Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (16/4)

Nos últimos dias é normal que você tenha se sentido mais sensível e emotivo, já que Marte, Vênus, Netuno e Júpiter estão transitando pelo signo de Peixes, e isso faz com que as nossas emoções fiquem afloradas. Essa vulnerabilidade se torna mais leve hoje, porque a Lua fica cheia em Libra e esse posicionamento desperta em nós mais equilíbrio e expansividade. A fase cheia da Lua torna tudo mais explícito e leva os últimos acontecimentos ao seu ápice, o que faz com que as questões que estavam se manifestando se tornem ainda mais claras. Por isso, essa nova fase lunar que se inicia configura um ótimo momento para que você pondere sobre as escolhas que precisa fazer, para se libertar de padrões que não estão mais te favorecendo e inaugurar uma nova etapa na sua vida. O lado desafiador dessa Lua cheia é que, apesar de acontecer no signo de Libra, a Lua ingressa em Escorpião logo em seguida. A influência conjunta desses signos pode despertar cobranças estéticas, seja em relação ao corpo ou até algo em casa que não está te agradando e trazendo a sensação de conforto. Sendo assim, busque inserir em sua rotina hábitos de autocuidado e não fique apenas focando naquelas características que te desagradam. Além disso, você pode fazer pequenas mudanças para que o seu lar se torne mais aconchegante.Você tem se questionado muito sobre suas relações, os padrões que regem sua vida e o seu propósito. A Lua Cheia traz esclarecimento para essas reflexões e te direciona ao caminho que te fará crescer, mas é preciso ter cuidado para não acreditar em soluções milagrosas e acabar se decepcionando. Lembre-se que toda mudança acontece gradualmente.Os capricornianos tendem a ser pessoas mais inflexíveis, e isso gera transtornos quando mudanças são necessárias. Por isso, você pode aproveitar a Lua Cheia que acontece em Libra, signo conhecido por sua diplomacia e compreensão, para enxergar os conflitos que você está vivendo por outro ponto de vista.O desapego não é fácil para os cancerianos, e essa Lua Cheia te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com as mudanças que se mostrarem necessárias a partir dessa nova fase lunar, mas não deixe de realizá-las.A dica para o nativo de Leão, com a chegada da Lua Cheia, é ser flexível para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas a serem conquistadas durante essa nova fase lunar, e lembre-se que está tudo bem aceitar ajuda de outras pessoas.A Lua Cheia te desafia a lidar com sua personalidade indecisa e a se desprender daquilo que não faz mais sentido, por meio do desenvolvimento da sua autoconfiança. Como ela entra em Escorpião logo após se tornar Cheia, algumas cobranças internas tendem a te incomodar, e será preciso dialogar com seu eu interior, lembrando de ter a mesma empatia e compreensão que você tem pelos outros consigo mesmo.Como a Lua entra na fase Cheia em Libra (signo que divide a regência de Vênus com Touro), você tende a sentir uma atmosfera mais harmoniosa, como se você mesmo estivesse mais compreensivo e se sentisse melhor consigo mesmo. Porém, como nem tudo são flores, a Lua entra em Escorpião logo em seguida, e a intensidade emocional despertada por esse signo pode trazer uma dose de drama para os seus relacionamentos.A intensidade dos escorpianos pode fazer com que os processos de mudança que estão se mostrando necessários sejam sofridos. Acolha com amor as mudanças que estão acontecendo e usufrua das energias da Lua cheia para se reinventar! Além disso, a presença desta Lua em Libra te ajuda a agir de forma mais harmoniosa com sua família e amigos.Tomar decisões assertivas pode ser um grande desafio para você, então aproveite a capacidade introspectiva de Peixes e a coerência libriana para se compreender. Assim, você consegue passar essa fase lunar que está se iniciando com mais leveza, enxergando os desafios que você está passando como formas de crescer e evoluir em seus relacionamentos.A Lua cheia representa um momento em que os nativos de Peixes se sentem mais seguros, porque conseguem perceber que a sua sensibilidade aflorada pode ser uma grande qualidade, e não algo que os faz vulneráveis. Por isso, aproveite esse momento para dar mais atenção a si mesmo, buscando encontrar seu poder interior e sua autoconfiança.A Lua Cheia faz com que muitos sentimentos que estavam encobertos venham à tona. Por isso, os nativos de Áries podem aproveitar esse momento para trabalhar o autoconhecimento e refletir sobre o que desejam transformar em suas relações. Porém, é preciso ter cuidado para que você não ache que 'entendeu tudo' e acabe tomando decisões precipitadas.Os virginianos são muito influenciados por essa Lua cheia, que está acontecendo próxima ao seu signo. Essa nova fase lunar te ajuda a olhar para a vida de forma mais leve e extrovertida. Apesar disso, tome cuidado para não avaliar excessivamente as situações, isso apenas te deixa mais confuso.A expansividade e a resiliência são fortes características de Sagitário, que te ajudam a ter sabedoria para lidar com o alto fluxo de ideias que é impulsionado pela Lua Cheia em Libra, que acontece hoje um pouco antes das 16 horas. Apenas tome cuidado para que você não ignore os sinais que o Universo está te mostrando nesse momento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 