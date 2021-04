Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/4)

Astros transmitem entusiasmo e energia



Neste sábado é exato o excelente aspecto que une Marte a Júpiter. Esse contato faz com que a gente se sinta de bem com a vida, capaz de vê-la pelo seu melhor ângulo. Esses planetas estão em signos de ar, Gêmeos e Aquário, respectivamente, por isso aguçam nossas mentes e aumentam nosso entusiasmo pelas questões mentais. Além disso, eles nos concedem uma dose extra de energia, especialmente para curtir as atividades culturais, as amizades e os contatos sociais virtuais de modo geral. Os esportistas, artistas e todos que trabalham com o corpo tendem a estar especialmente dispostos e vitais. Caminhar, dançar e se exercitar, mesmo em casa, de preferência a dois, são ótimas pedidas, mesmo porque nossa necessidade de ação está em alta. Ler, estudar e ampliar nossos conhecimentos também nos fará muitíssimo bem. O fato de Marte e Júpiter estarem em harmonia acentua nosso poder de tomar decisões e faz com que nossas iniciativas no sentido de ampliar horizontes tenham êxito.



Áries

Agora seu regente Marte e Júpiter, em harmonia, magnetizam seu setor da solidariedade e da amizade e favorecem as redes sociais. Eles fazem com que a fase seja ótima para você se comunicar e ampliar seu círculo social. Você pode se mostrar mais atuante em relação a tudo o que se passa à sua volta. DICA: evite apenas projetos utópicos.



Touro

Marte atua sobre sua casa da matéria, por isso acentua seu espírito prático e lhe dá condições de exercer seu lado objetivo, eficiente e realizador. Você anda com muito pique para concentrar-se na organização de suas coisas e terá êxito nas arrumações. DICA: não anule suas necessidades espirituais em função de interesses mundanos.



Gêmeos

O planeta da combatividade, Marte, em sua visita bienal a seu signo, harmoniza-se com Júpiter e anuncia um período de proteção e intensa energização para você. Cuidar da imagem, concentrar-se em seus assuntos pessoais e em tudo o que lhe diz respeito são ótimas pedidas. DICA: você tende a ver as coisas pelo seu lado mais positivo.



Câncer

Nesta fase Marte, que está em seu setor espiritual, forma um ótimo aspecto com Júpiter, por isso a fase é ideal para você se isolar, meditar e mentalizar a realização de tudo de bom que deseja para si e para todos. Mentalize sobretudo saúde para todos. DICA: convém que você desacelere o ritmo, não se exija demais e poupe-se ao máximo.



Leão

Júpiter e Marte magnetizam positivamente o signo oposto ao seu, movimentam seus relacionamentos e anunciam uma fase excelente para você fazer amigos. Esses astros vibram em grande harmonia, por isso lhe tornam ainda mais altruísta e acentuam seu interesse pelos outros. DICA: não se anule em função de nada nem de ninguém.



Virgem

As vibrações marcianas ativam o ponto culminante do seu céu natal e fazem com que estes dias sejam de muita projeção para você, que pode se dedicar virtualmente às atividades sociais e brilhar nelas. DICA : Marte e Júpiter reforçam seu lado ambicioso, mas é importante que você não se descuide das suas necessidades afetivas.



Libra

Nesta fase Marte e Júpiter vibram de modo muito harmonioso para seu signo, por isso fazem com que você esteja com muito pique para tudo, especialmente para amar. Você pode abrir novos caminhos e se expandir sob todos os pontos de vista. Tudo o que traga crescimento está favorecido. DICA: as conversas a dois serão gratificantes.



Escorpião

Seu intenso desejo de transformação está mais marcante graças Marte e Júpiter. Eles atuam sobre seu setor das mudanças e lhe estimulam a romper de vez com tudo o que já era e a se reciclar interiormente. O momento é ideal para você mergulhar fundo em seu próprio íntimo e se conhecer melhor. DICA: sua sensualidade está em alta.



Sagitário

Graças a Marte e a seu planeta Júpiter, você tende a se mostrar bastante flexível, capaz de se adaptar mais facilmente às mudanças que tendem a surgir. O momento é excelente para os estudos, leituras e troca de ideias, que tiram sua mente da rotina. DICA: aproveite para conversar francamente com as pessoas queridas e esclareça o que estiver nebuloso.



Capricórnio

O fato de Marte e Júpiter vibrarem positivamente, acentua seu lado objetivo e lhe dá condições de sair-se bem em tudo o que exija eficiência e praticidade. Os cuidados com a saúde também estão favorecidos e você pode repensar seus hábitos alimentares. DICA: seja especialmente flexível e tolerante com todos à sua volta.



Aquário

O planeta Marte transita exatamente sobre seu setor do amor e da alegria e forma um ótimo aspecto com Júpiter, que está em seu signo. Assim, anuncia um período muito propício para você, que pode curtir a vida. DICA: nosso satélite lhe torna uma pessoa mais demonstrativa, capaz de dar vazão a seu lado amoroso e apaixonado.



Peixes

Agora Marte e Júpiter estão em harmonia e tornam esta fase ideal para você participar de tudo o que acontece em casa e fazer uma boa média com sua família. Aproveite para conversar e dar uma força àquele parente que precisa de apoio. DICA: sua necessidade de intimidade está em alta e lhe aproxima ainda mais de quem você gosta.