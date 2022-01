Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (22/1)

A conjunção que está acontecendo entre o Sol e Mercúrio, que ainda está em movimento retrógrado, continua influenciando nossas vidas nos próximos dias. Como esses dois astros estão transitando por Aquário, signo relacionado ao pensamento revolucionário e à imprevisibilidade, precisamos estar preparados para que as coisas aconteçam de forma diferente do planejado.

Com a influência das energias aquarianas, passamos a repensar muitas das coisas que antes eram certeiras, mas é preciso ter cuidado com a vontade de tomar atitudes impulsivas com base nesses questionamentos. Com Mercúrio retrógrado, precisamos ter cuidado com aquilo que for decidido nesse momento, porque nosso raciocínio não está tão claro e certeiro como de costume.

Aquário

O alinhamento planetário que está acontecendo em Aquário pode despertar em você um sentimento de inconstância e impotência, como se o raciocínio estivesse prejudicado e você não soubesse muito bem o que fazer, mesmo sobre as coisas mais simples do cotidiano. Respire fundo e tente manter-se desconectado das redes sociais neste fim de semana.

Gêmeos

A proximidade entre o Sol e o seu planeta regente faz com que você fique mais irritado e pode acabar gerando comportamentos explosivos, caso você não saiba lidar com as emoções e, principalmente, com os imprevistos que estão acontecendo. É preciso ter sabedoria para distinguir as coisas que simplesmente não valem a dor de cabeça.

Capricórnio

Os capricornianos se sentem muito irritados e inseguros quando as coisas saem do seu controle e isto está acontecendo agora. É preciso ter cuidado para não descontar esses sentimentos nas pessoas ao seu redor e acabar vendo problema onde não há. Perceba a necessidade de aprender a lidar com os contratempos de forma mais leve e natural, afinal, eles sempre vão acontecer.

Escorpião

A presença de vários astros em Aquário faz com que você se sinta irritado, como se quisesse fazer várias coisas e, mesmo se esforçando, os imprevistos desaceleram o processo e fazem com que você se sinta frustrado. É preciso ter paciência para compreender que a retrogradação requer desaceleração mental, física e até mesmo prática, já que te leva a repensar seus planos e projetos.

Câncer

A entrada da Lua em Libra representa um momento de mais sensibilidade para os cancerianos, que tendem a precisar ainda mais de atenção, já que esse signo é um dos mais sociáveis. É interessante ficar mais introspectivo, buscando entender a si mesmo, para evitar discussões.

Libra

A presença da Lua em Libra já faz com que os nativos desse signo fiquem mais sensíveis, e essa emotividade pode ser um pouco perigosa. A vontade de estar perto das pessoas que ama pode acabar se expressando como vitimização, já que você não costuma falar com todas as palavras o que está sentindo. Não espere que os outros te entendam caso você não queira deixar as coisas claras.

Peixes

A sensibilidade dos piscianos pode acabar viram um sentimento de tristeza quando eles não conseguem compreender o que está se passando internamente. Como Mercúrio rege o intelecto, é normal que você sinta dificuldade para identificar sentimentos e tomar decisões nesse momento. Permita-se não forçar esse processo e, caso precise decidir algo inadiável, tente optar pela opção que produzirá mudanças mais sutis.

Virgem

O trânsito de Mercúrio por Libra tem sido complicado para os virginianos, que são regidos por esse astro. É importante aceitar que você precisa desacelerar e aproveitar para revisar seus projetos (e também seus sentimentos) enquanto seu planeta estiver retrogradando. A inconstância do seu humor pode colocar relacionamentos e outras oportunidades a perder.

Áries

A proximidade entre o Sol e Mercúrio faz com que você esteja muito impaciente e será preciso ter cuidado com a forma que vai reagir aos imprevistos, para não acabar piorando a situação. Depois que o problema aconteceu, não adianta focar em quem foi culpado, mas sim em como isso pode ser resolvido e como você pode aprender com a experiência.

Sagitário

Você não está se sentindo muito disposto a compreender dramas de outras pessoas, mas precisa se lembrar que o mesmo interesse que você demonstra quando alguém precisa de você será similar ao que você receberá quando for a sua vez de pedir ajuda. Tenha cuidado para não deixar que a impaciência gerada pela retrogradação de Mercúrio faça com que você prejudique seus relacionamentos.

Leão

Como Mercúrio está retrogradando e os efeitos têm sido marcantes, é preciso ter cuidado para não agir com teimosia neste momento. Você pode estar com uma ideia fixa e se sentir decidido a segui-la, mas esse não é um momento adequado para tomar decisões importantes e para modificar coisas que são marcantes em sua vida. Seja paciente.

Touro

Como a Lua está ingressando em Libra, a tendência é que você se sinta mais carente, mais vontade de estar perto de quem ama. Porém, como o Sol e Mercúrio estão alinhados, você tende a perder a paciência com facilidade e acabar agindo de forma incompatível com sua personalidade. Se dê um desconto, mas saiba pedir desculpas se suas atitudes passarem dos limites.



