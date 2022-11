Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (19/11)

Capricórnio

Sagitário

Leão

Touro

Câncer

Gêmeos

Libra

Peixes

Escorpião

Virgem

Aquário

Áries

Hoje a Lua entra em Libra logo pela manhã, fazendo com que esse final de semana seja bastante romântico, também como influência da conjunção que Mercúrio e Vênus estão formando em Sagitário. Com o clima de compreensão e empatia, este é um ótimo momento para conversar sobre amor, falar sobre seus relacionamentos, buscar expandir e crescer junto de quem ama. Contudo, é preciso ter cautela e cuidado, porque a quadratura que está acontecendo entre Marte e Netuno indica a possibilidade de acontecerem acidentes. Principalmente por estarmos com a cabeça mais aérea, com muitos pensamentos, podemos acabar não nos atentando aos perigos à nossa volta - seja na rua ou na hora de cozinhar, por exemplo. Aproveite o sábado para descansar, descontrair, estar com as pessoas que ama e fazer coisas que te façam bem. Tenha cuidado para não acabar se perdendo em meio a muitos estímulos e informações que estão sempre disponíveis, ficando ainda mais ansioso e cansado. Busque conectar-se com quem ama de forma leve, realmente curtir o momento.A presença da Lua em Libra traz para as pessoas de Capricórnio a necessidade de buscar equilíbrio entre o foco em resultados e seu processo para alcançá-los. É preciso entender que não conseguimos estar 100% sempre, e que o corpo e a mente precisam descansar. Tire esse sábado para cuidar de você, sair ou mesmo ficar de preguiça em casa.Mercúrio está formando uma conjunção com Vênus em seu signo, trazendo um alívio depois dos desafios que surgiram com os Eclipses. Isso significa que você, sagitariano, se sentirá mais à vontade em seus relacionamentos, principalmente neste sábado com a entrada da Lua em Libra. Aproveite para se dedicar a quem você ama.A presença da Lua em Libra traz um foco maior para seus relacionamentos, fazendo com que os leoninos sintam a necessidade de ter maior segurança emocional em suas relações, sejam amorosas ou familiares. É importante entender que cada pessoa tem uma forma diferente de demonstrar o afeto - e cabe a você aprender a reconhecer formas de amor diferentes da sua própria.A entrada de Vênus, seu planeta regente, em Sagitário pode fazer com que você tenha menos paciência para dialogar sobre seus sentimentos, principalmente quando sentir que está sendo pressionado. É preciso aproveitar as influências de Sagitário, que trazem mais leveza e liberdade, sem que isso te leve a ser desatento com quem ama.A entrada da Lua em Libra vai afetar diretamente a sensibilidade das pessoas de Câncer. Essa energia pode fazer com que você, canceriano, se sinta mais carente e sensível à forma que as pessoas demonstram afeto. É importante não deixar que suas inseguranças gerem uma expectativa muito alta sobre como as pessoas devem se expressar.A presença da Lua em Libra traz um clima muito romântico para o final de semana. Aproveite esse momento para conversar sobre seu relacionamento, sem que tenha um tom de cobrança. Para aqueles que não estão em um relacionamento, é um ótimo momento para conhecer alguém, de forma mais leve e sem tantas expectativas.A Lua entra em seu signo logo pela manhã neste sábado, trazendo mais magnetismo e sensibilidade para ir atrás do que deseja para sua vida. Essa energia pode fazer com que sinta mais ânimo para cuidar da sua saúde e bem estar. Além disso, Vênus em Sagitário, deixando seus relacionamentos mais leves e descontraídos.A presença da Lua em Libra amplifica a sensibilidade das pessoas de Peixes, deixando-as mais emotivas. É importante buscar equilíbrio entre seu lado sonhador e realista para não acabar criando falsas expectativas. Aproveite esse sábado para ficar próximo de quem ama e confia.A entrada de Vênus em Sagitário traz para as pessoas de Escorpião um espírito mais leve, possibilitando que você se sinta mais livre para buscar o que deseja. Essa energia pode ajudar a trazer movimentação para sua vida, principalmente nos seus relacionamentos. É preciso ter mais paciência na hora de se comunicar e lembrar que o excesso de cobrança pode acabar afastando as pessoas.Mercúrio, seu planeta regente, está formando uma conjunção com Vênus em Sagitário. Essa energia pode ajudar a buscar expansão em alguns âmbitos da sua vida, como sua forma de se relacionar e como tem captado conhecimento. Aproveite a presença da Lua em Libra para trabalhar seus relacionamentos, socializar e buscar ouvir outros pontos de vista.A entrada de Vênus em Sagitário proporciona uma sensação de alívio para os aquarianos. Essa energia faz com que você possa respirar e não se sentir sufocado com suas emoções. A influência sagitariana traz uma sensação de leveza tanto para os compromissos obrigatórios quanto para nossos relacionamentos.Marte, seu planeta regente, está formando uma quadratura com Netuno em Peixes, dando um foco maior para possíveis problemas de saúde e acidentes. É importante que os arianos se reservem durante o final de semana. Tome cuidado para não deixar a impulsividade falar mais alto que sua intuição e razão - no fundo, você sabe quando está se arriscando demais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.