Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (21/8)

Desde ontem, a Lua está transitando por Aquário e amanhã ela entrará na fase cheia. A dica para nos preparar para essa nova fase do ciclo lunar é prestar atenção nos sinais que a vida está te mandando nesse momento. Perceba as situações que estão chegando ao ápice, mesmo que de forma problemática.

As energias aquarianas nos ajudam a compreender as situações por um ponto de vista que não nos é usual e a Lua cheia traz esclarecimentos para os questionamentos que estão ocupando a nossa cabeça nos últimos dias. Tanto os sentimentos bons quanto os ruins estão aflorados devido à aproximação dessa fase lunar, por isso é importante não tomar decisões importantes nesse momento.

Isso não significa que você deve invalidar seus sentimentos, mas sim que é preciso saber acolhê-los e refletir sobre eles antes de tomar alguma atitude a respeito. Aproveite para tentar novas formas de fazer as atividades diárias, como redecorar o cômodo que você mais passa tempo em sua casa ou fazer alguma atividade física diferente.

Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (21/8)

Capricórnio

O trígono que está se formando entre Urano em Touro e Marte em Virgem representa um convite para que você se permita sair do modo padrão de pensar e agir, para refletir sobre o que você realmente almeja com mais liberdade. As únicas limitações que realmente existem são as que você mesmo(a) estabelece.

Leão

Apresença da Lua em Aquário ajuda você, leonino(a), a ‘pensar fora da caixa’. Porém, isso pode te levar a ‘bater de frente’ com as pessoas que não concordarem com suas ideias. Lembre-se que um diálogo não se trata apenas de convencer outra pessoa do seu ponto de vista, mas também de compreendê-la para que ela faça o mesmo.

Câncer

O trígono que está se formando entre Marte e Urano durante os próximos dias te ajuda a pensar de forma mais livre e independente, sem limitar-se pela opinião de outras pessoas. É preciso entender que é normal não atingir todas as expectativas das pessoas com quem você se relaciona e isso não significa que você está fazendo algo errado.

Aquário

Hoje Marte em Virgem está formando um trígono com Urano (seu planeta regente) em Touro, o que faz com que você se sinta mais criativo(a) e disposto(a) a fazer coisas novas. É importante sair da rotina e gastar energia de forma diferente, porque isso também te ajuda a renovar as forças para encarar as obrigações e o momento difícil que estamos vivendo como sociedade.

Escorpião

A presença da Lua em Aquário, somada ao aspecto que está se formando entre Marte e Urano, pode fazer com que você tenha atitudes impulsivas. Você, escorpiano(a), tende a sentir tudo com muita intensidade, e o senso de liberdade aquariano pode despertar certa rebeldia. Tenha cuidado para não magoar alguém amado.

Libra

As energias despertadas pelo posicionamento lunar atual te levam a perceber a necessidade de ter mais liberdade para pensar, sentir e agir, sem basear-se nas expectativas de outras pessoas. Lembre-se que moldar-se de acordo com as vontades do outro apenas cria uma relação ilusória para ambos.

Peixes

As energias despertadas pelo posicionamento lunar atual fazem com que você se sinta mais livre para pensar por si só, sem basear-se nas expectativas das pessoas com quem você se relaciona. Porém, tenha cuidado para não ser tomado(a) pelos sentimentos e acabar fazendo algo de forma impulsiva.

Sagitário

O trígono que está se formando entre Marte e Urano hoje pode fazer com que você sinta uma maior necessidade de fazer algo diferente, fora da sua rotina. É importante manter as diretrizes de distanciamento social, mas você pode ter experiências novas até mesmo em casa. Sair para um parque aberto pode fazer com que você se sinta mais relaxado(a).

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são conhecidos pela sua inteligência e alta habilidade comunicativa, mas talvez esse seja um momento de voltar-se para si mesmo(a) e deixar para expressar tudo o que você está pensando depois de refletir sobre a forma como pode ser compreendido(a). Você pode estar repensando alguma decisão que já havia tomado, não tenha pressa.

Virgem

O trígono que está se formando entre Marte e Urano pode fazer com que você se sinta mais agitado(a) e até mesmo tenha atitudes impulsivas. É preciso tomar cuidado para não fazer algo que vai se arrepender depois. Caso você se depare com algum imprevisto, respire fundo e reflita antes de falar tudo o que pensar.

Áries

Hoje Marte (seu planeta regente) em Virgem está formando um trígono com Urano em Touro, o que faz com que você se sinta mais criativo. Por outro lado, o excesso de pensamentos pode te levar a tomar atitudes impulsivas. É preciso ter cuidado para não se deixar levar pelas emoções, ariano(a).

Touro

O trígono que está se formando entre Marte e Urano hoje pode fazer com que você tenha grandes ideias que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Mesmo que hoje você talvez não trabalhe, não deixe de pelo menos anotar os insights que vierem à tona, seja para resolver problemas ou construir novos projetos.