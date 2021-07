Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/7)

Hoje a Lua se torna crescente em Libra logo após às 7 horas, indicando que nos próximos dias precisamos regar o que foi semeado anteriormente.

Em sequência, a Lua fica fora de curso até às 15:40, quando ingressa em Escorpião. Quando a Lua está fora de curso em Libra, além dos efeitos usuais como contratempos e confusões mentais, indica que podemos sentir uma energia de indecisão e até mesmo de frustração.

Esses sentimentos são ocasionados pela dificuldade de equilibrar e de harmonizar como gostaríamos as situações desafiadoras que estamos vivenciando.

Isso se torna ainda mais evidente devido à oposição que está se formando entre o Sol em Câncer e Plutão em Capricórnio.

Esse aspecto evidencia as tensões e dualidades internas, que nos mostram que muitas vezes queremos focar em algo, mas as circunstâncias não permitem.

Além disso, podemos nos deparar com algum sentimento ou alguma situação que acreditávamos já estar superada, porque Plutão fala do encontro com as sombras e a oposição com o Sol indica que elas estão sendo iluminadas.

Capricórnio

A oposição que o Sol está formando com Plutão indica que você pode estar passando por alguma transformação importante internamente, e é preciso dar atenção aos seus sentimentos. Lutar contra esse processo apenas faz com que ele seja mais difícil e mais longo. Converse com uma pessoa que você confia, porque ela pode te ajudar a se entender melhor.

Câncer

Como a Lua crescente indica a necessidade de regar seus projetos, esse é um bom momento para pensar em seus planos profissionais e também naquilo que você quer evoluir para melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Esteja aberto ao diálogo, para buscar entender melhor os seus sentimentos com a ajuda de quem te conhece bem.

Gêmeos

A lunação que acontece hoje te convida a repensar aquelas atitudes que têm sido incompatíveis com os objetivos que você tem. Os pensamentos intrusivos, como aqueles que te fazem duvidar da sua própria capacidade profissional, precisam de atenção, para que você compreenda de onde estão surgindo e como lidar com isso de forma saudável.

Aquário

A oposição entre o Sol e Plutão tende a evidenciar suas angústias em relação ao trabalho, principalmente durante as horas em que a Lua fica fora de curso. Lembre-se de dar atenção a isso para refletir como você pode melhorar a situação, mas também tenha empatia consigo mesmo e não se cobre resultados perfeitos. Permita-se descansar.

Libra

Hoje você pode estar se sentindo confuso(a), sem saber qual passo deve tomar para findar esse debate interno. Lembre-se que o caminho é mais importante do que o destino, porque você só chega aonde quer se realmente prestar atenção nos lugares em que está passando. E o autoconhecimento é uma jornada sem fim.

Escorpião

Não cobre de si mesmo todas as respostas sobre os questionamentos que estão surgindo. É importante dar atenção a eles e refletir sobre o que tem os causado, mas também é preciso saber seguir em frente mesmo sem compreendê-los totalmente. Lembre-se de dar um passo de cada vez, sabendo aproveitar o momento presente.

Leão

Devido aos incômodos que são evidenciados pela oposição entre o Sol e Plutão, você, leonino(a), precisa ter cuidado para não projetar todos esses sentimentos desafiadores que estão nas pessoas com quem se relaciona. Caso esteja se sentindo confuso(a) e não consiga dialogar abertamente, mantenha-se reservado(a) para evitar conflitos.

Touro

A oposição que está se formando entre o Sol e Plutão traz à tona aquelas situações que estão te incomodando profundamente. É preciso ter coragem para olhar para essas questões, e não apenas ficar empurrando esses problemas para baixo do tapete. Fingir que não está vendo o problema apenas gera um bola de neve posteriormente.

Virgem

Aproveite essa lunação para prestar mais atenção na sua casa e em como têm funcionado as suas relações com as pessoas com quem convive. Esteja aberto para dialogar, expondo com paciência o que você está sentindo e realmente estando disposto a ouvir o outro. Manter a harmonia em seu lar te ajuda a se sentir melhor.

Peixes

A lunação que acontece em Libra te convida a refletir sobre aquilo que precisa ser curado internamente, para que você se sinta mais autoconfiante. Alguma mágoa que você carrega pode estar inibindo a sua performance no trabalho, além de atrapalhar os relacionamentos afetivos. Quando você está bem consigo mesmo, é muito mais difícil manter uma relação saudável.

Sagitário

Você precisa ter cuidado para não projetar todos esses sentimentos desafiadores nas pessoas com quem se relaciona. Esse é um bom momento para investir em si mesmo, principalmente em coisas que trarão retorno financeiro, como um curso profissionalizante. Reflita sobre o que você quer alcançar e como pode fazer isso.

Áries

Como a Lua fica fora de curso durante toda a tarde, é preciso ter cuidado para que a impaciência não te leve a tratar mal uma pessoa amada. Você pode se sentir estagnado(a), porque a oposição entre o Sol e Plutão torna mais nítido os problemas que estão sendo persistentes. É preciso parar e refletir verdadeiramente sobre eles.