Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/12)

Aquário

Gêmeos

Escorpião

Libra

Touro

Câncer

Peixes

Leão

Sagitário

Virgem

Áries

Capricórnio

Neste sábado, a Lua se encontra em Libra, trazendo muito foco para as relações, suas formas de socializar e estar ao redor de quem ama. Seus relacionamentos vão demandar mais de você, ainda mais com os aspectos intensos do dia: Lua em quadratura com Vênus, Lua em oposição à Quíron em Áries, além da quadratura da Lua com Mercúrio em Capricórnio. Esses aspectos, podem gerar alguns conflitos, embates, e discussões por falta de compreensão. Contudo, é importante se atentar a esses pequenos conflitos, já que eles podem surgir para que uma conversa sobre algo aconteça e seu relacionamento se torne mais harmônico. Além disso, Mercúrio em Capricórnio forma trígono com Urano em Touro, podendo trazer mais energia para colocar em prática seus projetos e como desenvolvê-los, preste atenção nos seus pensamentos ao longo do final de semana, para que não perca a possibilidade de ativar sua criatividade.A Lua em Libra indica uma necessidade maior de se relacionar de forma emocional com as pessoas à sua volta, localizando como vem se colocando em suas relações. Busque definir como seu tempo pode ser gasto neste final de semana, de forma a se movimentar e ir em busca dos seus desejos.A presença da Lua em Libra indica um momento de maior comunicação e troca com as pessoas à sua volta. Você, geminiano, por ter uma característica maior para a comunicação, vai ter mais facilidade para apontar seu ponto de vista e buscar por melhorias.A presença da Lua em Libra pode trazer um desequilíbrio para as pessoas de Escorpião, por conta de um excesso de interação. É preciso compreender suas necessidades, se é um momento propício para socializar ou estar mais reservado dentro dos seus limites.A entrada da Lua em seu signo indica um final de semana bem tranquilo, trazendo um foco maior para o autocuidado. Se atende a suas necessidades, e não foque apenas em agradar as outras pessoas, deixando suas vontades de lado. Tenha sabedoria para expressar seus pensamentos de forma gentil e sempre buscando soluções.Aproveite esse clima mais romântico do final de semana para ficar com quem ama, seja num date ou mesmo assistindo um filme e ficando de preguiça em casa. Esses momentos podem ajudar a recarregar as energias para a próxima semana. Além disso, Vênus, seu planeta regente, se encontra em Mercúrio, trazendo um foco para sua comunicação, ajudando na sua forma de expressar seus sentimentos e desejos.As pessoas de Câncer são mais sensíveis e afetuosas, sendo assim, são mais afetadas com a presença da Lua em Libra, já que acabam ficando mais carentes e melancólicas. É preciso diferenciar suas necessidades do que realmente sente, para que não acabe se submetendo a relacionamentos tóxicos.A Lua em Libra é um lembrete para olhar para suas relações, e entender como você vem se conectando com as pessoas que ama. Não deixe que a rotina ou a distância acabe criando uma barreira nos seus relacionamentos. É um ótimo momento para falar sobre o que você está sentindo.A Lua em Libra indica um momento de mais energia e criatividade para as pessoas de Leão, ao longo do final de semana, muitos pensamentos podem surgir, não deixe que as dificuldades te desanimem de se movimentar em busca dos seus sonhos. Além disso, é preciso ter mais paciência para dialogar e expor suas opiniões, sem impô-las.A vitalidade característica dos sagitarianos pode ser muito propício para suas interações neste final de semana. Aproveite a Lua em Libra para se desafiar e estar em busca de novas interações. Você pode se sentir mais leve, deixando de lado um pouco as obrigações do dia-a-dia.A Lua em Libra forma quadratura com Mercúrio, seu planeta regente, em Capricórnio, trazendo um aspecto desafiador em relação a sua palavra, na forma de expressar suas ideias e sentimentos. Procure se estabilizar, buscando entender como gostaria de gastar seu tempo livre, e mantendo qualidade para seus relacionamentos.A Lua em Libra traz uma necessidade maior de se relacionar emocionalmente com as pessoas à sua volta. Contudo, durante a tarde, a Lua ficará em oposição à Quíron em Áries, despertando seu lado mais impulsivo e propenso a brigas. É preciso se atentar a sua forma de se comunicar e ouvir o que o outro tem a dizer.A Lua em Libra forma quadratura com Mercúrio em seu signo, trazendo um aspecto desafiador em relação a sua rotina. Esse aspecto, pode fazer com que perceba um desequilíbrio entre suas obrigações e vontades.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.