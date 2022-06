Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/6)

Aquário

Hoje a Lua passa a maior parte do dia transitando por Aquário, indicando que esse é um momento em que precisamos refletir sobre aquilo que realmente queremos conquistar, para decidir em quais atividades, pessoas e compromissos devemos nos dedicar agora, tendo um objetivo esclarecido em mente. No fim do dia, a entrada da Lua em Peixes faz com que nossos sentimentos se expandam, despertando uma intensidade emocional que já vinha sendo despertada, já que o Sol está se aproximando de Câncer (signo de água, assim como Peixes). Para que essa energia não nos afete de forma prejudicial, é interessante direcionar a sensibilidade para coisas produtivas, como ter um momento agradável com quem você gosta ou dedicar-se mais à sua fé.Os nativos de Aquário são naturalmente criativos e, caso esse não seja um traço marcante da sua personalidade, você pode aproveitar o momento astrológico atual para trabalhar a sua autoconfiança e, assim, conseguir dar credibilidade às suas ideias e desenvolvê-las. Não deixe que as suas inseguranças te impeçam de alcançar o seu potencial.Os cancerianos tendem a ficar emotivos com a proximidade da Lua em Peixes, mas o aspecto que esse astro está formando com Urano hoje te auxilia a internalizar seus sentimentos com mais leveza. Entretanto, é importante ter em mente que reprimir as emoções não significa que você conseguiu lidar com elas de forma saudável.O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano hoje te convida a reinventar seus hábitos, tanto profissionais quanto pessoais, para que você aprenda a se desapegar de padrões de forma menos dolorosa. Saiba que todo esforço é válido e que nenhuma transformação ocorre da noite para o dia.A sensibilidade não costuma ser um traço marcante da personalidade dos geminianos, o que pode fazer com que a pessoa que você se relaciona sinta-se insegura. Por isso, é importante encontrar uma forma de expressar seus sentimentos que seja confortável para você, o que é facilitado pela presença da Lua em Peixes.A conjuntura astrológica atual é interessante para que os nativos de Leão direcionem a sua atenção para cultivar seus relacionamentos, o que pode ser feito através de pequenas ações que demonstram carinho. A impaciência pode ter gerado um distanciamento entre você e pessoas amadas nos últimos dias e isso pode ser modificado hoje.Os capricornianos costumam padronizar a sua rotina e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. Por isso, é interessante fazer mudanças periódicas, mesmo que pequenas, para que você aprenda a ser mais flexível.A chegada da Lua em Peixes evidenciará a intensidade das suas emoções e, sabendo disso, você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada a situações que te desagradam. Busque se desconectar um pouco dos sentimentos que estão te incomodando, redirecionando o seu foco para atividades práticas que deem resultados visíveis.As influências escorpianas podem fazer com que você fique impaciente, o que pode ter te afastado de pessoas importantes, mesmo que de forma inconsciente. Além de impulsionar sua vida profissional, a criatividade desperta hoje te auxilia a enxergar as situações desafiadoras que você está vivendo em seus relacionamentos por outro ponto de vista.O aspecto que está se formando entre Urano e a Lua hoje te afeta diretamente. Além de aguçar a sua criatividade e a sua intuição de forma notável, você também consegue acessar suas emoções com mais facilidade, o que é positivo para o processo de autoconhecimento. Apenas tome cuidado para não se deixar levar pelo momento.A entrada da Lua no seu signo intensifica as suas emoções e pode até mesmo te levar a formular uma percepção vitimista sobre os problemas que você está vivendo. Você pode aproveitar a introspecção influenciada por Peixes para focar em desenvolver a sua independência emocional. Esse processo é facilitado pela influência de Urano, que impulsiona renovações e mudanças de perspectiva.A proximidade da Lua em Peixes faz com que você perceba as suas emoções de forma intensa e, assim, você consegue expressá-las com mais facilidade. Contudo, isso acontece apenas se você não tentar reprimir e não admitir seus sentimentos, o que pode ser um hábito destrutivo dos sagitarianos.O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano hoje te motiva a ter uma postura mais flexível para lidar com os problemas que você tem enfrentado, sejam estes pessoais ou profissionais. Colocar seus interesses como prioridade é algo essencial, mas também é necessário equilibrar as suas necessidades com as de quem você se relaciona.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.