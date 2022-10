Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (22/10)

Sagitário

Leão

Libra

Gêmeos

Touro

Aquário

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Áries

Peixes

Virgem

Esse sábado se inicia com a Lua ainda em Virgem, trazendo um pouco de foco e organização para sua manhã. Aproveite esse primeiro momento do seu final de semana para arrumar pendências que tem lhe incomodado em casa - cuidar do seu lar é uma parte fundamental para o bem-estar. Além disso, hoje é o último dia do Sol em Libra, isso possibilita um olhar para suas relações, para as coisas que realmente deseja fazer, para que assim possa sair das indecisões, seja de projetos que não estão mais dando certo, seja conversas que vem adiando. O dia pede um pouco mais de paciência, tire um momento para relaxar, aproveite que a Lua fica fora de curso de 15:20 às 22:25 para se desconectar, sair com a família, ver um filme, conversar com alguém que goste. Lembre-se que precisamos de tempo não só para crescer e buscar sempre por novos projetos, mas também para descansar e nos fortalecer.Esse sábado pede um pouco mais de paciência dos sagitarianos. Ao longo do dia, tente relevar e deixar algumas questões que possam incomodar de lado, mesmo que as coisas estejam mais bagunçadas do que gostaria. Você não pode controlar tudo à sua volta.Tire o dia para focar no autocuidado. A presença de Sol e Vênus em Libra pode ajudar a compreender melhor aquilo que vem sentindo e ter mais consciência das suas atitudes e desejos. Tome cuidado para não tentar abraçar o mundo e acabar perdendo o foco das coisas que gostaria de fazer.Hoje é o último dia de Sol em seu signo, trazendo um foco para suas conexões e desejos. Mesmo com essa necessidade de buscar harmonia e estabelecer relações mais profundas, é preciso ter cuidado para não alimentar expectativas ilusórias. É importante ser claro e sincero sobre seus sentimentos, e lembrar de se colocar em primeiro lugar.A Lua permanece em Virgem durante a manhã, formando uma quadratura com Marte em Gêmeos, e esse trânsito pode acabar gerando instabilidade e ansiedade para os geminianos. Aproveite esse excesso de energia para focar em alguma atividade que não queria fazer em casa, ou mesmo fazer um passeio diferente.Aproveite esse último dia do Sol em Libra para estabelecer mais consistência em seus relacionamentos, você pode se sentir mais confiante para falar algo que te incomoda. Além disso, é importante reservar um momento só para você. Saia, relaxe e busque se conectar com as coisas que vem deixando de lado.Com o fim do período do Sol em Libra, os aquarianos precisam ter atenção para não negarem todos os sentimentos e emoções que foram desenvolvidos nessas últimas semanas. A comunicação e autoconhecimento são grandes aliados para seu crescimento pessoal e profissional.Para os escorpianos, esse último dia do Sol em Libra e a proximidade dele com seu signo traz a necessidade de desenvolver melhor sua inteligência emocional. Buscar compreender aquilo que realmente é importante para você, e o que deseja que continue te afetando. Tire um momento para relaxar e colocar a mente no lugar.O último dia do Sol em Libra, somado à entrada da Lua neste signo durante a noite, pode deixar os cancerianos mais carentes e sensíveis em relação às pessoas que amam. Esse sábado pode ser um bom dia para relaxar, ver sua família e estar perto de quem gosta. Cuidado para não deixar que essa carência se torne um drama e acabe cobrando demais das pessoas.Para as pessoas de Capricórnio, a Lua em Virgem traz a necessidade de olhar mais para o outro e entender que cada um tem um modo de agir, buscando ser menos crítico consigo mesmo e com os outros. Além disso, a Lua fora de curso pede que tenha mais paciência e relaxe diante de situações que não tem controle.A Lua em Virgem forma quadratura com Marte, seu planeta regente, na parte da tarde, isso pede que você tenha mais paciência e calma, já que as pessoas de Áries podem se sentir mais ansiosas e agitadas ao longo do dia. Tire o dia para fazer algo que realmente gosta e que vem adiando.Para as pessoas de Peixes, as energias do dia favorecem sua forma de viver com leveza e equilíbrio. Busque ter um momento com quem ama e deixe sua mente relaxar. Muitas ideias podem surgir quando estamos bem com nós mesmos. Por isso, permita-se sonhar e seguir a sua intuição.Hoje é o último dia de Sol em Libra, contudo, Mercúrio (seu planeta regente) e a Lua estarão em Libra durante a noite. Isso faz com que essa influência libriana continue desafiando você a buscar mais equilíbrio, respeito e diálogo em seus relacionamentos. Aproveite para expressar seu cuidado e carinho com quem ama.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.