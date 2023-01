Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (21/1)

Gêmeos

Libra

Áries

Leão

Sagitário

Aquário

Câncer

Touro

Peixes

Capricórnio

Virgem

Escorpião

Hoje pela manhã a Lua em Capricórnio forma uma conjunção com Plutão trazendo a necessidade de se responsabilizar pelos seus atos, compras e finanças. Esse movimento diz muito sobre a vontade de mudar e fazer diferente, o que é evidenciado pela entrada Lua em sua fase Nova durante a tarde. A temporada aquariana fala sobre a necessidade de iniciar novos ciclos, quebrando vínculos antigos que não condizem mais com sua forma de viver. Esse é um momento de liberdade, iniciação, aventura e otimismo em relação aos seus sonhos. A energia da Lua Nova te convida a refletir sobre sua motivação pessoal, sobre o porquê está fazendo as coisas de determinada maneira e não de outra. É momento de sair da zona de conforto e arriscar-se a fazer diferente.Os trânsitos do dia podem evidenciar o lado mais impulsivo das pessoas de Gêmeos, fazendo com que você aja de forma mais teimosa e irredutível. É importante se atentar a visão das outras pessoas, para que não acabe iniciando discussões sem fundamento.A entrada da Lua em sua fase Nova te convida a buscar novos caminhos, de acordo com tudo que você vem se libertando nas últimas semanas. É um momento de aceitar a verdade ‘nua e crua’, aventurando-se com mais inteligência e praticidade.A energia aquariana te convida a renovar sua forma de se comunicar e socializar, e a buscar novos desafios. É um momento propício para dar espaço à sua autenticidade, focando em novas estratégias que possam fazer valer a pena o que você tem cultivado.A temporada aquariana pode evidenciar muitas reflexões sobre a qualidade dos seus relacionamentos e como algumas mudanças podem ser necessárias. É preciso reconhecer suas responsabilidades diante dos acordos pré-estabelecidos, para que a sua liberdade e busca por autenticidade sejam respeitadas.A entrada da Lua em Aquário te convida a inovar e dar voz às suas ideias, buscando melhorias para sua vida. É um momento de alinhar seus objetivos e sua essência, confiando no seu potencial. Cuidado para não acabar dando mais ouvidos a opinião dos outros do que a si mesmo.A Lua Nova em seu signo indica um bom momento para novos começos, trazendo um sentimento de esperança e otimismo. É hora de começar de novo, deixando para trás qualquer coisa que não esteja mais agregando em sua vida.A entrada da Lua em Aquário desperta desafios em relação à sua noção de merecimento. Para que o movimento em busca do novo aconteça, é preciso se abrir para novos caminhos, acreditando na sua força e capacidade de alcançar sua melhor versão.A entrada do Sol e da Lua em Aquário traz o foco para sua necessidade de independência, fazendo com que você, taurino, se sinta mais motivado a sair de lugares que não proporcionam essa liberdade. Cuidado para não acabar fugindo de responsabilidades durante esse movimento.A entrada da Lua em Aquário evidencia sua criatividade e dinamismo, auxiliando na resolução de problemas, e te encorajando a expor suas ideias mais originais. É um momento de questionar o que não vem acrescentando em nada nas suas metas, para planejar novos passos.A entrada da Lua em Aquário traz o foco para seu lado mais profissional, despertando grandes oportunidades financeiras. Esse movimento pode trazer mais agitação em sua rotina, sendo importante ter calma e discernimento para não acabar se sobrecarregando.A entrada da Lua em Aquário favorece seu lado mais profissional, enfatizando sua organização e busca por novas ideias. É um momento para estabelecer e colocar em prática suas metas, pensando cuidadosamente no que realmente precisa ser deixado para trás.O fim do Mercúrio retrógrado, seguido de uma Lua Nova logo, é um convite para reconhecer tudo que esse trânsito iluminou, e colocar em prática ações que trarão melhorias para sua vida. Aproveite a influência de Aquário para ter mais praticidade, inteligência e organização em relação às suas metas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.