Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/11)

O sábado promete uma injeção de ânimo. A Lua amanhece no signo de aquário. Ousada e subversiva, ela chega para te libertar das prisões. Pode ser que você esteja preso a uma visão limitada, preso aos seus medos ou a uma situação que não é saudável. O momento pede abertura. Se abra para novos desafios.

Marte e Sol se encontram no signo de Escorpião e iniciam um novo ciclo. E esse encontro só vai acontecer novamente em 2026. Um ciclo poderoso é iniciado, pois Marte está na sua melhor versão. Aproveite que ainda é Lua Nova e plante sua semente sob essa energia poderosa, se você desejar profundo nada vai impedir o seu progresso.

Tome consciência da sua força, poder, autonomia e coragem. Trace seus caminhos.

Que decisão você precisa tomar a partir de agora? Tome uma decisão e siga um novo rumo. Qual estratégia você quer utilizar para alcançar um objetivo? Não fique parado esperando as condições perfeitas. Isso não vai acontecer se você ficar inerte. O céu pede movimento.

Áries

Que ciclo precisa ser encerrado na sua vida? O que você deseja iniciar agora? Chegou a hora de dar um basta nas situações que não te fazem bem. Pode ser um relacionamento tóxico ou um trabalho que não te valoriza. Faça escolhas baseadas no que você deseja, mas não foque apenas no material.

Touro

Chegou a hora de dizer um sim ou um não. Coloque um fim nesse jogo de poderes. O momento pede ação e decisão. Não confunda desejo sexual com amor. E não engane a si mesmo(a). Tenha cuidado para não ser desviado por alguém que quer tomar o controle sobre você.

Gêmeos

O que você deseja superar? Aproveite esse momento para impulsionar o seu futuro profissional. Não tenha medo de mostrar seu valor e ir além do esperado. Aproveite o sábado para fazer um plano de carreira, pois as chamas da sua ambição estarão acesas.

Câncer

Nunca esqueça que o amor da sua vida é você. Não desperdice a sua criatividade. O dia está perfeito para planejar ou mesmo realizar atividades que ampliem sua visão de mundo. Você está muito mais confiante. Aproveite o sábado praticando um esporte ou brincando com seus filhos.

Leão

Sua casa é o lugar mais agradável para curtir o sábado. Não deixe a tensão entrar. Tudo que você precisa agora é de harmonia. Evite conflitos e estresses. Foque no que te faz feliz. Crie um ambiente leve e deixe as emoções conflitantes de fora. Não esqueça que é um ciclo que está iniciando.

Virgem

Como estão as suas interações? Não tenha medo de expressar o que pensa e o que sente, confie no seu poder de comunicação e negociação. Defenda suas ideias. Chega de ficar em cima do muro e tome uma decisão. Chegou a hora de se impor. O velho ditado diz: “o pensamento tem asas”.

Libra

No momento seu grande dilema é: Como conseguir dinheiro? Não tenha medo de correr riscos. Trace um plano e seja estratégico. Chegou a hora de sair da inércia e se livrar dos medos. Existe um potencial a ser desabrochado. Tome a iniciativa de perseguir aquilo que quer para si.

Escorpião

Sinto que você está cada dia mais forte. Você já tem consciência do seu próximo passo e nada, nem ninguém vai conseguir te derrubar. A vida não está fácil, mas você vai encontrar uma saída. Sol e Marte estão de mãos dadas para te apoiar no que você realmente deseja conquistar.

Sagitário

Aprenda a confiar na sua intuição e se poupe de muita decepção. Sol e Marte se juntam e trazem à tona o desejo de cuidar do seu espaço íntimo. Não esqueça que sua casa é seu templo. Faça uma faxina, tome um banho relaxante, prepare um café da tarde e convide sua família ou amigos.

Capricórnio

O lema da lunação de escorpião para você é: “Colegas se vão, amigos não”. Aproveite o sábado e tente encontrar seus verdadeiros amigos. Na maioria das vezes você quer impor seus modos, mas tem sérias dificuldades em ajustar suas próprias ideias fortes com as opiniões do grupo. E isso atrapalha muito suas relações.

Aquário

Sua ambição ganha holofotes. Deixe a subserviência de lado, chegou a hora de lutar pela sua autonomia. Você não aceita mais ser controlado(a). Foque em seus planos e tome uma decisão. O momento pede iniciativa e um bom grau de autonomia. Mostre suas qualidades para o mundo.

Peixes

Sol e Marte se unem e vão acender a chama da sua criatividade. Você encontra seu poder no conhecimento Que tal compartilhar seu conhecimento? Talvez uma série de workshops ou uma live. O importante é que você expresse suas paixões e temas que te interessam. Os aplausos são garantidos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.