a corrente' sempre será o caminho mais cansativo. O que você pode fazer para resolver essas questões sem que haja tanto estresse e gasto de energia mental?A Lua minguante te convida a questionar aquilo que não está se encaixando bem. Mantenha a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas de vida. Direcione a sua energia para coisas produtivas e não perca tempo apontando o dedo para o que está errado.Alguma mudança de planos pode te surpreender nesse momento e você tende a ficar irritado por precisar se adequar a isso. É preciso ter humildade para perceber que rever seus projetos, metas e estratégias não é motivo para se envergonhar.Os librianos são especialmente afetados pela influência dessa Lua minguante, que ajuda nas finalizações, sendo um bom momento para resolver questões pendentes ou finalizar projetos inacabados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.