Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (16/9)

Lua nova no signo de libra e você se sente meio confuso(a), mas no fundo tudo que você deseja é correr riscos. Algo precisa mudar!

E nesse clima de mudança, uma mudança puxa a outra. O Céu promete chegadas, saídas, despedidas, boas vindas. Tem gente chegando, partindo. E o que você está esperando para mudar também? Mude! Esse é o momento perfeito.

Em quais novos começos você está pronto para embarcar? Onde você deseja mudar? Onde você tem medo de mudar?

Só não deixe de avaliar onde você está colocando sua energia, pois nada resiste a um campo de batalha.

No período da tarde a Lua chega pertinho de Marte, você pode até se sentir mais animado(a), mas seus sentimentos estão mais intensos, turbulentos e pode ser que você fique mais impaciente, se incomodando até com pequenas coisas.

E no comecinho da noite a Lua e Vênus se fortalecem e buscam algo prazeroso. Atenda esse chamado!

Áries

Ariano(a), tente ficar tranquilo! O estresse ou o consumo excessivo de energia pode comprometer o seu bem estar físico e a sua imunidade. Não esgote suas reservas energéticas. Tente ser firme diante de qualquer desequilíbrio, tente relaxar no período da noite para repor as energias gastas.

Touro

Hoje é um bom dia para nutrir sua autoestima taurino(a)! Reconheça seus talentos e aposte no seu poder de convencimento. Diante das incertezas, o melhor a fazer é curtir a vida. Pulso firme e faça valer os seus desejos. E não permita que a sua individualidade seja invadida. Se comprometa com suas qualidades para que suas sementes cresçam.

Gêmeos

A vontade é de se recolher no seu ninho, ficar em casa. A intimidade será o melhor lugar do mundo. O caldeirão das emoções vai ferver e o celeiro das suas recordações será remexido. O Universo pede que você busque esse acolhimento e vença as barreiras emocionais.

Câncer

O sábado pede movimento. Que tal circular por aí, respirar ares diferentes, encontrar pessoas e principalmente, cuidar do que alimenta sua mente. Mas cuidado para não impor suas ideias e tentar convencer aos demais de que está com a razão.

Virgem

Virginiano(a), onde seus sonhos vão se enraizar? Aproveite o sábado e escolha as sementes perfeitas para plantar, cultive o solo e dê o seu melhor. Não assuma riscos, um passo de cada vez e mantenha o foco. Marte te impulsiona a sair da zona de acomodação. Faça valer os seus talentos, não desperdice os seus recursos internos. O solo está fértil, mas cuide da sua mentalidade e sistema de crenças.

Libra

Em quais novos começos você está pronto para embarcar, Libriano(a)? O importante é que você seja autêntico(a) e defenda suas opiniões. Seja firme, cuide de você e aprenda a andar sozinho(a). E caso você se sinta esgotado(a), se cuide. Aproveite o sábado para se envolver emocionalmente consigo mesmo(a).

Escorpião

Hoje pode ser um dia intenso e profundo, do jeito que você gosta, escorpiano(a)! Quanto mais você acolher suas emoções e seus medos, menos pressão eles exercerão sobre você. É uma fase de crescimento, expansão, mas para isso você precisa digerir algumas coisas e controlar seus impulsos. Evite estresses, apenas observe o motivo que está causando o descontrole. Rompa com as resistências.

Sagitário

As suas relações sociais estão bem movimentadas. O sábado está perfeito para encontrar amigos, colaborar com grupos. Mas não esqueça que seus amigos nem sempre vão concordar com tudo, tente compreender e superar qualquer tensão que possa acontecer nessas interações.

Capricórnio

Que sementes você está plantando nessa Lua Nova, capricorniano(a)? Hoje é um bom dia para semear o solo onde se desenvolverá sua carreira. Reflita sobre suas intenções, seus desejos de mudança e aproveite o impulso de Marte, o guerreiro, para que você possa sair vitorioso nos empreendimentos profissionais.

Aquário

Alargue seus horizontes, aquariano(a)! Encontre um sentido maior para tudo que você faz. A Lua pertinho de Marte desperta em você um desejo de dilatar suas qualidades e se tornar maior e melhor do que você já é. Lute pelas coisas que você acredita. E se pergunte: Quais padrões e hábitos menores posso mudar em meu pensamento cotidiano?

Peixes

O universo pede transformação interna, pisciano(a)! Mude seu olhar, abandone velhos valores e renove seus desejos. Busque compreender seus medos, eles estão aí para te ensinar. Reconheça seus sentimentos nocivos e pare de alimentá-los.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.