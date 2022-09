Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/9)

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos durante todo o dia, e fica fora de curso a partir das 19 horas. Como já sabemos, esse movimento lunar exige mais sabedoria para lidar com o cansaço e faz com que seja mais difícil cumprir as tarefas diárias com a mesma facilidade que de costume.

Além disso, um pouco antes de ficar fora de curso, a Lua entra na fase minguante, nos deixando mais sensíveis e vulneráveis ao que acontece ao redor. Por isso, a dica é aproveitar o sábado para pegar leve com você mesmo, permitindo-se descansar a mente e o corpo. O Sol, que está formando uma oposição com Netuno nesses últimos dias, pode despertar alguns assuntos que estão mal resolvidos, e é preciso ter cuidado com a forma com que vamos lidar com essas situações.

Horóscopo de hoje

Leão



A Lua minguante convida as pessoas de Leão a se questionarem sobre aquilo que não está se encaixando bem. Por isso, mantenha a mente aberta para novas ideias e novas perspectivas de vida. Tenha cuidado com a forma que costuma arriscar e ousar em suas decisões, e tente não agir por impulso.

Sagitário



Para as pessoas de Sagitário, a Lua minguante em Gêmeos indica uma ‘parada obrigatória’, principalmente em relação aos pensamentos e sentimentos que você estava reprimindo. Aproveite essa fase lunar para refletir sobre situações e planos que não fazem sentido para o seu crescimento.

Câncer



A mudança na fase da Lua afeta diretamente Câncer, já que ela é seu planeta regente e se encontra na fase minguante. Isso pode deixar os cancerianos ainda mais emotivos, potencializando seus sentimentos. Por isso tenha cuidado, busque por estabilidade e não trate de assuntos complicados por hoje.

Gêmeos



Os geminianos podem se sentir sobrecarregados neste sábado, pois a Lua Minguante em seu signo pede para que sejam mais flexíveis e pacientes. Você pode ter que sair da sua zona de conforto, mas não esqueça de respeitar seus próprios limites. Esse posicionamento lunar também nos deixa mais sensíveis e perceptivos, aproveite para se dedicar aos seus hobbies.

Peixes



A ocorrência da Lua minguante, num momento em que esse astro está formando um aspecto desafiador com o seu planeta regente (Netuno), pode fazer com que você sinta as coisas de forma muito mais intensa. Por isso, tenha cuidado para não tentar ignorar essas emoções, buscando formas de escape que não são benéficas para você.

Capricórnio



Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, as mágoas e os sentimentos ruins que acabaram sendo alimentados ao longo desse último ciclo lunar. Pode ser necessário reavaliar algumas ideias que já estavam consolidadas, e é preciso ter flexibilidade para lidar com isso.

Escorpião



A Lua minguante faz com que o modo introspectivo das pessoas de Escorpião entre em cena, e você pode acabar preferindo ficar um pouco mais retraído hoje. Se esse não for o caso, é preciso ter cuidado com suas interações sociais, porque será muito fácil perder a paciência e deixar a emoção tomar conta.

Virgem



Vênus, que está transitando por Virgem, forma hoje uma quadratura com Mercúrio em Gêmeos. Esse aspecto faz com que os virginianos se questionem sobre suas prioridades, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Porém, lembre-se que não adianta focar em discussões que não saem do lugar - pense em como ter conversas construtivas.

Touro



A Lua minguante em Gêmeos proporciona um momento oportuno para se recolher, já que ela nos deixa mais introvertidos e até mesmo sem energia. É importante então avaliar melhor quais são as prioridades em meio aos afazeres diários, dê preferência para aquilo que realmente é essencial.

Áries



A Lua em Gêmeos pode trazer para vocês arianos ansiedade pelos momentos de imprevisibilidade que podem surgir. Não se desespere, tente descansar a mente e focar em coisas práticas. Além disso, a entrada da Lua na fase minguante pode ser um momento ideal para focar na sua individualidade.

Aquário



A fase minguante do ciclo lunar se relaciona com a necessidade de olhar para dentro para iluminar os pontos que precisam ser trabalhados para a nossa evolução pessoal. Esse processo desperta um clima um pouco mais introspectivo, e nos leva a enxergar a necessidade de “fazer melhor”.

Libra



Como a Lua se torna minguante em Gêmeos, signo de Ar assim como Libra, você tende a sentir que sua energia está mais baixa. É necessário ouvir seu corpo e sua mente para escutá-los. Lembre-se que viver no modo automático, para não pensar ou lidar com os assuntos mais delicados, acaba fazendo com que as coisas se transformem em uma bola de neve.



