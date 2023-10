Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (21/10)

O dia parece desconfortável. Você está sob domínio de Plutão e suas táticas destrutivas. Não insista na permanência do que não te faz bem. Não se deixe dominar pelo controle e pelo medo. A Lua chega na sua fase crescente no signo de capricórnio. É o momento de definir como fazer o que se quer fazer. É hora de agir, mas não esqueça que realização é mais do que dever cumprido. Não esqueça que tudo precisa fluir como se o tempo não existisse.

Áries

Realização é mais do que dever cumprido. Realização é propósito. Recupera tua autoridade e vai além dos medos, fantasmas e muros. Voe e pense alto e terá uma visão panorâmica de todas as possibilidades existentes na paisagem lá embaixo.

Touro

Permita que as coisas sejam diferentes do que foram no passado. Não continue sufocado(a) pelas circunstâncias e pela repetição de padrões. Aceita, confia, conforme-se com o “fato consumado”, pois só assim a transformação acontece.

Gêmeos

Solta o que está rígido e curta a aventura de se entregar. Destrói o antigo e tudo o que conhecias. É preciso esvaziar-se. Não crie confusão no meio do caminho? Não fique tão preocupado, tão ansioso… Mergulha nos silêncios.

Câncer

Encontre em você tudo aquilo que busca fora. Solitude é poder. Tome consciência de como está, optando por encarar o seu “estar só”, e assuma a responsabilidade pela escolha que fez.

Leão

Se solta, leonino(a)! Expressa tuas ideias em novas formas. Deixa a correnteza te levar. Para viver em fluxo é preciso estar aberto, ter coragem, estar vivo, querer viver, e até deixar um pouco de lado o controle da sua mente.

Virgem

Você se sente entre a cruz e a espada? Devo vir para cá ou ir para lá? Devo dizer sim ou não?’ E seja qual for a decisão que você venha tomar, sempre estaremos nos questionando se não deveríamos ter decidido do modo contrário.

Libra

Você não está aqui por acaso. Como você tem participado da vida? A consciência está crescendo em você neste momento, participe! Participar junto com outras pessoas, dando a sua contribuição para criar algo maior.

Escorpião

Paciência, escorpiano(a)! Você esqueceu como se espera? Espere pelo momento certo. A semente já foi plantada. Uma ideia vai começar a crescer dentro de você. É um momento em que tudo o que se requer é manter-se simplesmente atento.

Sagitário

Desacelera, sagitariano(a)! Diminua o ritmo. É tempo de estar no aqui e agora. Leve na bagagem o que realmente importa. Deixe de lado quaisquer expectativas que tem cultivado a seu próprio respeito, ou a respeito de outras pessoas.

Capricórnio

Você sabia que existe um vasto reservatório de energia à sua disposição. E que não é quando você pensa ou planeja que você se liga a ele, mas é quando você coloca os pés no chão e permanece em silêncio para que o contato com a Fonte possa se estabelecer. Ela está dentro de cada um de nós, como um sol pessoal, individual.

Aquário

Você está mais maduro(a) emocionalmente! Qualquer coisa que você se propor a fazer agora trará enriquecimento a sua vida e à vida de outras pessoas. É tempo de expressar-se utilizando quaisquer habilidades que você tenha, o que quer que você tenha aprendido com a sua própria experiência de vida.

Peixes

É hora de dar uma olhada no seu próprio reflexo no lago, e de tomar a iniciativa de libertar-se do que quer que lhe tenha sido imposto como condicionamento pelos outros, com o objetivo de fazer você acreditar em qualquer coisa a seu respeito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.