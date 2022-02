Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (19/2)

Aquário

Nesta madrugada a Lua entra em Libra e desperta um clima bom para os relacionamentos, nos fazendo sentir mais abertos e dispostos para compartilhar momentos e conversas. Além disso, o Sol entrou em Peixes ontem, despertando as energias do signo mais sensível e espiritualizado do zodíaco. O início da temporada pisciana nos convida a parar de fugir de nós mesmos. Ainda que alguns assuntos ou pensamentos sejam dolorosos a princípio, o medo do desconhecido (daquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos) só pode ser curado com conhecimento. Sendo assim, apenas quando nos tornamos conscientes a respeito dos nossos traumas e padrões de comportamento, torna-se possível transformar e ressignificar aquilo que afeta nosso dia a dia.Muitas vezes, preferimos ignorar as emoções mais difíceis, fingindo que nada está acontecendo e seguindo a vida normalmente. Porém, isso não faz com que os incômodos ou traumas se dissipem, eles apenas são direcionados a outro ‘lugar mental’. Aproveite a influência de Libra e de Peixes para conversar sobre essas questões.Apesar da sensibilidade característica de Peixes, a intensidade emocional evidenciada por esse signo também desencadeia desafios em nossa vida pessoal. O processo de autoconhecimento e de amadurecimento tem a ver com encarar nossas “sombras”, as questões inconscientes que são reprimidas por nós. Esteja preparado para viver isso nos próximos dias.A sensibilidade pisciana pode fazer com que os leoninos se sintam afetados por tudo ao seu redor. Porém, é importante se questionar a respeito da forma como você está reagindo ao receber uma crítica ou cobrança. Em um relacionamento, é preciso conseguir dialogar, sem reagir impulsivamente, quando o outro apontar algo que não te agrada.Para aproveitar a energia de todo esse contexto astrológico, é interessante parar para refletir sobre aquilo que realmente te empolga e te motiva a correr atrás. A influência de Peixes nesse momento desperta questionamentos relacionados ao nosso propósito de vida. Esteja atento à intuição, mas tenha cuidado com decisões precipitadas.A influência de Peixes desperta duas possibilidades: a de desenvolver o sentimento de gratidão diariamente e a de se colocar como vítima do seu contexto. É preciso ter cuidado para não acabar vibrando nas energias mais baixas desse signo, focando apenas em si mesmo sem considerar um panorama mais amplo.Aproveite as energias de Libra e se Peixes para refletir sobre usar a percepção de pessoas próximas sobre você para evoluir, ainda que seja uma crítica. Quando buscamos entender a visão da pessoa que estamos nos relacionando, torna-se possível identificar as crenças e padrões de pensamento que estão interferindo negativamente nos relacionamentos.É preciso ter cautela para que as pessoas que você se relaciona não aproveitem da sua boa vontade, porque as energias piscianas evidenciam a sua empatia e senso de doação. Reflita sobre o quanto você tem permitido que as pessoas se apoiem em você de forma que lhe prejudica.O medo de tentar um novo caminho pode ser assustador, mas permanecer na sua zona de conforto apenas fará com que sua rotina e seu trabalho sejam cada vez mais maçantes. É preciso ter coragem para se movimentar, mesmo sem ter muita certeza de que este é o caminho.Com a presença do Sol em Peixes, é preciso tentar confiar mais em seus sentimentos do que ficar racionalizando demais as situações. Não duvide tanto de si mesmo. É preciso se lembrar que nós nunca paramos de errar e, por isso, buscar relacionamentos em que não existam erros é uma meta inalcançável.O contexto astrológico dos próximos dias traz a oportunidade de focar muito na realização dos sonhos, na ressignificação de ideais, e no desenvolvimento da empatia e do amor ao próximo e à sua própria existência. Tente refletir sobre o que te faz sentir verdadeiramente satisfeito, sem considerar a opinião de outras pessoas.A empatia é evidenciada pelas energias piscianas, o que faz com que você esteja mais disposto a ajudar quem ama. Porém, a influência de Peixes também te leva a idealizar a realidade. Por isso, é preciso ter cuidado para não criar expectativas ilusórias que apenas geram distanciamento em suas relações.A influência do Sol em Peixes desperta um olhar mais doce e sensível sobre a vida. Nesse momento, é importante aproveitar para incluir na rotina coisas que nos conectam à nossa essência. Como o planeta regente de Sagitário também está em Peixes, é preciso ter cuidado para não idealizar demais as coisas e acabar se frustrando.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.