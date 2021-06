Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (19)

Ontem a Lua começou a transitar por Libra, despertando uma postura mais diplomática em todos nós. A influência desse signo desperta em nós a necessidade de harmonizar a vida, para estar em paz com o mundo externo e interno.

Por isso, é um momento interessante para ponderar sobre suas últimas atitudes, considerando as consequências que resultaram delas.Assim, torna-se possível compreender o quão assertivo você tem sido para tomar decisões e, caso você perceba que essas não foram bem pensadas, esse é um ótimo momento para dialogar abertamente com as pessoas envolvidas.

Saiba pedir desculpas quando identificar que o seu comportamento não foi adequado, lembrando que o orgulho apenas dificulta o desenvolvimento das suas relações e de si mesmo como pessoa.

Durante essa semana, estamos sendo fortemente influenciados pela quadratura que está acontecendo entre Saturno e Urano (que tem força até o dia 25/06). Quando esses dois planetas estão em Aquário e Touro, respectivamente, formam um aspecto tenso que indica problemas com as instituições políticas, financeiras e sociais.

O que seu signo revela para hoje, sábado (19)

Áries

Apesar da influência de Saturno e Urano estar nos afetando de forma mais perceptível no âmbito coletivo, na esfera pessoal os nativos de áries têm a tarefa de encontrar seu próprio equilíbrio entre a energia rígida de Saturno e a liberdade de Urano. Esse aspecto te convida a refletir sobre suas metas de vida para se alinhar cada vez mais a elas.

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus, assim como os librianos. Por isso, o posicionamento da Lua em Libra te convida a olhar para o mundo e para si mesmo com mais sensibilidade. É um bom momento para acolher seus sentimentos com honestidade, sem reprimir aqueles que você não gostaria de ter, para saber qual o próximo passo a ser tomado.

Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, o trânsito da Lua por Libra representa um convite para dar mais atenção às pendências que você tem deixado em segundo plano. Um novo ciclo está para se iniciar, porque o Sol está caminhando para sair do seu signo. Aproveite esse momento para identificar o que você não quer levar para essa nova fase.

Câncer

Os nativos de Câncer podem se sentir confusos quando a Lua está transitando por Libra, especialmente porque a sua capacidade mental também está sendo afetada pelo movimento retrógrado de Mercúrio. Conversar com alguém sobre o que você está sentindo pode ser uma ótima dica para compreender melhor seus sentimentos.

Leão

Nesse momento em que a Lua está transitando por Libra e Mercúrio está ‘caminhando para trás’ (o que é chamado de movimento retrógrado), os leoninos são convidados a rever suas parcerias e ajustar as metas profissionais. É um bom momento para reavaliar o foco da equipe e alinhar as suas expectativas.

Virgem

Os virginianos são regidos por Mercúrio, que está retrogradando. Esse movimento requer que você reavalie suas motivações e reveja a rota antes de fazer mudanças no trabalho e na vida profissional. Esse é um bom momento para se dedicar a cursos e estudos que te ajudem a ampliar seus horizontes e rever suas crenças.

Libra

O posicionamento da Lua no seu signo indica um momento para pensar no futuro, libriano. É fundamental que você observe o que está acontecendo em sua vida e veja o que quer ou não manter. É hora de se posicionar, impor limites e priorizar sua satisfação pessoal. Cuidar de você também é essencial e você não deve deixar isso em segundo plano.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estão sendo desafiados a enxergar as rupturas que são necessárias para abrir espaço para o novo. Esse não é o momento adequado para fazer mudanças definitivas, mas sim para avaliar os padrões que não têm sido benéficos para você. É importante saber se desapegar e ser mais flexível.

Sagitário

A configuração astrológica do momento coloca seus relacionamentos em destaque, sagitariano. É importante que você reflita sobre a necessidade de ter mais responsabilidade afetiva e de se libertar daquelas relações que você está mantendo apenas por comodismo ou obrigação (isso não é justo consigo mesmo e com a outra pessoa envolvida).

Capricórnio

O movimento retrógrado de Mercúrio indica que reencontros podem acontecer ou sentimentos e assuntos antigos podem vir à tona. Isso mostra a necessidade de resolver essas pendências e ajustar suas relações (pessoais e profissionais). Além disso, é importante ter cuidado para não deixar os cuidados com a saúde em segundo plano.

Aquário

Os nativos de Aquário são convidados a refletir sobre as suas prioridades e a resolver as pendências que têm deixado para depois. Além disso, esse é um momento oportuno para buscar mais ativamente a felicidade, cuidar mais das emoções e das relações. Focar apenas no trabalho faz com que esse se torne maçante.

Peixes

Para os nativos de Peixes, esse é um bom momento para organizar melhor a sua rotina para a próxima semana. O movimento retrógrado de Mercúrio te convida a retomar projetos, fazer ajustes nos compromissos do dia a dia e incluir novas atividades, como cursos profissionalizantes e algum hobbie que você sempre teve vontade de desenvolver.

