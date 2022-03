Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (19/3)

Escorpião

Por conta da entrada da Lua em Libra ontem, logo após a Lua se tornar cheia no signo de Virgem, seus relacionamentos e as trocas com outras pessoas podem te ajudar a entender melhor as questões que estão em foco na sua vida; Os sentimentos e emoções podem estar um pouco mais aflorados hoje, então é interessante ter um cuidado com decisões precipitadas. Observe hoje os pensamentos e sentimentos que vêm à tona. Pode ser que as situações que aconteceram ao longo das últimas semanas fiquem mais claras a partir de agora, assim como as ações necessárias de serem tomadas em função disso. Saia apenas do plano das ideias e coloque em prática o que você deseja que se torne realidade - pequenos passos são necessários para construir uma jornada serena e assertiva. Nem tudo vai estar perfeito ao mesmo tempo, mas pode já melhorar a partir de agora. Então tente começar a encarar o seu presente com mais inspiração, apesar das ‘imperfeições’.Lembre-se que descobrir o que você não quer é tão importante quanto compreender o que você almeja. Por isso, não deixe que o medo de errar te impeça de seguir caminhos que fazem parte dos seus sonhos. Mesmo que os resultados não sejam os esperados e que não era exatamente isso que você queria, ainda é possível escolher outro caminho.A presença da Lua em Libra pode fazer com que você se sinta um pouco confuso em relação à qual caminho deve seguir, tentando tomar a decisão mais perfeita possível. Perceba quais pensamentos são baseados naquilo que você realmente acredita e quais são motivados pela opinião de outras pessoas. Apenas você sabe qual é a escolha certa para a sua vida.A dúvida pode te fazer entrar em um processo de estagnação e de auto sabotagem que não te leva a lugar nenhum. Deixar de tomar uma atitude por medo de fazer a escolha errada faz com que você perca a oportunidade de aprender com a experiência, tenha ela o resultado esperado ou não. Permita-se viver e errar.A sua autoestima pode ser melhor desenvolvida a partir de pequenos gestos. Seja criando uma rotina de cuidados com a pele, escolhendo o que vestir buscando expressar a sua essência ou renovar a cor do cabelo. Essas pequenas atitudes podem parecer futilidades, mas cuidar de si, da sua mente e do seu corpo são gestos de amor próprio.A insegurança é gerada principalmente pela falta de confiança em si mesmo e pelo medo de errar. Porém, é preciso se lembrar que não existe caminho errado quando você está fazendo a escolha com base na sua verdade, e não na opinião dos outros. No fundo, você sabe o que deseja alcançar. Não tenha medo de perseguir seus sonhos.Um questionamento válido para aproveitar as energias librianas é: por que você duvida tanto de si mesmo e busca a opinião dos outros sobre as suas escolhas? A partir do momento em que você se compreende como protagonista da sua própria vida, você consegue compreender que as suas atitudes precisam ter sentido apenas para você.A presença da Lua em Libra faz com que você se sinta mais preocupado com o outro, mas é necessário não esquecer de si mesmo. Perceba o quanto você tem negligenciado sua saúde (física, mental, espiritual…) por colocar outras coisas em primeiro lugar. É preciso saber impor seus limites para confiar mais no seu potencial.Você pode sentir uma força realizadora muito grande para ‘fazer acontecer’. Aproveite para dar os passos necessários em direção aos sonhos que você vem mentalizando nos últimos meses. Os projetos, mudanças de vida e tudo o que você deseja criar precisam de ação no agora e a todo momento. Você pode viver uma vida mais alinhada ao que deseja em todas as pequenas atitudes.A Lua em Libra te ajuda a desenvolver melhor a autoconfiança, mas é preciso ter cuidado para não dar ouvidos a crenças limitantes. Reflita sobre o que você acredita, sobre o que você verdadeiramente deseja e não se deixe confundir com base na opinião de outras pessoas. Nunca vai haver o momento perfeito para agir, então não fique esperando por ele.O trânsito da Lua por Libra hoje te ajuda a se recordar da importância de cuidar das suas próprias necessidades e vontades, antes de doar sua energia para ajudar outras pessoas. Por outro lado, isso não significa que você não deve considerar os sentimentos de quem é afetado por suas escolhas.Lembre-se que ninguém é você e esse é o seu super poder. A presença da Lua em Libra te convida a refletir sobre a sua autoestima e a valorizar mais suas conquistas. Não se permita depender da aprovação dos outros para sentir que realmente conquistou algo. Com a influência da Lua cheia no seu signo, tenha cuidado com a crítica extrema. Olhar para o que pode ser aprimorado é fundamental, mas é preciso ter cuidado para não direcionar sua atenção apenas para aquilo que você enxerga como um defeito ou impedimento. É importante praticar a gratidão pelo que você já tem - em primeiro lugar, você pode agradecer por estar vivo, com saúde e alimentado nesse momento.