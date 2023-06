Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/6)

Virgem

O movimento da Lua pelo céu é ágil, e com isso ela já deixou todos os aspectos tensos que haviam se formado há alguns dias. Portanto, para a maioria das pessoas, esse sábado tende a ser um dia leve e agradável. Há uma sensação de calmaria no ar, o que muda a percepção do tempo, fazendo com que nada seja acelerado. Tudo vai acontecer no tempo certo. Vênus em Leão se prepara para iniciar uma movimentação mais veloz, para alcançar Marte no céu. Esse caminhar da Deusa do Amor em direção ao Deus da Guerra, que respectivamente representam os pólos feminino e masculino, nos faz reacender a chama da paixão. Pessoas solteiras podem conhecer alguém especial, enquanto quem já está em um relacionamento tende a se reconectar, criando laços profundos de amor e desejo.Mercúrio, seu planeta regente, está em Gêmeos, e você estará em um período de reflexão e análise pessoal. Sua mente estará afiada para resolver problemas e planejar o futuro. Aproveite a energia da conjunção da Lua com Mercúrio para melhorar sua comunicação emocional e expressar seus sentimentos de forma clara.Como Vênus está em Leão, sua vida amorosa estará em destaque. Aproveite os momentos românticos e a conexão emocional profunda. A harmonia entre a Lua e Mercúrio irá melhorar sua expressão emocional. Cuide da sua intuição e siga seu coração para tomar decisões importantes.Com Vênus e Marte em seu signo, sua aura estará radiante e cheia de paixão. Sua confiança e magnetismo pessoal vão fazer de você o centro das atenções. Aproveite para expressar sua criatividade e liderança. A Lua faz sextil com Vênus e Marte, trazendo harmonia emocional e relacionamentos satisfatórios.Com Júpiter em Touro, caminhando lado a lado com o Nodo Lunar, você terá uma fase de sorte e expansão profissional. A influência de Urano também trará mudanças e novidades em sua vida. A harmonia entre Vênus e Saturno trará estabilidade e conexão em seus relacionamentos. Aproveite as oportunidades financeiras que surgirem.Com o Sol, a Lua e Mercúrio em seu signo, você estará brilhando! Sua mente estará afiada, e sua comunicação será poderosa. Aproveite essa energia para expressar suas ideias e se conectar com os outros. A conjunção da Lua com Mercúrio aumentará sua intuição e compreensão emocional.O Sol, a Lua e Mercúrio em Gêmeos,e com isso você estará cheio de energia e criatividade. A conjunção entre a Lua e Mercúrio aumentará sua comunicação e habilidades intelectuais. Marte em Leão trará paixão e confiança. Fique atento às oportunidades inesperadas, pois Marte faz quadratura com Urano.Com Marte em Leão, sua energia estará voltada para conquistas profissionais e objetivos de longo prazo. Seu poder de liderança será destacado. Lembre-se de que Marte faz quadratura com Urano, então mantenha-se flexível diante das mudanças inesperadas que podem surgir. A Lua em conexão com Mercúrio em Gêmeos deixará sua mente dispersa.Vênus está radiante em Leão, trazendo calor, confiança e magnetismo para a vida amorosa dos Librianos. No entanto, cuidado com a quadratura de Vênus com Júpiter, que pode gerar desafios na busca por equilíbrio e excessos emocionais. Felizmente, o trígono de Vênus com Saturno proporcionará estabilidade e compromisso nos relacionamentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.