Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/2)

Os últimos dias podem ter sido mais sérios e cansativos, porque a Lua estava passando por Capricórnio. Para aliviar um pouco todas as cobranças, a Lua entra em Aquário hoje, nos ajudando a enxergar as coisas por outras perspectivas. Além disso, hoje o Sol entra em Peixes, que é o signo mais sensível e espiritualizado do zodíaco. A temporada de Peixes traz uma energia de transição. Por isso, viveremos um momento de finalização de ciclos nas próximas semanas, motivado pela vontade de abraçar novas causas e propósitos. Aproveite essa oportunidade para mergulhar em sua jornada de autoconhecimento.Para aproveitar a energia desse contexto astrológico, reflita sobre aquilo que realmente te empolga e te motiva a correr atrás. A influência de Peixes desperta questionamentos relacionados ao nosso propósito de vida. Esteja atento à intuição, mas tenha cuidado com decisões precipitadas.Esse sábado de carnaval marca o momento em que o Sol está saindo do seu signo. Isso significa que é preciso deixar o orgulho de lado, para abraçar uma nova versão de você mesmo. Liberte-se dos julgamentos que você está carregando.Tenha cautela para que as pessoas que você se relaciona não aproveitem da sua boa vontade, porque as energias piscianas evidenciam a sua empatia e senso de doação. Quanto você tem permitido que as pessoas se apoiem em você?A sensibilidade de Peixes faz com que você se sinta afetado por tudo e todos ao seu redor. Aproveite para analisar a forma que você está reagindo ao receber uma crítica ou cobrança. Em um relacionamento, é preciso saber a hora certa de conversar, sem responder impulsivamente ao que te incomoda.A entrada do Sol em Peixes pede que você tenha cuidado com os excessos. Mas aproveite o sábado de carnaval para sair da rotina e dar espaço para os seus impulsos. Reprimir suas vontades por muito tempo é o que te leva a ter explosões emocionais. Por isso, permita-se viver sem tantos julgamentos.A presença do Sol em Peixes te ajuda a olhar para dentro com mais sabedoria. Por isso, confie mais em seus sentimentos, e evite ficar racionalizando demais as situações. Além disso, tenha cuidado para não estabelecer metas inalcançáveis em seus relacionamentos.O contexto astrológico dos próximos dias traz a oportunidade de focar na realização de sonhos, na ressignificação de ideais, e no desenvolvimento da empatia e do amor ao próximo. Tente refletir sobre o que te faz sentir verdadeiramente satisfeito, sem considerar tanto a opinião de outras pessoas.A influência do Sol em Peixes desperta um olhar mais doce e sensível sobre a vida. Aproveite para incluir na rotina coisas que te conectam à sua essência. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não idealizar demais as coisas e acabar se frustrando.Os trânsitos dessa semana foram desafiadores, despertando dúvidas sobre seus relacionamentos. A entrada do Sol em Peixes te ajuda a ter mais clareza sobre o que você está sentindo. Aproveite para dialogar com pessoas amadas, lembrando que não precisa ser grosso para ser sincero.A entrada do Sol em Peixes desperta um clima bom para os relacionamentos, nos fazendo sentir mais abertos e dispostos para compartilhar momentos e para ter conversas mais profundas.A influência forte de Peixes durante os dias de carnaval pede muito cuidado para as pessoas desse signo, que já costumam 'escapar da realidade' com muita frequência. Tenha cuidado para não acabar se perdendo de você mesmo.O medo de tentar um novo caminho pode ser assustador, mas permanecer na sua zona de conforto apenas fará com que sua rotina e seu trabalho sejam cada vez mais maçantes. É preciso ter coragem para se movimentar, mesmo sem ter muita certeza do caminho - você pode descobrir aos poucos.