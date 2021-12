Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/12)

Desde ontem, a Lua está transitando por Gêmeos, o que nos deixa mais distraídos com nossos relacionamentos afetivos, porque o alto fluxo de ideias e sentimentos faz com que fiquemos desatentos e agitados, sendo difícil acalmar a mente para fazer algo tranquilo ou mesmo para conversar com quem convive com você. Sendo assim, é um momento interessante para fazer algo diferente com as pessoas que você ama, como jogar um jogo de tabuleiro, para passar um tempo de qualidade em que seja possível dar atenção para os outros mas também ter estimulação mental.

Aquário

A criatividade e a habilidade construtiva dos nativos de Aquário são evidenciadas pelo posicionamento da Lua em Gêmeos, o que te ajuda a resolver contratempos e pendências que se acumularam ao longo da semana. Porém, você pode ficar confuso emocionalmente, e é indicado não conversar sobre assuntos delicados nesse momento.

Capricórnio

A Lua em Gêmeos te ajuda a desenvolver a resiliência, para conseguir se adaptar à realidade e aos imprevistos. Mas, como o seu planeta regente está formando um aspecto tenso com Urano, você pode estar se sentindo incomodado, sem saber se deve ou não tomar atitudes sobre um problema que está vivendo. Tente medir os prós e os contras e se lembre da comunicação não agressiva.

Câncer

Com a Lua em Gêmeos, você consegue se comunicar com mais clareza, principalmente sobre as coisas que despertam interesse emocional. Por isso, é um bom momento para dialogar sobre as últimas discussões que aconteceram com quem você convive, mas não aborde assuntos delicados quando estiver estressado.

Escorpião

A ansiedade despertada pelo posicionamento da Lua em Gêmeos pode ser problemática para os nativos de Escorpião, que têm uma intensidade emocional marcante. Tenha cuidado para não ter atitudes impulsivas. Para passar por esse momento com mais tranquilidade, foque em atividades que permitam expressar a sua criatividade.

Gêmeos

Com a Lua posicionada no seu signo, você consegue aproveitar melhor a sua capacidade criativa e a sua habilidade para se comunicar. Como você já está acostumado com o intenso fluxo de pensamentos, esse posicionamento é benéfico para sua vida, mas é necessário ter cuidado com decisões imediatistas.

Libra

Os librianos podem se sentir confusos quando influenciados pelas energias geminianas. Para não se sentir sobrecarregado, comece um dia fazendo uma lista das suas prioridades e planeje como irá realizá-las durante o tempo que você tem. Em se tratando de sua vida amorosa, evite assuntos delicados hoje.

Sagitário

A personalidade expansiva é um traço em comum dos nativos de Sagitário e de Gêmeos. Por isso, a presença dessa Lua nesse último signo pode fazer com que você fique impaciente para lidar com cobranças em seus relacionamentos pessoais e até mesmo profissionais. Tenha cuidado ao dialogar.

Leão

As energias geminianas que estão te influenciado, devido ao posicionamento da Lua, fazem com que você tenha mais facilidade em expressar o que está sentindo. Porém, também é importante também ter a delicadeza de escutar o outro de forma sincera e tentar ser compreensivo. Tenha cuidado para não tentar impor o seu ponto de vista.

Virgem

Os virginianos apreciam o controle emocional, que pode ser ameaçado pela presença da Lua em Gêmeos. Sendo assim, é importante que você tenha cuidado para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor.

Touro

A ansiedade que você está sentindo pode afetar as realização das tarefas cotidianas, e você fica irritado com a redução da produtividade. Nesses momentos, saiba respirar fundo e compreender que todos temos dias difíceis. Fazer uma atividade física no começo do dia te auxilia a manter a calma.

Áries

No que se refere a velocidade de raciocínio, os arianos e geminianos são muito similares. Por isso, o posicionamento da Lua nesse signo pode fazer com que você fique muito ansioso e acabe descontando isso nas pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com essa tendência e não exija tantos dos outros e de si mesmo.

Peixes

A confusão mental despertada pela presença da Lua em Gêmeos traz sentimentos inconstantes, que podem fazer com que você tome atitudes impulsivas. A dica é que você não se envolva em discussões hoje, porque pode dizer coisas baseadas em emoções momentâneas, sem raciocinar sobre as possíveis consequências.



