Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (23/12)

O sábado pede que você continue cultivando suas ideias e projetos com amor e paciência. Esteja aberto(a) às novidades e confie na sua intuição. E por mais que você esteja tentando e buscando, ainda existe um aprendizado. Mercúrio Retrógrado no signo de Capricórnio está te mostrando os limites e os ajustes que precisam ser feitos, ou seja, o universo quer que você enxergue as situações de outro ângulo. Só você possui o poder de criar e nutrir seu próprio caminho, e a paciência é essencial para colher frutos duradouros.Mas nessa retrogradação, Mercúrio volta no signo de Sagitário, como se ele fosse buscar lá no signo do Centauro alguma coisinha esquecida. Algo que ficou para trás e que precisa ser curado. Um conhecimento pela metade, uma compreensão mal integrada. Você percebe que não está afinado com os objetivos que dão sentido ao que você faz.

Áries

Confie na sua capacidade de tomar decisões baseadas na razão. Esteja aberto a confrontar a realidade, mesmo que seja desafiadora. Seja firme em suas convicções, mas esteja disposto a aprender com as experiências e a adaptar sua perspectiva quando necessário. No campo das relações, busque a comunicação clara e evite conflitos desnecessários.

Touro

A Lua, ainda no seu signo, vai te convidar a fazer uns mergulhos profundos e explorar aspectos ocultos da sua mente. Esteja ciente das ilusões que podem se apresentar. Mantenha um equilíbrio entre a intuição e a razão, pois a verdade nem sempre é clara nas sombras da Lua. Seja paciente consigo mesmo e permita que as respostas se revelem.

Gêmeos

Não esqueça da esperança que reside dentro de você, mesmo nos momentos mais sombrios. Mantenha seus sonhos e aspirações vivos, permitindo que eles guiem seus passos. Cultive a fé em si mesmo e no futuro, confiando que, assim como as estrelas iluminam o céu noturno, há sempre uma luz brilhante que pode orientar você através das adversidades.

Câncer

Permita-se reviver momentos que inspiraram alegria e inocência, mas não se prenda a eles. Use essa energia para cultivar um presente mais significativo e construir um futuro promissor. Não tema as mudanças, pois a vida é um ciclo constante de evolução. Acolha as experiências passadas com gratidão e use-as como alicerces sólidos para construir sua jornada adiante.

Leão

Seja paciente e estratégico, pois os resultados mais significativos muitas vezes demandam tempo e dedicação. Avalie cuidadosamente as suas opções e esteja disposto a ajustar a sua abordagem conforme necessário. Se perceber que certos esforços não estão dando os resultados desejados, esteja aberto a fazer ajustes ou até mesmo considerar novas direções. Lembre-se de que a paciência e a perseverança são chaves importantes neste momento.

Virgem

Este é um momento propício para refletir sobre suas experiências passadas, aprender com elas e apreciar o crescimento pessoal que ocorreu ao longo do caminho. Ao mesmo tempo, esteja aberto a novas possibilidades e aventuras que podem surgir à medida que você fecha um capítulo e se prepara para iniciar outro. Sinto que você está pronto para abraçar as oportunidades que se apresentam diante de você com confiança e entusiasmo.

Libra

Este é um momento de autorreflexão profunda, autocuidado e aceitação, visando a cicatrização interior. Seja compassivo consigo mesmo e esteja aberto a oportunidades de crescimento pessoal que podem surgir mesmo em meio à adversidade. Utilize esse período desafiador para aprender mais sobre si mesmo e suas relações.

Escorpião

Este é um momento para enfrentar as consequências de suas ações, assumir a responsabilidade por suas escolhas e buscar o equilíbrio em situações desafiadoras. Além disso, lembre-se de ser justo consigo mesmo, reconhecendo seus próprios méritos e imperfeições.

Sagitário

Confie nos seus instintos e explore as profundezas do seu conhecimento interior. Em situações desafiadoras, permita-se sintonizar com a sua intuição e buscar respostas além do óbvio. Este é o momento de se conectar com sua espiritualidade e compreender as mensagens sutis que o universo pode estar enviando.

Capricórnio

Este é um momento para questionar a natureza das suas amarras e examinar de perto os desejos ou hábitos que podem estar prejudicando seu bem-estar. Ao encarar essas questões de maneira honesta, você ganha o poder de superar obstáculos e transformar padrões negativos em algo mais positivo e construtivo. L

Aquário

É o momento de desfrutar dos frutos do seu trabalho árduo e valorizar a independência conquistada. Este é um período propício para apreciar as conquistas pessoais, saboreando a segurança e estabilidade financeira que foram cultivadas

Peixes

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.