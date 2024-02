Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/2)

Hoje você deseja colocar um fim ou fazer uma escolha, pode ser que você esteja com muita vontade de tomar uma iniciativa decisiva, drástica ou radical na sua vida. Depois de muito tempo de contenção, você está a ponto de expressar o que realmente pensa, suas verdadeiras opiniões. Ou vai ou racha. O que foi adiado ou reprimido, ganha espaço. O encontro de Vênus e Plutão é muito inquietante. Aquelas emoções que estavam embrulhadas, lacradas e que dificilmente eram acessadas, podem vir à tona. As feridas serão cutucadas e já te aviso, doerão. Se preserve. Respeite o outro, dó nele também. E sob esse céu tão desafiador, ainda tem Mercúrio pressionando Urano, aumentando a inquietude, a ansiedade e intolerância. Não custa nada revisar suas próprias opiniões. E tente fazer alguma atividade para aliviar o estresse mental. Mas

Áries

Hoje pode ser um dia de surpresas. Muitas ideias e muitas decisões estão em jogo, mas na prática não vai ser tão simples assim. Mas não desanime, ariano(a), pois todos os desafios que estão chegando, na verdade, são uma uma oportunidade de crescimento. Tente não se envolver no clima tenso causado por Mercúrio e Urano.

Touro

A sua comunicação está sendo desafiada, taurino(a). Muito cuidado com tudo que você fala, sinto que você pode se envolver em pequenos contratempos e mal entendidos. Como sua mente está um pouco exaltada, revise a mensagem antes de enviar, pois as coisas não vão sair exatamente como você planejou.

Gêmeos

O sábado promete algumas surpresas e um pouco de tensão. Mercúrio e Urano podem trazer um pouco mais de ansiedade. A sua mente não vai te deixar descansar. Acho que você já acordou sob essa tensão. Existe uma decisão a ser tomada, mas não se apresse. Até amanhã a única coisa que você pode fazer é manter, ou melhor, tentar manter a calma.

Câncer

Você vai ter que lidar com o imprevisível. A tensão entre Mercúrio e Urano pode interferir no seu grupo de amigos hoje. Tente não se envolver em debates. E nada de controle, pois sinto que os planos mudar de uma hora para outra.

Leão

Hoje você está ligado(a) na tomada, leonino(a). O clima de tensão está no ar.

Se prepare para imprevistos quando se trata de carreira. Pode ser que as suas ideias não sejam compreendidas. Mas tente se adaptar a situação, você não vai conseguir controlar nada, mas vai acabar encontrando uma saída.

Virgem

Prepare-se para os imprevistos, virginiano(a). Não espere muito e não crie muitas expectativas. vejo um final de semana de obstáculos. O melhor a fazer é usar a sua criatividade para superar os obstáculos. Seja corajoso(a) e mostre suas habilidades.

Libra

Mercúrio e Urano podem trazer um pouco de tensão, especialmente na vida afetiva e financeira. No último minuto do segundo tempo tudo pode mudar. E o melhor a fazer é manter a calma, pois as coisas não estão muito claras. Cuidado com os impulsos e situações explosivas.

Escorpião

Sinto que o seu final de semana será muito agitado, pois Mercúrio e Urano podem trazer discussões com parceiros ou familiares próximos. Prepare-se para mudanças de planos. O silêncio é de ouro. Não fale demais porque pode sair faísca e você vai colocar tudo a perder.

Sagitário

Hoje você está mais impaciente do que nunca. Mas não adianta tomar nenhuma decisão radical, especialmente em relação ao trabalho e à rotina diária. Não deixe a ansiedade atrapalhar seus planos. Muito cuidado no trânsito.

Capricórnio

Hoje a impaciência vai tomar de conta. Muito cuidado ao se comunicar. Talvez não seja ainda possível, uma concretização material. O caminho é melhorar a sua expressão verbal, especialmente com colegas de trabalho e relacionamentos.

Aquário

Você está com zero paciência, aquariano(a). Algo me diz que você pode enfrentar desafios na comunicação com familiares e parcerias. O melhor a fazer é sair para dar uma volta e desopilar. As questões domésticas vão mexer com seu humor.

Peixes

A tensão do dia vai trazer dificuldades e você não vai raciocinar ou pensar com clareza. Não tome nenhuma decisão. Você pode se sentir completamente confuso, impaciente, irritado(a) e ansioso(a). Evite dirigir ou discutir ideias. Não vai ser fácil, mas vai passar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.