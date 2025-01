Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/1)

Você viveu uma semana cheia de aprendizados, mas agora é o momento de colocar tudo em prática. Compreender sem agir não traz mudanças. Tome uma decisão e seja prático. O céu está agitado hoje, com a Lua formando aspectos importantes.



A interação da Lua com Urano vai mexer nas estruturas, trazendo mudanças inesperadas e positivas. É hora de quebrar a casca onde você se protege e assumir total responsabilidade pelas suas ações e também pelas suas omissões. A Lua Cheia já revelou todas as informações que você precisava. Agora, você sabe que não depende de mais ninguém para chegar onde quer ou sair de onde não faz mais sentido estar.



A interação da Lua com Marte e Netuno pode trazer uma mistura de energia e confusão, mas também a força para agir mesmo com dúvidas. Mais tarde, Vênus se aproxima de Saturno, e você pode sentir falta de algo importante — seja amor, dinheiro, cuidado ou prazer. Use esse vazio como uma oportunidade para refletir sobre o que realmente importa e o que você pode construir a partir daí.



Hoje, o céu te convida a assumir o protagonismo da sua vida. O que você está esperando para dar o primeiro passo?

Áries

A conjunção entre Vênus e Saturno pode trazer sentimentos de solidão ou insegurança, mas isso é um convite para fortalecer sua fé e confiança interna. Reavalie padrões que você carrega e deixe para trás o que já não serve mais à sua evolução.

Touro

Hoje, o tema principal é confiança — tanto em você quanto nos outros. Relacionamentos precisam de base sólida para crescer, e Saturno te encoraja a construir esses pilares com responsabilidade. Não tenha medo de exigir reciprocidade.

Gêmeos

Vênus se une a Saturno e pede que você reavalie suas ambições materiais e afetivas. Você está investindo energia em algo que realmente vale a pena? Estruturas construídas com paciência e comprometimento têm mais chances de durar.

Câncer

Você pode sentir o peso de decisões que envolvem amor, estudos ou planos futuros. A conjunção pede foco e comprometimento com aquilo que faz sentido a longo prazo. Use sua habilidade de comunicação para alinhar expectativas com quem é importante.

Leão

O céu te chama a refletir sobre suas conexões mais íntimas. Está se dedicando de verdade às pessoas que importam? Talvez seja hora de fortalecer laços com mais responsabilidade e maturidade. Lembre-se: relações sólidas exigem esforço. Tente desapegar do que lhe faz mal.

Virgem

Os relacionamentos estão no centro do seu dia hoje. É hora de olhar com seriedade para as parcerias, sejam amorosas ou profissionais. Lembre-se: é melhor ter conexões autênticas e consistentes do que uma rede ampla, mas superficial.

Libra

O alinhamento de Vênus com Saturno destaca a importância de cuidar da sua saúde, rotina e equilíbrio emocional. Você está se sobrecarregando? Priorize hábitos e relacionamentos que agreguem valor à sua vida e eliminem o que não contribui.

Escorpião

Com Vênus em conjunção com Saturno, você pode sentir que amor e prazer precisam de mais comprometimento e profundidade. Busque atividades que nutram sua criatividade e compartilhe momentos significativos com quem valoriza você de verdade.

Sagitário

A estrutura do seu lar e as raízes emocionais estão em evidência hoje. Talvez seja hora de resolver pendências familiares ou fortalecer a base dos seus relacionamentos. Comprometa-se com a construção de um ambiente onde você se sinta seguro.

Capricórnio

Palavras têm poder, e hoje o céu te incentiva a usá-las com sabedoria. Reavalie suas conversas e compromissos, especialmente no âmbito pessoal. Saturno sugere que a comunicação madura é a chave para relações duradouras.

Aquário

Você pode sentir que precisa organizar suas finanças ou rever os valores que está priorizando na vida. O alinhamento de Vênus com seu regente pede responsabilidade em questões de dinheiro e amor. Foque no que é essencial e construa com calma.

Peixes

Com Vênus e Saturno em conjunção no seu signo, a responsabilidade recai diretamente sobre você. Este é o momento de refletir sobre como está se apresentando ao mundo e nas suas relações. Cuide da sua imagem, mas seja fiel à sua essência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.