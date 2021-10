Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (23/10)

Neste sábado, a Lua ingressa em Gêmeos, o que faz com que seja um dia agitado interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento.

Além disso, hoje o Sol ingressa em Escorpião hoje e inaugura um período em que estaremos mais introspectivos. A influência de Escorpião nos deixa mais perceptivos, aguçando a intuição e a sensibilidade, para enxergar as coisas que geralmente passariam batidas.

Isso pode ser considerado bom ou ruim, dependendo da forma com que você irá absorver essas informações. O fim da retrogradação, seguido do início da temporada escorpiana, faz com que estejamos mais conscientes das nossas emoções. As energias escorpianas intensificam os sentimentos e, como Mercúrio voltou a transitar normalmente nessa semana, conseguimos raciocinar com mais clareza.

Aquário

Os aquarianos podem ser acometidos por certo descontrole emocional devido à intensidade emocional evidenciada por Escorpião. Por isso, é interessante que você tenha momentos de autocuidado durante os próximos dias, para relaxar e conectar-se consigo mesmo, o que possibilita que você compreenda melhor os seus sentimentos.

Capricórnio

É importante perceber que o seu modo de pensar não é superior ao de ninguém e você não deve impor suas opiniões ou vontades. Você pode até ter boas intenções, mas precisa aprender a compreender o outro, dialogar abertamente e encontrar soluções para as incompatibilidades. A necessidade de controlar as pessoas com quem você se relaciona pode fazer com que você se torne uma pessoa obstinada e difícil de lidar.

Câncer

Os nativos de Câncer tendem a ficar inquietos com a presença da Lua (seu planeta regente) em Gêmeos e, por isso, não é indicado tomar decisões importantes hoje, se for possível. Busque fazer algo que você saiba que te proporciona relaxamento, para que você consiga manter o controle sobre seus pensamentos, que podem ser incômodos.

Escorpião

O nativo de Escorpião tem uma força de vontade poderosa, sentindo-se verdadeiramente movido e motivado a conquistar aquilo que realmente deseja e isso se evidencia quando o Sol ingressa no seu signo. O seu jeito de pensar é muito raro e você pode ceder aos encantos que a manipulação te proporciona, tentando se convencer que sabe o que é melhor para o outro.

Gêmeos

Hoje é indicado que você fique mais desconectado das redes sociais, porque qualquer notícia ruim pode parecer ainda maior, devido à influência do Sol em Escorpião e da Lua no seu signo. Mentalize que tudo está se resolvendo aos poucos e busque conectar-se à sua fé, que te ajuda a ter mais serenidade para passar por tudo que está acontecendo.

Peixes

Quando conseguimos ter mais consciência acerca do que está se passando ao nosso redor, o que acontece quando o Sol ingressa em Escorpião, podemos acabar levando tudo para o lado pessoal e nos afetando demais. É desafiador lidar com muitos sentimentos e percepções simultaneamente. Por isso, o foco nesse momento deve ser priorizar a sua saúde mental, sem carregar os problemas dos outros nos seus ombros.

Libra

É interessante aproveitar esse momento em que o Sol estará transitando por Escorpião para desenvolver melhor a inteligência emocional, buscando compreender aquilo que realmente se relaciona com a sua vida e o que você não deve permitir que te afete. Assim, você também consegue se conhecer melhor e manter o foco em si mesmo, sem absorver problemas de outras pessoas.

Leão

Hoje é importante começar o dia com calma, organizando os seus compromissos, para que a ansiedade não tome conta de você. Fazer uma atividade física ao acordar é uma dica interessante porque o exercício impulsiona a liberação de dopamina, um neurotransmissor que provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação.

Touro

A influência de Escorpião também evidencia a sensualidade e a independência. Tendemos a nos sentir mais apaixonados, mas não necessariamente apegados. Nos relacionamentos em que você não desenvolveu confiança, porém, pode o ciúmes e as inseguranças podem se tornar mais evidentes.

Áries

Hoje você tende a ficar mais ansioso e talvez até mesmo confuso, o que não deve ser um motivo de preocupação excessiva. Uma postura controladora pode ser despertada pela entrada do Sol em Escorpião, mas isso apenas evidencia inseguranças com as quais você precisa lidar de forma consciente, para conseguir desenvolver sua autoconfiança.

Sagitário

Sabendo da intensidade emocional que se torna mais nítida com o início da temporada escorpiana, será preciso ter paciência consigo mesmo nas próximas semanas. Tenha cautela para não tomar atitudes impulsivas das quais você possa se arrepender, baseadas em sentimentos momentâneos.

Virgem

Caso você se sinta confuso e um pouco desorientado hoje, compreenda que esse sentimento é normal nesse momento e não se preocupe excessivamente em fazê-lo passar. Não é possível ter todas as respostas sempre. Uma forma melhor de lidar com essas emoções é tentar compreendê-las com tranquilidade e também focar em fazer algo que te relaxe.