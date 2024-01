Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (20/1)

O sábado está repleto de transformação. Temos um encontro super poderoso entre o Sol e Plutão no últimos grau do signo de Capricórnio. Plutão chega sem pedir licença. E pode ser que você tenha que lidar com a dor da perda, mas não se apegue ao que perdeu, Hoje você vai fazer grandes descobertas.

Áries

Com a chegada do Sol em aquário, você será convocado(a) a dividir o palco com outras pessoas, Busque atividades coletivas, pois tenho certeza que você vai fazer conexões importantes. Sol e Plutão se unem para trazer mudanças

significativas na sua vida. Se até agora você não teve a promoção que gostaria, tente dar uma nova direção para sua carreira.

Touro

Você viveu mudanças significativas em relação aos seus valores. Continue abraçando as novas ideias, pois quando o Sol encontrar Plutão no signo de Capricórnio você vai sentir que essas velhas crenças não lhe servem mais. Mude suas atitudes e perspectiva de vida.

Gêmeos

Prepare-se para as transformações significativas. O sol em aquário vai iluminar o teu topo da montanha e Plutão traz a tona transformações significativas, especialmente em relação a assuntos que

estavam lhe tirando o sono.

Este pode ser um dia de virada para você, geminiana, então esteja aberta

a mudanças e pronta para enfrentar o que vier. Pode ser uma herança,

um investimento inesperado ou o dia em que você toma uma decisão que

vai mudar algo importante na sua vida.

Câncer

A partir de hoje, o Sol vai iluminar aqueles cantinhos mais escuros da sua alma e você vai tomar consciência dos seus medos e inseguranças. Prepare-se para uma reviravolta em seus relacionamentos. Algumas mudanças podem acontecer de forma intensa. E o melhor a fazer é se entregar e se abrir as transformações. Hoje pode ser aquele dia de renovar a vida.

Leão

Chegou a hora de expandir, leonino(a). O encontro de Sol e Plutão vai pedir uma tomada de decisão. E essa decisão vai impactar sua rotina ou hábitos de saúde. Este é o momento de abandonar velhos hábitos e adotar novos que sejam mais benéficos para o seu estilo de vida.

Virgem

A conjunção entre Sol e Plutão, que acontece hoje, promete muitas transformações em sua vida pessoal. Pode ser que você mude sua maneira de pensar e se expressar. Sinto também que pode acontecer um avanço em num projeto pessoal ou uma reviravolta em um relacionamento.

Libra

Que tal desapegar de tudo aquilo que não lhe serve mais? Prepare-se para mais uma mudança. A conjunção de Sol e Plutão. Este pode ser um daqueles momentos em que você finaliza, conclui ou desapega do que não serve mais em algo.

Escorpião

Pode ser você sinta a necessidade de promover algumas mudanças, especialmente na sua comunicação. Que tal experimentar um pouco mais da ousadia e autenticidade ao falar ? Foque nos seis valores e na comunicação, pode mais autêntica e poderosa.

Sagitário

A presença de Sol e Plutão pode te ajudar a se desfazer de velhos hábitos relacionados à gastos ou ao adotar uma nova abordagem em relação ao dinheiro, você terá sucesso. Esteja aberta a mudanças radicais que podem fortalecer suas finanças.

Capricórnio

Você já vem passando por muitas mudanças, mas a partir de hoje precisa promover algumas mudanças mais profundas na sua vida. Tente finalizar o que precisa ser finalizado. Um passo de cada vez e não deixe de celebrar suas conquistas.

Aquário

A conjunção de Sol e Plutão é um poderoso catalisador para a mudança. É

um momento de aceitar e liberar padrões antigos que não servem mais

ao seu crescimento.

Peixes

Hoje, pode ser um dia marcante. Sol e Plutão se unem para fazer uma transformação profunda na sua vida, especialmente em suas relações sociais e projetos de grupo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.